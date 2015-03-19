Android 5.0 ve 5.1 Wireless Problemi Çözümü

Android 5.0 ve 5.1 Wireless Problemi Çözümü

Mart 19th, 2015 Android 38 comments

Her işletim sistemi güncellemesinde olduğu gibi Android üzerinde de her güncellemede de bazı sorunlar yaşanabiliyor.

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Android 5 büyük bir güncelleme olduğu için özellikle eski model cihazlarda sorunlar daha büyük olabiliyor. Rapor edilen en büyük sorunlardan birisi de kablosuz ağda yani Wireless stabilite ve performans sorunları.

Lollipop yüklemesini aldıktan sonra çoğu kullanıcı wii-fi ağlarına bağlanmayı başaramadı. Hatta bağlansa bile internete çıkış yapamadı. Bu sorunu yaşayanlar Android 5.1 güncellemesini aldıktan sonra artık böyle bir problem yaşamadıklarını belirtirken yine bir çoğu problemin devam ettiğini rapor ediyorlar.

Sorunları çözülen cihazlar arasında Nexus 4 ve Nexus 5 bulunmakta.

Aşağıda bu sorunu yaşarsanız yapmanızı gerekenleri anlatacağız. Bu çözümlerden birisi veya birkaçı Wi-fi sorununuza tam çözüm olamayabilir.

Android cihazınızı ve Wi-Fi modeminizi yeniden başlatın

Bazen Android cihazınızda yaşanan bağlantı sorunlarına çözüm olabilir. Cihazınızı ve modeminizi yeniden başlatın.

Wi-fi bağlantılarını değiştirme

Eğer 5GHz Wifi ağına bağlanıyorsanız (veya 2.4) bu bandı değiştirip otomatik frekansı seç yapın.Yine sortun çözülmez ise klasik band 2.4GHz bandını seçin. Bu menü Andorid 5.0 kullanan LG G3'te bulunmuyor. Gerçi böyle bir sorunu da yok.

Ayarlar -> Wi-Fi -> Gelişmiş ->

Wifi bağlantılarınızı temizleyin ve tekrar ekleyin

Yukarıdaki yöntemler işinize yaramazsa kablosuz bağlatıda ekli olanları silin ve tekrar yükleyin. Bağlı olduğunuz ağın üzerine basılı tutup "ağı unut" seçeneği ile kaldırabilirsiniz.

Daha sonra Wireless ağ bulmayı kapatın ve 30sn sonra tekrar açın.

DNS değiştirme

Android cihazınız ile Wifi ağına bağlanamıyorsanız DNS değiştirmeyi deneyin.

Android 5'i fabrika ayarlarına alın

Bu işlemlerin hiçbirisi işinize yaramadıysa son çare cihazınızı yeniden kurmayı deneyin. Fabrika ayarlarına almak Android 5 yüklemenizi silmeyecektir.

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38 yorum

  1. Süreyya
    14 Mayıs 2015 at 00:40 Reply

    Malesef açıklanan yöntemlerin hiç biri fayda etmiyor.(Nexus 5). Wifi sorunu bir türlü bitmedi, kafasına göre takılmakta. 15 gündür HDSPA da çalışmıyordu yeni başladı kendi kendine…

    1. PetaBayt
      14 Mayıs 2015 at 00:46 Reply

      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer

      Bu program ile kablosuz ağınızın kanalındaki meşguliyeti kontrol edin. Kalabalıksa farklı bir kanala geçin (modem ayarları) Farklı ortamlarda da sorun yaşıyorsanız yapmanıza gerek yok. Servise danıştınız mı?

  2. Dervis
    09 Ağustos 2015 at 23:42 Reply

    Nexus 5 kullanıcısıyım. Yaklaşık 2 haftadır kablosuz internete bağlanamama sorunu yaşıyorum. 2 kez format attım. olmadı ve bu yöntemlerin hiç biri işe yaramıyor. Ankara Necatibey Caddesindeki LG Servisine gidip sorunu söylediğimde bana direk anakart değişecek dedi. Fiyatı da 550 tl gibi birşey dedi yanlış hatırlamıyorsam. Daha telefona bakmadınız bile, sorunun neresinde olduğuna bakıp öyle bir fiyat vermeniz mümkün mü diye sorduğumda, LG’nin kendilerine (masasındaki anakartlardan birinin küçük bir parçasını göstererek) isterse şu parçada bozukluk olsun, LG bize anakart değişimi yapmamızı söylüyor dedi. Nexus 5’imi vermeden çıktım bende. Hala kablosuz internete bağlanıyorum :((( Google bu işe bir el atmak da gecikmedi mi , attı da benim mi haberim yok?

    1. PetaBayt
      09 Ağustos 2015 at 23:46 Reply

      Kurumsal bir servis telefona bakarak fiyat vermez. Telefonu sizden alır, arıza tespiti ile fiyatlandırma yapar. Farklı bir yere de gösterin dilerseniz.

