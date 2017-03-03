4.5G yatırımı Turkcell’e son 10 yılın en yüksek büyümesini getirdi

2016’DA 3.5 MİLYAR LİRA YATIRIM

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4.5G yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell, 2016 yılında toplam 3.5 milyar TL yatırım yaptı. 2017 yılında 3,6 milyar TL daha yatırım yapmayı planlayan Turkcell 2015 başından 2017 sonuna kadarki 3 yıllık dönemde 4.5G lisans bedeli dâhil toplam 15.7 milyar TL yatırıma ulaşacak.

ÇEYREKTE SON 10 YILIN GELİR VE BÜYÜME REKORUNU KIRDI

Turkcell Grubu yılın son çeyreğinde yüzde 21,3 büyüme ile 4 milyar TL ciroya ulaşırken, yüzde 29,6 artışla 1,4 milyar TL FAVÖK elde etti. 2016 yılının son çeyreğinde hem gelir hem de FAVÖK’te, son 10 yılın en yüksek büyüme oranını yakaladı.

YILI ÇİFT HANELİ BÜYÜME İLE KAPATTI

2016 yılında Turkcell’in Grup bazında gelirleri yüzde 11,9 büyüme ile 14 milyar TL’yi aşarken, FAVÖK gelirleri de yüzde 11,6 artışla 4 milyar 620 milyon TL’ye ulaştı.

SERVİS GELİRLERİNİ ÜÇE KATLADI

Turkcell’in data gelirleri yıllık bazda yüzde 74, servis gelirleri ise yüzde 200 büyüdü. Turkcell’in herkese açık uygulamalarını indiren müşteri sayısı son bir yılda 21,4 milyondan 44,2 milyona yükseldi.

AYLIK DATA KULLANIMI 2,8 GB’YE ULAŞTI

Yüzde 64 seviyesine ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile kişi başı aylık ortalama data kullanımı 2016 yılının son çeyreğinde kişi başı 2,8 GB’ye ulaştı. 23 milyona ulaşan 4.5G abonelerinin data tüketim oranı ise Aralık ayında 5 GB seviyesine ulaştı.

1 MİLYON MÜŞTERİYE IŞIK HIZINDA İNTERNET

Turkcell’in faturalı müşteri sayısı geçen yıla göre 797 bin arttı ve müşteri bazının yüzde 52,5’ine ulaştı. Fiber müşteri sayısı yıllık bazda 144 bin artışla 1 milyonu aşarken, toplam sabit müşteri sayısı ise 342 bin artış ile 1,9 milyon oldu.

BU YIL DA ÇİFT HANE BÜYÜME VE YATIRIMA DEVAM

Geçen yıl 14 milyar lira gelire ulaşan Turkcell, bu yıl gelirinin yüzde 13-15 arasında büyümesini bekliyor. Yatırımları bu yıl da aralıksız devam edecek olan Turkcell gelirinin yüzde 20’si oranında operasyonel yatırım yapmayı planlıyor.

İSTANBUL – Türkiye’nin yaşadığı zor yıllardan biri olarak tarihe geçen 2016 yılında, ülkeye güvenerek yatırımlara ara vermeden devam eden Turkcell, bu güveninin karşılığını son 10 yılın gelir ve FAVÖK rekorlarını kırarak aldı. 2016 yılının son çeyreğinde Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu hem gelir hem de FAVÖK’te, 2007’den bu yana tüm zamanların en yüksek büyüme oranını yakaladı. Grup gelirlerinin yüzde 88’ini oluşturan Turkcell Türkiye, son çeyrekte yüzde 19,3 büyüyerek 3 milyar 576 milyon TL gelir elde ederken, yüzde 28,3 artışla 1 milyar 227 milyon TL FAVÖK’e ulaştı. Turkcell Grubu ise aynı dönemde yüzde 21,3 büyüme ile 4 milyar TL ciro elde ederken, yüzde 29,6 artışla 1,4 milyar TL FAVÖK ve yüzde 33,9 FAVÖK marjı kaydetti. 2016 yılının tümünde ise Turkcell’in Grup bazında gelir büyümesi yüzde 11,9 ile 14 milyar TL’yi aşarken, FAVÖK yüzde 11,6 büyüyerek 4,6 milyar TL ve FAVÖK marjı %32,3 olarak gerçekleşti. Turkcell Grup’un 2016 yılında proforma net karı ise yüzde 7,4 artarak 2,5 milyar TL oldu.

