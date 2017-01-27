Android telefonlarda Facebook Çökme Sorunu Yaşıyorsanız Güncelleme Yapmayı Deneyin

Gece yarısından itibaren dünya çapında Android telefonlarda, Facebook uygulaması çökme raporları gelmeye başladı. Telefonlar "FACEBOOK DURDU" hatasını göstermeye başladı. Ama iyi haber var. 107.0.0.19.337 sürümündeki Facebook uygulamasında yaşanan bu sorun 108.0.0.17.68 güncellemesi ile düzeliyor.

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Bu düzeltmeyi alabilmek için Facebook uygulamasını arka plan dahil olmak üzere kapatın. Google Play'i açın, Facebook uygulamasını bulun, sağdaki Güncelle düğmesine basın ve Facebook'u tekrar açın. Bu işe yaramazsa, sabırlı olun, çünkü Facebook yakında size düzeltmeyi sunacaktır.

Peki bu sorun neden yaşandı?

Facebook mobil uygulamalarını sürekli günceller ve nadiren de olsa yeni geliştirilen bir kod parçası hataya sebep olabilir. Bu aslında sıklıkla olur fakat yeni güncellemeyi test eden departmanın bu durumu gözden kaçırması ve doğru senaryoyu kaçırması oldukça normal. Facebook Android uygulamasını buradaki bağlantı dan indirebilirsiniz.

Şirket genel olarak bu tarz geçici sorunlar için açıklama da bulunmaz. Herhangi bir sorun açıklanırsa, yazıya eklenecektir.