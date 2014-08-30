Android İndirme Yöneticisi Silindi

Android İndirme Yöneticisi Silindi

Ağustos 30th, 2014 Android, Yazılım Güncelleme 24 comments

Bununla ilgili birçok inceleme ve araştırmam sonucunda indirme yöneticisini yanlışlıkla sildiyseniz tekrar yükleyemessiniz telefona veya tablete format atsanızda geri gelmeyecektir. Genelde Clean master benzeri bir programla silinir.O kullandığınız program sildiğiniz programın apk sını siler bu apk system/app klosöründedir.format atığınızda bu klosörden tekrar yüklenir uygulamalar ama sizin kullandığınız program apk yı sildiği için tekrar yüklenemez.

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indirme-yoneticisi

android indirme

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24 yorum

  1. esma
    10 Eylül 2014 at 19:07 Reply

    Ayarlar depolama uygulamalar bölümünde indirme yöneticisini bulamıyorum neden

    1. admin
      11 Eylül 2014 at 16:49 Reply

      Telefonunuz Android mi?

  2. emre
    01 Şubat 2015 at 21:59 Reply

    bu sitenin adı yenibir tablet deilmiydi? neden değişti

    1. PetaBayt
      01 Şubat 2015 at 22:05 Reply

      Tablet ve telefon ağırlıklıydı, genel teknoloji sitesine çeviriyoruz.

  3. Emre
    03 Şubat 2015 at 14:34 Reply

    benim üyelik silindi o zaman demi admin

    1. PetaBayt
      03 Şubat 2015 at 16:22 Reply

      Hesabı aktif ettim.

  4. emre
    08 Şubat 2015 at 00:43 Reply

    şifremi unuttum senin öğrenebilme şansın varmı?

    1. PetaBayt
      08 Şubat 2015 at 00:45 Reply

      emre_rap_rep@hotmail.com adresine göndermiştim daha önce, yine gönderdim. Kullanıcı adı vs yazıyor. Gelmezse yazarsın burdayım.

  5. emre
    09 Şubat 2015 at 00:11 Reply

    Eyw admin ben şifremle kullanıcı adıma bakam yazı eklerim bi aralar pc bozuldu o yüzden bıraktım sonrada unutmuştüm neyse geri döndüm

  6. emre
    09 Şubat 2015 at 00:15 Reply

    Admin ben baktım yine gelmemiş tekrarbi deneyelim.

    1. PetaBayt
      09 Şubat 2015 at 00:42 Reply

      Spam klasorüne bak.

    2. PetaBayt
      09 Şubat 2015 at 00:43 Reply

      Tekrar gönderdim.

  7. Sefa
    02 Temmuz 2015 at 12:50 Reply

    Ayarlardan bulmamıyorum indirme yöneticisini benimki tablet yanlışlıkla devre dışı bıraka bastım nasıl etkinleştir bilirim

  8. Melih
    05 Temmuz 2015 at 20:41 Reply

    Canim admin. Bayagi aktif gordugum icin seni yorum yaziyorum. Daha 1 hafta onceye kadar Indirme Yoneticisi diye bir programim vardi. Hangi videoyu filimi hangi siteden izlersem izliyeyim indirme linki cikiyordu superdi. Yeni telefon aldim. Programin ekran goruntusu var ama aradim taradim programi bulamadim. Gerekirse resimi seninle paylasabilirim. Yardimci olursan sevinirim.

  9. Osman
    14 Nisan 2016 at 09:41 Reply

    Ya indirme yöneticisinde etkinleştirme veya devre dışı bırak butonu yok bi site yüzünden verilerini falan sildim kafayı yedi yardımcı olabilir misiniz.

    1. Kübra
      19 Mayıs 2016 at 14:04 Reply

      Benim de öyle ya sorunu çözebildiniz mi

      1. zeynep
        25 Mayıs 2016 at 18:52 Reply

        Cihazınızın Ayarlar uygulamasına gidin.
        Uygulamalar veya Uygulama yöneticisi’ni seçin ve uygulama tercihlerini sıfırlayın var onu seçin geliyo

  10. zeynep
    25 Mayıs 2016 at 18:50 Reply

    Cihazınızın Ayarlar uygulamasına gidin.
    Uygulamalar veya Uygulama yöneticisi’ni seçin.
    ve yukarda uygulama tercihlerini sıfırlayın diyo ona basın geliyo

  11. Ahmet Güneş
    31 Temmuz 2016 at 15:53 Reply

    Sayın yönetici general mobile 4G tel. var. Hiçbir oyunu indiremiyorum.Ayrıca indirme yöneticisini de-belki bilmediğimden- bulamıyorum.Bana yardım ederseniz sevinirim

    1. PetaBayt
      31 Temmuz 2016 at 16:02 Reply

      Oyunu indirirken hangi hatayı alıyorsunuz?

  12. Sinan TAŞTAN
    05 Ağustos 2016 at 10:53 Reply

    Hocam elimde note2 var telefonu rootladlm gerek duymadığım birçok uygulamayl sildim yanlışlıkI a indirme yöneticisini de silmişim şimdi yeni rom atıcam en uygun rom hangisi sizin tavsiyeniz. Benim ihtiyacımsadece telefonun kasmaması ve bataryasının uzun ömürlü olması yani sade bir rom olsun boş uygulamar olmasın cevabınızı bekliyorum

  13. lankoo
    05 Eylül 2016 at 09:37 Reply

    Telefonum discovery air ve yanlışlıkla indirme yöneticisini sildim. Telefonuma göre rom yok galiba bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim…

  14. Murat
    31 Aralık 2016 at 09:59 Reply

    Samsung j7 var bende 2016 tı internetten film indiriyodum wifi disina ciktim mobil veri kullanmaya basladim o yuzden indirirken filmin uzerine uzun bastim devre disi biraktim şimdi de diyoki indime yoneticisi devre disi ve de tum filmlere diyo ne yapicam ben

  15. Serhat Can
    08 Ocak 2017 at 03:50 Reply

    @Zeynep Sagol, ne zamandir bu cozumu ariyordum..

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