Ülkemize güvendik ve yatırımın lideri olduk

Turkcell’in 2016 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını ve 2017 hedeflerini düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “2016 yılında yaşanan makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hem operasyonel hem finansal açıdan yılsonu hedeflerimize rekorlara imza atarak ulaştık. Ülkemize ve ekonomimize güvenerek yaptığımız yatırımlar faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda başarılı sonuçlar elde etmemizi sağladı. Geçen yılbaşında gelirimizin yüzde 20’sini yatırıma yönlendireceğimizi açıklamıştık. Ülkemize olan güvenimizin göstergesi olarak yatırım hedefimizi yıl içinde yukarı revize ettik. Bu revizyon ve özellikle 4.5G yatırımlarımızla birlikte Turkcell Grubu olarak yaklaşık 3.5 milyar lira yatırım yaptık. Ülkemize olan güvenimizin karşılığını son çeyrekte rekorlara imza atıp yıl bazında ise çift haneli büyüyerek aldık.” dedi.

4.5G abone sayısı 23 milyona ulaştı

Mobil iletişim deneyimini yeniden tanımlayan 4.5G’ye hem yatırım hem de hız lideri olarak güçlü bir başlangıç yaptıklarına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, “Nisan ayı başında hayata geçen 4.5G’de yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık yüzde 82,5 nüfus kapsamasına ulaştık. Aralık ayı itibarıyla 4.5G kullanıcılarının aylık ortalama data tüketimi 5GB seviyesine ulaştı. 4.5G abone sayımız ise 23 milyona ulaştı. Müşterilerimiz de Turkcell’in 4.5G’deki farkını tercih etmeye başladı. Bu sayede 2007’den bu yana mobil tarafta müşteri bağlılığımız en yüksek seviyelerine ulaştı ve son çeyrekte 2013’ten bu yana en yüksek seviye olan 291 bin net abone kazanımı gerçekleşti. Sabit tarafta ise çeyreksel bazda 147 bin abone ile tüm zamanların en yüksek kazanımını elde ederken fiber abonede 1 milyonu aştık. Dijital servislerimize yoğun ilgi bu çeyrekte de artarak devam etti. TV abonelerimizin sayısı 1 milyonu aşarken BiP, Turkcell TV+, Lifebox, Goller Cepte, fizy, Hesabım, Dergilik ve Turkcell Akademi uygulamalarını indiren müşteri sayımız son bir yılda 21,4 milyondan 44,2 milyona yükseldi. 2016 yılında dijital servislerimizi diğer operatör müşterilerine de açarak bu konudaki vizyonumuzu bir kez daha ortaya koyduk” diye konuştu.

Data yüzde 74, dijital servisler yüzde 200 büyüdü

Teknoloji odaklı altyapı sağlayıcısından hizmet odaklı deneyim sağlayıcısına dönüştüklerini de sözlerine ekleyen Terzioğlu şunları söyledi: “Mobil ve sabitteki gücümüzle müşterilerimize sektörde örneği olmayan yakınsamış bir deneyim sunuyoruz. Bunun neticesinde de mobil tarafta ses, data ve dijital servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız geçen yıla göre 25 puan artarak yüzde 42’ye ulaşırken, sabit tarafta TV’li servis kullanan müşteri oranımız 10 puanlık artışla yüzde 36 oldu. Faturalı müşteri sayımız geçen yıla göre 797 bin arttı ve müşteri bazımızın %52,5’ine ulaştı. Fiber müşteri sayımız yıllık bazda 144 bin artışla 1 milyonu aşarken, toplam sabit müşteri sayımız 342 bin artış ile 1,9 milyona ulaştı. 2016 yılının son çeyreğinde artan data kullanıcısı, yüzde 64 seviyesine ulaşan akıllı telefon penetrasyonu, müşterilerimizi yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejimiz ve güçlü talep neticesinde data gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 74, dijital servis gelirlerimiz ise yüzde 200 büyüdü.”

