2.el iphone 5s fiyatları

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus satışa sunulduktan sonra iPhone 5s'in adı haberlerden yavaş yavaş silinmeye başladı.

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Peki 2.el iPhone 5s piyasasında durumlar nasıl?

Türkiye'nin en iyi 2.el sitesi sahibinden.com'da sizin için kopya ilanların arasından gerçek ilanları topladık ve fiyatları çıkardık.

iPhone 5s için 2.elde en iyi fiyat 499 TL. Fakat kötü bir haberimiz var. Cihazda iCloud şifresi aktif. Yani cihaz iCloud şifresi soruyor ve sadece sahibi açabilir. Bu ilanı hemen geçiyoruz ve sıradaki ilanda da yine iCloud şifresi soran bir cihaz var. Onda da 749 TL fiyat bulunuyor. İlan notu olarak 150TL'ye bu şifrenin kırıldığı notu da eklenmiş. Bu ilanı da hemen geçiyoruz ve sıradaki ilana göz atıyoruz.

iphone 5s 16gb gold ve 1050 TL fiyatı var. Cihaz yurt dışı ve parmak izi (touch id) çalışmıyor. Diğer ilandaki cihaz da aynı model ve fiyatı 1080 TL. Bu cihazın sorunu da gevey kartına ihtiyaç duyması. Gevey kart nedir derseniz; yurt dışından gelen bazı telefonlarda sim kilidi bulunuyor ve gevey kartı olamdan cihaz aktifleşmiyor. Bu ilandan da iş çıkmaz diyerek diğer iPhone 5s'imizi aramaya başlıyoruz.

Bir kaç tane aynı fiyattan yurt dışı iPhone 5s modelinden sonra Genpa garantili bir cihaz buluyoruz. 1100 TL fiyatı var ama onunda arka kamerasının yanında darbeden kaynaklı kırılma var. Garantisi devam eden bir telefon.

Yaklaşık 15 ilanda yurt dışı ve cihazda sorunlar var. Fiyatları ise sorunlarına rağmen 1200 TL. Vodafone garantili bir cihaz çıktı fakat onda da fatura bulunmuyor. Fiyat ise 1200 TL.

HAFİF ÇİZİK SORUNLARI İLE BERABER 1200 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA İTHALAT GARANTİLİ 2.EL IPHONE 5S'LER LİSTELENMEYE BAŞLIYOR.



1300 TL gibi fiyatlara kadar ekranı kırık, kasa kırık vs sorunlu iPhone 5s'ler listeleniyor. Bu cihazlardan hiç bahsetmeden Turkcell faturalı ve garantisi devam eden bir cihaz buluyoruz. İlan açıklamasına göre cihaz sorunsuz ve sadece çizikler var.

Satıcılarla bir bağımız olmadığı için ilan linklerini direk vermiyoruz. İlgili aramaya ulaşmak için buradan devam edebilirsiniz.

Sonuç olarak 2.el alınabilir durumdaki iPhone 5s fiyatları 1300 TL'den başlıyor. Talep azalmasına rağmen 2. el piyasasında fazla bir düşüş şimdilik gözükmüyor. Ama 1300 TL gibi bir paraya alınabilecek olan Android telefon modellerini de paylaşarak karşılaştırma yapmanızı tavsiye ederiz.

2.EL IPHONE 5S FİYATI 1300 TL

IPHONE 5S SIFIR APPLE GARANTİLİ FİYATI 1.800TL

SAMSUNG NOTE 3 ITHALAT 1350 TL SAMSUNG TR GARANTİLİ 1650 TL

LG G3 32GB ITHALAT 1600 TL LG TR GARANTİLİ 1900 TL

LG G3 16GB ITHALAT 1300 TL LG TR GARANTİLİ 1650 TL

Samsung Galaxy S5 16GB ITHALAT 1400 TL Samsung TR GARANTİLİ 1700 TL

Sony Xperia Z2 ITHALAT 1400 TL Sony TR GARANTİLİ 1600 TL

Asus ZenFone 5 TR GARANTİLİ 700 TL

Samsung N7500 Note 3 Neo ITHALAT 1040 TL Samsung TR GARANTİLİ 1300 TL

Asus ZenFone 6 ITHALAT GARANTİLİ 800 TL