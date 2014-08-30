Android İndirme Yöneticisi Silindi

Android İndirme Yöneticisi Silindi

Ağustos 30th, 2014 Android, Yazılım Güncelleme 23 comments

Bununla ilgili birçok inceleme ve araştırmam sonucunda indirme yöneticisini yanlışlıkla sildiyseniz tekrar yükleyemessiniz telefona veya tablete format atsanızda geri gelmeyecektir. Genelde Clean master benzeri bir programla silinir.O kullandığınız program sildiğiniz programın apk sını siler bu apk system/app klosöründedir.format atığınızda bu klosörden tekrar yüklenir uygulamalar ama sizin kullandığınız program apk yı sildiği için tekrar yüklenemez.

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KISACASI TABLETE VEYA TELEFONA ROM ATMANIZ GEREK.SİSTEM UYGULAMALARI SONRADAN NORMAL YÜKLEME İLE DÜZELTİLEMEZ VEYA YÜKLENMEZ.

indirme-yoneticisi

android indirme

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23 yorum

  1. Ahmet Güneş
    31 Temmuz 2016 at 15:53 Reply

    Sayın yönetici general mobile 4G tel. var. Hiçbir oyunu indiremiyorum.Ayrıca indirme yöneticisini de-belki bilmediğimden- bulamıyorum.Bana yardım ederseniz sevinirim

    1. PetaBayt
      31 Temmuz 2016 at 16:02 Reply

      Oyunu indirirken hangi hatayı alıyorsunuz?

  2. Sinan TAŞTAN
    05 Ağustos 2016 at 10:53 Reply

    Hocam elimde note2 var telefonu rootladlm gerek duymadığım birçok uygulamayl sildim yanlışlıkI a indirme yöneticisini de silmişim şimdi yeni rom atıcam en uygun rom hangisi sizin tavsiyeniz. Benim ihtiyacımsadece telefonun kasmaması ve bataryasının uzun ömürlü olması yani sade bir rom olsun boş uygulamar olmasın cevabınızı bekliyorum

  3. lankoo
    05 Eylül 2016 at 09:37 Reply

    Telefonum discovery air ve yanlışlıkla indirme yöneticisini sildim. Telefonuma göre rom yok galiba bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim…

  4. Murat
    31 Aralık 2016 at 09:59 Reply

    Samsung j7 var bende 2016 tı internetten film indiriyodum wifi disina ciktim mobil veri kullanmaya basladim o yuzden indirirken filmin uzerine uzun bastim devre disi biraktim şimdi de diyoki indime yoneticisi devre disi ve de tum filmlere diyo ne yapicam ben

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