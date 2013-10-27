ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

Ekim 27th, 2013 Yazılım Güncelleme 25 comments

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma  Nasıl Yapılır

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wirete-memory-emmc

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

Yapılan bu işlem cihazınızı brick yapabilir. Riskleri tamamen size aittir.

Nelere ihtiyacımız var?

Driver: http://tr.rghost.net/49371011?r=812

Flashtool: http://tr.rghost.net/49370899?r=939

Firmware: http://rapid.ufanet.ru/11135958 698.39mb (Alt kısımda mavi renkli butona basacaksınız)

ADIM 1: Driver'ı yükleyin. Sağlam iş yapmak için USBdeview programı kullanın ve driver'ı silin ve tekrardan manuel yüklemeyi deneyin. Uyumsuz uyarısı verse bile onaylayıp devam edin.

ADIM 2: Flashtool programını açın ve SCATTER LOADING butonuna tıklayarak firmeware/signed_bin klasörünün içinde bulunan MT6589_Android_scatter_emmc dosyasını seçin. Dosyayı seçinde tüm onay kutuları işaretleniyor.

Windows menüsünden Write memory komutunu veriyoruz ve bekliyoruz. Daha sorna aktif olan Write memory kısmına giriyoruz ve OPEN RAW tıklayarak signed_bin klasöründeki sro-default-lock-sign.img dosyasını seçiyoruz. Memory setting kısmında ise EMMC seçili olmasına dikkat edelim.

yesil-o

Bu işlemleri yaparken ASUS MEMO PAD HD 7 tabletimizin kapalı ve pc'ye bağlı olmamasına dikkat edelim. Write memory komutunu veriyoruz ve program beklemeye geçiyor. Şimdi tabletimizi bilgisayara bağlıyoruz ve hiç bir şeye basmadan bekliyoruz. Tablet hala kapalı olacak! USB sürücü düzgün yüklenmişse 1-2 saniyede Flashtool otomatik yükleme yapıyor ve büyük yeşil bir O harfi çıkıyor. Harfi gördüyseniz işlem tamamdır. Tableti mutlaka pc'den ayırıyoruz.

Download sekmesine geçip .Special format #1 komutunu veriyoruz. Tamam dediğimizde yine program beklemeye geçiyor. Bir önce olduğu gibi tableti bağlayıp yeşil O harfini görünce tableti çıakrtıyoruz.

Şimdi Asus hd 7 tabletimiz firmware yani rom yükleme için hazır.

Download agent menüsünden image klasörü içindeki DA_SWSEC_ME173X dosyasını seçiyoruz ve Download komutu verip tableti bağladığımızda firmware atılıyor ve yeşil O gözüktüğünde tabletimiz tekrar açılıyor.

XDA Forumdan çeviren bir arkadaştan çevrilmiştir.

 Orijinal driver ve rom içi şağıdaki bağlantıları kullanın

ASUS MeMO Pad HD Usb driver

Asus Memopad HD 7 Rom 4.2.2 

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25 yorum

  1. admin
    29 Nisan 2014 at 21:23 Reply

    Bu rehber ASUS Memo Pad HD 7 modle içindir. Farklı bir model için ihtiyacınız varsa yorum olarak yazınız, en kısa zamanda yayınlanacaktır.

    1. ümit
      08 Ocak 2017 at 21:13 Reply

      merhabalar benim asus memopad me 172v için kodlara ihtiyacım var yükleyebilirmisiniz?

  2. serkan
    21 Haziran 2014 at 21:24 Reply

    merhaba
    asus tabletim (MeMO Pad) güncelleme yaparken 18 saattir güncellemeyi bitirmedi.
    ekran güncelleme sürüyor yazısı var ne yapmam gerekiyor?

    1. admin
      21 Haziran 2014 at 21:30 Reply

      18 saat uzun bir süre, sistemi yeniden başlatmayı denemek zorunda kalacaksınız. yarıda kalan işlem cihazın işletim sistemini bozabilir, tekrar rom atmanız gerekebilir veya kaldığı yerden kurulumu bitirebilir.

  3. ömer
    05 Temmuz 2014 at 17:41 Reply

    1. adımda bahsedilen driver ismi nedir acba driverwiewi actım ancak bi cok aygıt ismi var

  4. can
    15 Ağustos 2014 at 08:46 Reply

    merhaba asus k017 memo pad tablet romunu nasıl yükleriz?

  5. aydin
    11 Aralık 2014 at 00:13 Reply

    salam herkese. rom yazandan sonra padphonedali her sey silinir yoxsa oldugu kimi qalir?

