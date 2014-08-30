Android İndirme Yöneticisi Silindi

Bununla ilgili birçok inceleme ve araştırmam sonucunda indirme yöneticisini yanlışlıkla sildiyseniz tekrar yükleyemessiniz telefona veya tablete format atsanızda geri gelmeyecektir. Genelde Clean master benzeri bir programla silinir.O kullandığınız program sildiğiniz programın apk sını siler bu apk system/app klosöründedir.format atığınızda bu klosörden tekrar yüklenir uygulamalar ama sizin kullandığınız program apk yı sildiği için tekrar yüklenemez.

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KISACASI TABLETE VEYA TELEFONA ROM ATMANIZ GEREK.SİSTEM UYGULAMALARI SONRADAN NORMAL YÜKLEME İLE DÜZELTİLEMEZ VEYA YÜKLENMEZ.

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