2017’de de çift haneli büyümeye devam

Önümüzdeki dönemde müşterilerini iletişimin en gelişmiş haliyle buluşturmaya ve dijital servislerle hayatlarını zenginleştirip kolaylaştırmaya devam edeceklerini kaydeden Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017’de, Grup gelirlerimizin %13-15 büyümesini, konsolide FAVÖK marjının %32-34, operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranının ise %20 civarında gerçekleşmesini hedefliyoruz. Orta vadeli 2017 – 2019 döneminde ise Grup gelirlerimizin %12-14 büyümesini, FAVÖK marjının %33-35 olarak gerçekleşmesini, operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranının ise 2019 yılı itibarıyla %16 seviyesine düşmesini bekliyoruz. Başta yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere Turkcell’in hedeflediği performansın sergilenmesine destek olan tüm paydaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”

Odağımız hissedarlarımıza değer yaratmak

Hissedarlara daha fazla değer yaratma odağı doğrultusunda hareket etmek için 2016 yılında operasyonlardaki gelişmeler de dahil olmak üzere bilanço ve riskleri de aktif bir şekilde yönettiklerini sözlerine ekleyen Genel Müdür Terzioğlu, “Yabancı para pozisyonumuzu 2015 yıl sonundaki 2 milyar ABD Doları seviyesinden 2016 yıl sonu itibarıyla 125 milyon ABD Dolarına düşürerek kur riskini de kontrol altında tutmayı başardık. Öte yandan geçtiğimiz dönemde, Şirketimizin hâlihazırda yüzde 41,45 ile azınlık paya sahip olduğu iştiraki Fintur için hisselerimizin satışı dâhil olmak üzere, tüm alternatifleri değerlendirdiğimizi belirtmiştik. Bu strateji ve UFRS kuralları paralelinde, Fintur’u artık satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar altında takip etmeye başladık” şeklinde konuştu.

Sektörün ilkleri 2016’da yine Turkcell’deydi: Financell ve Paycell

2016 yılı başında Financell ve Paycell markalarıyla müşterilerinin karşısına çıkan Turkcell ilklere imza attı. Financell markası ile hizmet veren tüketici finansman şirketi Turkcell Finansman A.Ş. kısa bir süre içerisinde büyük ilerleme kaydetti. Financell 2016 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 850 bin müşteriye 2,9 milyar TL kredi sağladı. Gerçekleştirdiği bono ihracına beklentinin çok üzerinde talep alan Financell, sermaye piyasası araçlarını kullanarak fon yaratmaya önümüzdeki dönemde de sürdürerek Grup’un verimli bilanço odağına da katkıda bulunmaya devam edecek. Bu doğrultuda, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı için gerekli başvurular ise Ocak ayında gerçekleştirildi. Müşterilere ödeme çözümleri sunan ve Paycell markasıyla hizmet veren Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş ise Ağustos ayında, BDDK’dan izin alan ilk lisanslı operatör markası oldu.

Sessiz operatör: Lifecell

Sektörde dataya olan güçlü talebin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle Turkcell, dünyada ve Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’ın dijital markası olan lifecell ile yalnızca data üzerine kurulu haberleşmeyi hayata geçirdi. Ses, mesajlaşma gibi tüm iletişim ihtiyaçlarının data paketi üzerinden gerçekleştirildiği lifecell’de aramalar BiP üzerinden sağlanırken lifebox, fizy, Turkcell TV+ gibi dijital servisler de müşterilerin hayatını zenginleştiriyor.

5G’de hız rekoru: Saniyede 24,7 Gbit

Turkcell 2016’da imza attığı ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynamaya devam etti. Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başardı.

Türkiye’nin en büyük veri merkezi

Türkiye’nin dijital veri yönetimi ihtiyacını karşılamak adına Gebze’de en üst standartlarda 33 bin m2’lik kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük veri merkezi yine Turkcell tarafından açıldı. Ayrıca Türkiye’nin fiber seferberliği kapsamında, kaynakların verimli kullanılması ve adil rekabet ortamının sağlanması için ortak altyapı kurulması yönünde önemli adımlar atarak sektördeki oyuncularla görüşmelere başlandı.

Basın bülteni