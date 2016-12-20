Apple Samsung Ödeme Uygulamasını Reddetti

Söylentilere göre Samsung Ocak ayında Samsung Pay uygulamasını başlatacak.

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Uygulamanın adını da "Samsung Pay Mini" olarak adlandırdı. Hazırlanan uygulama hem iOS hem de Android cihazlar içinde hazırlandı. Hemn Android hem de iOS markette yer alan uygulama daha sonra iOS için kullanılamayacağı açıklandı.

ETNews'e göre Apple, Appe Store'da "Samsung Pay Mini" adlı uygulamayı reddetti. Reddedilme nedenleri ise kamuoyuna açıklanmadı. Samsung Pay Mini uygulaması ile Samsung mobil ödemleri güvenle yapabilmenizi sağlayan bir uygulama. Fiziksel kartlarınızı tamamen telefonunuza yükleyebiliyorsunuz. Apple'ın ise Apple Pay sistemi bulunuyor. Aynı uygulama hizmeti veren bir firmanın rakip istememesi normal ama bu şekilde engelleme yapması ne kadar doğru bilmiyoruz.

Samsung bu durumda nasıl davranacak?

Yine kaynağa göre Samsung App Store için tekrar bir başvuru açmayacak ve sadece Android cihazlara odaklanacak.

Bizce App Store'a uygulama yüklemek bir çok aşamadan geçiyor ve rutin bir reddetme yaşandı. Uygulama içindeki sorun çözüldükten sonra tekrardan başvurusu yapıldığında yayınlanacaktır. Muhtemelen ne Apple ne de Samsung üst yetkilileri bu durumdan haberdar değildir.

Bunu da ilerleyen günlerde görmüş olacağız.