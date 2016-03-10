2. El iPhone Fiyatları 2016 Sürüm

Telefon fiyatları malum uçuşa geçti ve inecek gibi gözükmüyor. Telefonlara taksitin kalkması ile beraber ikinci el piyasası oldukça hareketli. Bu seneyi en çok talep gören telefon markası Apple ile açıyoruz. iPhone fiyatları ne alemde, 2.el iphone fiyatları, kullanılmış telefon fiyatları durumda hepsini sizin için piyasadan araştırdık.

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Sahibinden.com gibi 2.el satışa imkan veren sitelerde ilan çöplüğüne döndüğü için sağlıklı fiyat almanız zor. Ürünün özelliklerini yazamayanlar, hasarlı ürün satanlar, replika iphone satanlar, yurt dışı kayıtsız veya kilitlenmiş iPhone satanları birbirinden ayırmak oldukça zor.

Umarız 2.el iPhone fiyatları listemiz size yardımcı olacaktır.

İşte 2.el iPhone Fiyatları

iPhone 6S Plus

2015 yılı Eylül ayında piyasaya çıkan telefon oldukça yeni sayılır. Önümüzdeki 6 ay daha popülaritesini sürdürür. iPhone 7 çıktığında kasa daraltmayı da başarırlarsa gözden düşecektir. Fakat şu an fiyatları oldukça yüksek seyrediyor. Hali hazırda bulunan en pahalı iPhone modeli. 2016 Mart ayı itibariyle;

iPhone 6S Plus Apple Store fiyat 3.499 TL

İkinci elde ise en uygun rakam 2600 TL. Hatta pasaportlu fiyatlı İphone 6s Plus 2700 TL isteyen bile var. Yani bu telefonun 2. el piyasa fiyatı 2.500 TL'nin üstünde 3000 TL'nin altında.

iPhone 6s modeli ise Apple Store üzerinde 3099 TL.

İkinci iPhone 6s ise yurt dışı kayıtsız olarak 2000 TL. Yine ABD'den getirdik, kuzenim hediye yollamış türü iPhone 6S telefonlarda 2.050 TL civarında. Aynı fiyata kasa darbeli veya çatlak yerli Gsm firmalarından alınmış telefonlar bulabiliyorsunuz. Gsm firmalarından alınmış olan 2.el iPhone 6s ler ise 2.450 TL gibi fiyatlardan satılıyor.

Gelelim Eylül 2014 tarihinde piyasa çıkan iPhone 6 Plus serisine.

Telefon 2000 TL gibi rakamları zorlasa da pek geçemiyor ve gitgide fiyatı düşüyor. 1900 TL gibi fiyatlardan satılan iPhone 6 Plus' satın almak pek akıllıca görünmüyor. iPhone 6 ise camı kırık olarak 1500 TL'ye satılırken pasaport kayıtlı temzilerde aynı fiyata satılıyor. Garantili olan temiz 2. eller ise 1750 TL fiyatıyla talep görüyor mu bilmiyoruz ama satışta duruyorlar.

iPhone 5C

Ara model olan iPhone 5s in kırpılmış modeli olan cihaz 450 TL'ye 2.eli bulunabiliyor.

iPhone 5S

Parça niyetine arızalı modelleri halen 500 TL gibi rakamlara satılırken sıkıntısız olanları da aynı fiyattan alıcılarını bekliyorlar. Bimeks sıfır fiyatı 1500 TL.

iPhone 5

Tekrar yüklenemeyen veya kilitli kalan iPhone 5 model telefonlarda 500 TL gbi rakamlardan satılıyor. Temiz olanları 650 TL'ye kadar çıkabiliyor.

iPhone 4S

Efsane mdoellerden olan iPhone 4S 400 TL gibi rakamlardan kullanılabilir durudma olanları mevcut.

iPhone 4

Artık nesli tükenmeye başlayan iPhone serileriden olan iPhone 4'ler 250 TL gibi rakamlardan satılıyor.

iPhone 3GS

İlk iPhone serisinin Doğan SLX'i olan bu cihaz en ucuz 190 TL ye kullanılabilir durumda olanı bulunuyor.

iPhone 3G

100 TL civarından sorunsuz olduğu söylenen telefonlar satışı devam ediyor.

iPhone 2G

Sahibinden.com üzerinde bile sadece 2 adet bulunan telefon koleksiyonluk adı altında satılmaya çalışılıyor.