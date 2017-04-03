Android tarihte ilk kez en çok arama yapılan işletim sistemi oldu

İnternete sadece kişisel bilgisayarlardan eriştiğimiz tarihi hatırlıyor musun? Mobil cihazlar hayatımıza girdikten sonra bile en çok içerik arama Window sişletim sistemini kullanan cihazlardan yapılıyordu. Geçen aya kadar durum böyleydi.

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Araştırma şirketi Statcounter verilerine göre Android, web üzerinde dolaşımda Windows'u geride bıraktı. Android, Mart ayında tüm web trafiğinin %39,93'ünü üretirken, Windows %37,91'lik bir oranı oluşturdu. Bu internet tarihinde işletim sistemi bazında Windows'un tahtından ilk defa indirilişi oldu.

Bu eğişim aslında sürpriz değil. 2012 yılından itibaren insanlar mobil cihazlara entegre olmaya başladılar. İstatistiklerde farklı bir yol çizmeye başladılar. O zamanlarda Android sadece %2.2 gibi kullanım oranına sahipti.

Kilometre taşı

StatCounter CEO'su Aodhan Cullen "Bu, teknoloji tarihinde ve çağın sonunda bir kilometre taşı" dedi.

Bu olay aynı zamanda Microsoft'un 1980'lerden beri süren liderliğinin sona ermesi anlamına geliyor. Sadece 5 yıl içinde küresel internet kullanım alışkanlığını değiştiren Andorid'in gelecekte neler yapacağını kestirmek zor.

Aşağıdaki grafik ile 2012 yılınan başlayan eğilimi görebilirsiniz. Bu grafik, Android kullanan her türlü cihazı kapsamaktadır. Masaüstü, tablet, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar. Windows sadece masaüstü trafiğinin ise %84'ünü elinde tutuyor. Bu oran ise yakın bir zamanda değişecek gibi gözükmüyor.