2.el ucuz iPhone telefon alacaklara tavsiyeler

Android mi iPhone'mu tartışmasına hiç girmeden bir kaç model hakkında kısa bilgileri vereceğim, satın almayı düşünüpte piyasadaki telefon modelleri hakkında bilgisi olmayanlar için ufak bri rehberdir.

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iPhone 4s 8gb nasıl bir telefon, bana yeterli olur mu?

iPhone almayı düşünüyor ve bütçeyi düşük tutuyorsanız iPhone 4s size yeterli gelecek mi gibi bir soruyla karşı karşıya kaldıysanız cevabımız şu olurdu. Bu telefona neden ihtiyacınız var, hangi işler için bu telefonu kullanacaksınız. Sadece telefon görüşmeleri ve arada resim çekmek ve internete girmek için telefon istiyorum diyenlerdenseniz iPhone 4s sizin için biçilmiş kaftan. Hızlı arayüzü ile telefon görüşmelerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz gibi resim ve internet işlemleriniz içinde sizi tatmin edecek bir telefon. Hafızası yoğun kullanım için kesinlikle yeterli değil. Artık yeni çıkan her telefon minumum 16gb hafıza ile geliyor. Satın alırken bunu da düşünmelisiniz.

iPhone 3gs hala kullanılabilir bir telefon mu?

iPhone 3gs artık miadını doldurmuş bir telefon. 2. el iPhone 3'leri durumuna göre 150 - 300 TL aralığında satın alabilirsiniz. Sıfırı satılsaydı sanırım 400 TL civarında olurdu. Bu telefonu Samsung'un Galaxy serilerinden GalaxyS Duos, Galaxy Ace, Galaxy Win ve Galaxy Wave ile arasında çok fark var gibi gözükmüyor. Tercihinizi Android işletim sistemleri bir telefondan kullanmanızı öneririm. 200 TL ile 400 TL arasında fiyatlarla sahibinden.com gibi sitelerde bulabilirsiniz. Yien bir başka marka Nokia'nın Windows işletim sistemleri telefonları da işinizi görebilir. Lumia 520 modeli 250 TL - 450 TL arasında değişen fiyatlarla satılmakta. Bütçeniz el veriyorsa mutlaka iPhone 4 veya 4s'e çıkmanızı tavsiye ederim.



iPhone 4 mü iphone 4s mi?

Çoğu insan iPhone 4 ile 4s arasındaki farkı anlayamaz. Marka bilinirliği yüzünden iPhone4 ile iPhone 5 arasındaki farkı da bilmeyenler vardır. Böyle bir durumdaysanız size iphone 4 serisi telefonlar için bir kaç notumuz var. iPhone 4'ün yazılım sorunları olduğunu ortada. Ayrıca iPhone 4 tek çekirdekli bir işlemciye sahip. iPhone 4s ise çift çekirdekli işlemciye sahip bir telefon. İşlemci farkı yüzünden iPhone 4'ün bataryası daha dayanıklı. Tabi bu iPhone standartlarına göre. iPhone telefonların şarj sorunu her modelde olmuştur. Hatta Samsung bunun için reklam filmi çekip iPhone kullananların şarj bitme sorunları ile dalga geçmişti. Ayrıca Siri ve kamera da iPhone4s'te çok daha iyi. İki telefonda 512mb ram kullanıyor ve işlemci frekansları 1Ghz. iPhone 4 720px video çekimi yapabiliyorken, iPhone4s 1080px video çekimi yapabiliyor. iPhone 4 Bluetooth 2.0 teknolojisini kullanıyor. iPhone 4S ise Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanıyor. Daha önemli bir fark ise iPhone 4S'in sahip olduğu çift anten. iPhone 4S şebeke erişiminin aksamaması için sinyal durumuna göre antenler arasında geçiş yapabiliyor.

iPhone4 400 TL'den başlayan fiyatları var. Ama bu fiyata temiz bir iPhone 4 bulmanız çok zor. Temizlerini 600 TL civarında satın alabilirsiniz.

iPhone 4s ise 600 TL'den başlayan fiyatları ile yurt dışı kayıtlı olarka alabilirsiniz. Tr iPhone 4s leri ise 750 TL'den başlayan fiyatlarla alabilirsiniz.