  3. MUSTAFA
    26 Ağustos 2015 at 21:47 Reply

    BENİM LG G4 TELEFONUM DA AYNI ŞEKİLDE BAĞLANMIYO MODEMİN YANINA KOYUYORUM YİNE FAYDA YOK.BUGÜN ALDIM MORALİM ÇÖKTÜ RESMEN. TELEFON BUGÜN İSTANBULBİLİŞİM.COM DAN KARGO İLE GELDİ.TELEFON AÇILIŞTA HOŞGELDİNİZ FALAN FİLAN BAŞLANTMASINI YAPMADI. AYRICA KORE’CE AÇILDI. İNTERNETTEN BAKARAK DİLİNİ DEĞİŞTİRDİM. WİFİ GEÇMİŞİNDE 2 TANE WİFİ AĞI KAYITLIYDI. ELİNE ALIP BAKMADIKÇA TELEFON ALMAK SIKINTILI.

    1. PetaBayt
      27 Ağustos 2015 at 17:52 Reply

      Teşhir telefon mu satın aldınız?

  4. Badman
    26 Ekim 2015 at 17:09 Reply

    telefonum LG G3 ve internet modemime reset attım ayarları tekrar yaptım ancak ağı seçdiğimde ”kaydedildi” diyor başkada bişey olmumyor öyle kalıyor lütfen acil yardım edin arkadaşlar…

    1. PetaBayt
      27 Ekim 2015 at 13:49 Reply

      Ağı silip tekrar deneyin. Modem farklı bir cihaza internet sağlayabilir durumda mı?

  5. seda
    31 Ekim 2015 at 20:17 Reply

    Merhaba LG G4 kullanicisiyim telefonum wife baglantisi bozuldu. Internete wife uzerinden baglanamiyorum. Wife olan yerde bir isik yanip sonuyo surekli. Herhangi bir agda aramama izin vermiyo. Wife a tiklayamiyorum bile neyapabilirim

    1. PetaBayt
      31 Ekim 2015 at 21:24 Reply

      Fabrika ayarlarına alın.

      1. Ramco
        24 Mart 2016 at 03:01 Reply

        Wifi sikintisi bende de oldu rica etsem yardimci olur musunuz

    2. Çağdaş
      12 Nisan 2016 at 15:24 Reply

      Aynı sorun bndede var media markt a garantiye verdim 2. defa haber bekliyorum. İlkinde yazılım güncellemesi yapıp geri verdiler. Dedimki tekrar edecek çünkü bu telefonlarda kronik bir anakart sıkıntısı var dedim. Tekrarlarsa geri getirin dediler bnde verdim 2. defa şu an haber bekliyorum.

      1. PetaBayt
        12 Nisan 2016 at 16:48 Reply

        Media Markt’ın kendisi mi bakıyor servise. Eğer öyleyse yine yazılım atıp geri verirler. LG servisine gönderin TR garantili ise. Hoş onlarında iyi olduğu söylenemez ama en azından kart değişimi vs yaparlar.

  6. Mehmet Fatih
    22 Ocak 2016 at 05:06 Reply

    Hocam merhaba Samsung Galaxy Note 3 kullanıcısıyım 2 aydır wi-fi sorunum var. Telefonumun wi-fi bölümü hiç açılmıyor. Aynı zamanda bluetooth da aynı. İki bölümde hiç açılmıyor. Hiçbir sitede çözüm bulamadım. Telefona yeni ROM attım fayda etmedi. Fabrika ayarlarını sıfırladım fayda etmedi. Ne yapmalıyım ? Şimdiden teşekkürler.

    1. PetaBayt
      22 Ocak 2016 at 10:48 Reply

      Yazılım çözemediyse donanım sorunudur.

  7. ismail yıldırım
    28 Ocak 2016 at 14:20 Reply

    lg g3 wi fi sorunum var sadece iş yerindeki wifi ye bağlandı diyor ve wifi yanında ünlem işareti çıkıyor sayfa açmıyor ama başka biryerde sorun yaşamadım

  8. mehmet develi
    04 Mart 2016 at 22:57 Reply

    g4 wifi görmüyor bazen görüyor ama bağlanamıyor wifi ikonu sürekli yanıp sönüyor 2 aylık tlf.fabrika ayarlarına döndüm düzelmedi servise gönderdim intel ilt. wifi yi degişitrmişler tlf. geldi kurlum yaptım 3 saat kadar çalıştı sonra aynı sorunu yaşadım ne yapabilirim teşekkürler.

    1. PetaBayt
      04 Mart 2016 at 23:25 Reply

      Tekrar servise göndermekten başka çareniz yok gibi.

  9. Mutta
    30 Mart 2016 at 16:11 Reply

    Malesef bu Wifi sorunu lg g3tede var birtürlu bağlanmıyor

  10. Talay
    05 Haziran 2016 at 01:58 Reply

    wifi bağlantısına izin verilmiyor sorunu bende de fabrika ayarlarına döndürdüm ama çare olmadı boşuna denemeyin yarın servise götüreceğim

  11. Lg g2 wifi ve bluetooth sorunu
    26 Haziran 2016 at 00:17 Reply

    Acillll!!!
    Merhaba arkadaşlar lg g2 telefon um wifi ve bluetooth sorunu var surekli açılıyor diyor fakat acilmiyor ve fabrika ayarlarina da döndüm ayni şekil yardim lutfen resimli ve ya turkce kelimelerle detayli birsekilde anlatilirsa. Sevinirim Allah razi olsun teşekkürler

  12. S.Ahmet
    27 Haziran 2016 at 00:35 Reply

    Aynı şekilde sorun bendede var nasıl olucak bilmiyorum LG G3 Telefonum.