    1. admin
      11 Aralık 2014 at 00:14 Reply

      Hersey silinir

  6. aydin
    11 Aralık 2014 at 01:23 Reply

    bir deki admin,men driverleri nece yukleyim yukleye bilmirem o yasil O herfi gorunmur. dirver dosyasinin icinde setup yoxdur.nece ve hara yukleyim

    1. admin
      11 Aralık 2014 at 01:27 Reply

      Konu alıntıdır. Destek için Kaynak: (ingilizce) http://forum.xda-developers.com/sitesearch.php?q=asus%20memo%20pad%20hd%207

  7. kemal
    04 Ocak 2015 at 23:48 Reply

    Merhaba asus memo pad var bende ve bi kaç duyum aldım telefon olarak kullanilabilirmis ama sanırım bi yazılım olmalıymış bilginiz varmi?normalde sim kart takıyorum şebeke filan geliyo sadece arma yapamıyorum ve alamiyorum

  8. Mert
    09 Eylül 2015 at 00:31 Reply

    Sayın Admin ben 2. işlemi tamamlayamamaktayım. cihazı cihazı write memory kısmında emmc kadar getiriyorum. write memory deyip kapalı bir şekilde usb ile bağlıyorum fakat bilgisayar cihazı görüyor görünce de cihazda şarj oluyor simgesi cıkıyor ve sp flash tool ilerlemiyor. Cihazın driver ını kurdum. usb dewiev ile baktığımda cihaz kapalıyken taktığımda kurduğum driver aktif görünmüyor cihazı acınca yeşil görünüyor bu çıkmazdan kurtar beni 🙂

    1. PetaBayt
      09 Eylül 2015 at 02:10 Reply

      Konu yabancı forumdan alıntıydı. Cihaz bende olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ama anlattığınıza göre sorun USB ile alakalı olabilir. Farklı USB portu veya kablo deneyin.

      Farklı bir anlatım ya da destek bulursam eklerim.

    2. PetaBayt
      09 Eylül 2015 at 02:12 Reply

      Burada da bir şeyler anlatılmış bir de bunları kontrol edin.

      http://forum.donanimhaber.com/m_91370974/tm.htm

  9. emre
    07 Ekim 2015 at 00:36 Reply

    asus memo pad7 tableti rootladıktan sonra güncelleme geldi ondan sonra tablet açılmadı açılırken eror yazıyor ne yapmalıyım açma tuşu ve ss tuşuyla açtığımda çıkan bütün seçenekleri deneim ancak olmadı eski haline dönmüyor eror yazıyor açılmıyor acil yardım

    1. PetaBayt
      07 Ekim 2015 at 08:05 Reply

      Tekrardan rom atın.

  10. Emre
    07 Ekim 2015 at 08:20 Reply

    Tekrar rom atamıyorım pc usb tableti görmüyor

  11. Emre
    07 Ekim 2015 at 08:22 Reply

    Görmediği içinde tekrar room atamıyorum

    1. PetaBayt
      07 Ekim 2015 at 09:34 Reply

      Yazıdaki maddeleri tekrar deneyin, usb kablosu değiştirin, usb girişini değiştirin, mümkünse başka bir bilgisayarda deneyin. Usb görmeden işlem yapılmaz.

  12. Nicat
    23 Ekim 2015 at 21:15 Reply

    bunun video anlatimini yapsanis daha iyi olur)tsk

  13. serhat
    01 Ocak 2016 at 17:30 Reply

    k017 de memo pad hd 7 olarak geçiyor ancak işlemcisi yani donanımı ve dış tasarımı farklı.. aynı rom kullanılabilir mi ?? kullanılamazsa nereden temi
    n edebiliriz ?

  14. ECOF32
    17 Şubat 2016 at 14:08 Reply

    ELİMDEKI ASUS ME172V TABLETE UYGULAYABILIR MIYIM?

  15. irfan aydin
    22 Haziran 2016 at 10:49 Reply

    mrb bütün aşamaları tek tek sorunsuz yapıyorum ama en son aşama download işlemi hata veriyor yeşil o gelmiyor nasıl yardımcı olabilirsiniz

  16. ali
    25 Ağustos 2016 at 15:30 Reply

    selam
    yanlışlıkla nand erase yaptık cihaz uçtu yapacak bişe varmı

  17. serdar
    03 Ocak 2017 at 10:05 Reply

    asus memopad 8 ME180A tabletim açılmıyor onun için nasıl rom atabilirim?

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