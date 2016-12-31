Adil Kullanım Kotası 2017 Yılında Esneyecek ve 2018’de tamamen kaldırılacak

Uzun zamandır en önemli tüketici talepleri arasında yer alan "Adil Kullanım Kotası" kaldırılsın konusunda nihayet bir sonuca varılıyor.

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Adil kullanım kotası 2017 yılının Mayıs ayından itibaren esnetilecek. 2018 yılında da kota tamamen kaldırılacak. Mevcut durumda internet kullanıcıları bağlattıkları internet tarifesinde belirtilen kota kadar parasını ödedikleri hızı alabiliyorlar. Kota dolunca bağlantı hızı 3Mpbs'ye çekiliyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK tarafından yayınlanan karara göre aşağıdaki maddeler kamuoyuna sunuldu.

Limitsiz veya sınırsız olarak duyurulan tarifelerin, tüketiciye eksiksiz ve doğru olarak bildirilmesi.

Mobil şebeke işletmecilerinin Adil Kullanım Kotası uygulanan mobil genişbant internet tarife ve paketlerinde Adil Kullanım Kotası sonrası veri indirme hızının asgari 128 Kbit/sn olacak şekilde uygulanması.

En geç 1 Mayıs 2017 tarihinde uygulanacak olan adil kullanım kotaları.

02:00 - 08:00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımlarının AKN’ye dâhil edilmemesi ve AKN’nin aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın söz konusu zaman dilimlerinde AKN sonrası indirme hızı kısıtlarının uygulanmaması.

Karar metnine buradaki bağlantıdan BTK'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz.

Adil Kullanım Kotası Ne Zaman Kalkıyor

31.12.2018 tarihi itibarıyla Adil Kullanım Kotası uygulamasına son verilmesi kararlaştırıldı.