    1. bunlarhepbet
      09 Temmuz 2016 at 15:37 Reply

      Ayni sorun bende de var. Cozebildin mi?

      1. SORU
        15 Temmuz 2016 at 16:08 Reply

        SORONU HALEDEBİLDİNİZMİ BENİMKİDE AYNI ŞEKŞİDE CIHAZIM LG G3

  13. Zeki
    03 Temmuz 2016 at 04:13 Reply

    Merhaba yeni aldım router 2.4 ve 5 ghz bandında yayın yapıyor g2 de 5 ghz bandı yani ac desteği var diye biliyorum fakat router da 5 ghz bandına geçtiğimde telefon router yaydığı ağı görmüyor kuzenimde iphone 6 var 5 ghz bandından yayını görüyor. Sorun şu ki telefondan 2.4 ve 5 ghz bandı seçeneğide yok bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürker.

    1. PetaBayt
      03 Temmuz 2016 at 10:15 Reply

      Ac desteği var. Xda forumda da aynı soru sorulmuş. İsrail rom unda bu özelliğin olduğu söylenir ve farklı bir ayar önerisi daha var.

      http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2740719

  14. ismet eren
    14 Ağustos 2016 at 17:40 Reply

    https://youtu.be/x3dAXL6J04E telefonu samsung olanlar için

  15. Tunahan
    26 Ağustos 2016 at 08:56 Reply

    Lg v10 kullanıcısym aynı sorun bende de var wi-fi açılıyor diyo ama acilmio teli format attım aynı çözümü yokmu?

  16. Ömer faruk ateş
    05 Eylül 2016 at 17:25 Reply

    Bende lg k8 var wifi bluetooth ve eifi alanı açılıyo yazıyo açılmıyo oto. Kapanıyor lütfen bi çözüm varmı

  17. öztürk
    10 Eylül 2016 at 22:54 Reply

    GERÇEKTEN FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRMEK AKLIMA GELMEMİŞTİ

    1. PetaBayt
      10 Eylül 2016 at 22:57 Reply

      Konular telefon kullanmaya ilk defa başlayanların seviyesinde anlatılır. Şahsi algılamayın.

  18. metin
    23 Kasım 2016 at 20:34 Reply

    arkdaşlar aynı sorun bende başladı wifi mobil veri ve bluetooth acılıyor diyor ama acılmıyor hard reset attım geçici olrak sorun 5 dakikalıgına kalktı ama aniden kapanıp tekrar acıldı açılışta androit beam yükleniyor yazısı geldi sonra normal bi şekilde acıldı ama sorun devam etti rom atmayı denedim sürümü 6.1 yaptım sorun gene geçici olarak düzeldi ama sonunda kendini resetledi ve wifi ve bt sorunu devam ediyor ama mobil veri sorunu düzeldi bi çözüm daha var ama şuan denememe dim olursa burdan paylaşırım

  19. furkan d
    05 Aralık 2016 at 17:50 Reply

    Hic bir wifi bendede cekmiyo acilmiyoda 2 gundur telefonculari geziyorum yapabilen olmadi en sonunda biyer yapabilecegini soyledi fiyat:75 tl anakartta wifi entegresi degisicekmis ve riskli bir islemmis

  20. Abdil
    19 Aralık 2016 at 14:16 Reply

    Lg g3 var yere düştükten sonra bluetooth ve Wifi açılıyor yazıyor ama açılmıyor ne yapılabilir

  21. Arif dikmen
    21 Aralık 2016 at 21:15 Reply

    Arkadaşlar benimde wifi ile bluetooth sorunu var açılıyo yazıyı ama açılmıyo lütfen yardım edin

  22. emre
    31 Aralık 2016 at 08:02 Reply

    şuna anlam veremiyorum alternatif çözüm yolları sunuyorsunuz ama sonuç 0 elde var 0 ya arkadaş bir şey yazarken suraya kesin sonuçlar ile gelin sunu yapın bunu yapın demeyin kesin sonuç ne ise onu yapım birde şu var baska sayfadan kopyala yapıstır bitti sorun çözülüyormu oluyormu olmuyormu bi araştırın ya ???

    1. PetaBayt
      31 Aralık 2016 at 11:09 Reply

      1 yil oncesindeki mevcut android surumu icin yazilmis bir yazi. Bu sorunun kesin bir cozumu olmasi mumkun degildir. Siz bulursaniz eger memnuniyetle yayinlariz.

  23. Alperen
    13 Ocak 2017 at 20:06 Reply

    Benim cihazım LG G PAD 7.0
    Benim cihazımdaki sorun tablet kapanınca Wi-Fi ağlarını unutuyor. Ne yapmalıyım

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