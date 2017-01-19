Apple iPhone Fiyatlarına 2017 Yılının İlk Zammını Yaptı

Apple 1 Ocak itibari ile beklenen zammı yeni yansıtarak iPhone telefonlara zam yaptı. Resmi sitesinde de zamlı fiyatları güncelleyen Apple'ın telefon fiyatları aşağıdaki gibi oldu.

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İşte Zamlı Fiyatlar

Apple, döviz kurundaki artış nedeniyle iPhone fiyatlarına zam yaptı. Apple iPhone 7 ve 7 Plus ürünlerin, 2 Ekim'de satışa çıkardığında dolar kuru 2.99 TL düzeyindeydi.

iPhone 6s 32 gb - 2750 den 3199 TL

iPhone 7 32 gb - 3250 den 3799 TL fiyatına yükselmiştir.

Telefon başına ortalama %18 zam gören yeni fiyatlarla, iPhone yatırım aracı kıvamına gelmiş gözüküyor.

iPhone 7 zamlı fiyatlar sıralı liste

iPhone 7 32 GB fiyatı 3799 TL

iPhone 7 128 GB fiyatı 4299 TL

iPhone 7 256 GB fiyatı 4799 TL

iPhone 7 Plus 32 GB fiyatı 4449 TL

iPhone 7 Plus 128 GB fiyatı 4949 TL

iPhone 7 Plus 256 GB fiyatı 5449 TL

iPhone 6s‘in başlangıç fiyatı 3199 TL gibi bir rakama çıkarken, iPhone 6s Plus‘ın başlangıç fiyatı 3699 TL’ye, iPhone SE‘nin fiyatı ise 2399 TL’ye çıktı.

Apple’ın yeni MacBook Pro serisinin en düşük fiyatı 6999 TL olurken, Dokunmatik Bar‘lı en düşük MacBook Pro’nun fiyatı ise 8499 TL oldu.

15 inçlik yeni MacBook Pro’larda ise 11499 TL’den başlayan yeni fiyatlar, 13499 TL‘ye kadar çıktı.