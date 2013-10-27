ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

Ekim 27th, 2013 Yazılım Güncelleme 24 comments

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma  Nasıl Yapılır

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wirete-memory-emmc

ASUS Memo Pad HD 7 Orijinal Rom Atma Rehberi

Yapılan bu işlem cihazınızı brick yapabilir. Riskleri tamamen size aittir.

Nelere ihtiyacımız var?

Driver: http://tr.rghost.net/49371011?r=812

Flashtool: http://tr.rghost.net/49370899?r=939

Firmware: http://rapid.ufanet.ru/11135958 698.39mb (Alt kısımda mavi renkli butona basacaksınız)

ADIM 1: Driver'ı yükleyin. Sağlam iş yapmak için USBdeview programı kullanın ve driver'ı silin ve tekrardan manuel yüklemeyi deneyin. Uyumsuz uyarısı verse bile onaylayıp devam edin.

ADIM 2: Flashtool programını açın ve SCATTER LOADING butonuna tıklayarak firmeware/signed_bin klasörünün içinde bulunan MT6589_Android_scatter_emmc dosyasını seçin. Dosyayı seçinde tüm onay kutuları işaretleniyor.

Windows menüsünden Write memory komutunu veriyoruz ve bekliyoruz. Daha sorna aktif olan Write memory kısmına giriyoruz ve OPEN RAW tıklayarak signed_bin klasöründeki sro-default-lock-sign.img dosyasını seçiyoruz. Memory setting kısmında ise EMMC seçili olmasına dikkat edelim.

yesil-o

Bu işlemleri yaparken ASUS MEMO PAD HD 7 tabletimizin kapalı ve pc'ye bağlı olmamasına dikkat edelim. Write memory komutunu veriyoruz ve program beklemeye geçiyor. Şimdi tabletimizi bilgisayara bağlıyoruz ve hiç bir şeye basmadan bekliyoruz. Tablet hala kapalı olacak! USB sürücü düzgün yüklenmişse 1-2 saniyede Flashtool otomatik yükleme yapıyor ve büyük yeşil bir O harfi çıkıyor. Harfi gördüyseniz işlem tamamdır. Tableti mutlaka pc'den ayırıyoruz.

Download sekmesine geçip .Special format #1 komutunu veriyoruz. Tamam dediğimizde yine program beklemeye geçiyor. Bir önce olduğu gibi tableti bağlayıp yeşil O harfini görünce tableti çıakrtıyoruz.

Şimdi Asus hd 7 tabletimiz firmware yani rom yükleme için hazır.

Download agent menüsünden image klasörü içindeki DA_SWSEC_ME173X dosyasını seçiyoruz ve Download komutu verip tableti bağladığımızda firmware atılıyor ve yeşil O gözüktüğünde tabletimiz tekrar açılıyor.

XDA Forumdan çeviren bir arkadaştan çevrilmiştir.

 Orijinal driver ve rom içi şağıdaki bağlantıları kullanın

ASUS MeMO Pad HD Usb driver

Asus Memopad HD 7 Rom 4.2.2 

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24 yorum

  1. Emre
    07 Ekim 2015 at 08:22 Reply

    Görmediği içinde tekrar room atamıyorum

    1. PetaBayt
      07 Ekim 2015 at 09:34 Reply

      Yazıdaki maddeleri tekrar deneyin, usb kablosu değiştirin, usb girişini değiştirin, mümkünse başka bir bilgisayarda deneyin. Usb görmeden işlem yapılmaz.

  2. Nicat
    23 Ekim 2015 at 21:15 Reply

    bunun video anlatimini yapsanis daha iyi olur)tsk

  3. serhat
    01 Ocak 2016 at 17:30 Reply

    k017 de memo pad hd 7 olarak geçiyor ancak işlemcisi yani donanımı ve dış tasarımı farklı.. aynı rom kullanılabilir mi ?? kullanılamazsa nereden temi
    n edebiliriz ?

  4. ECOF32
    17 Şubat 2016 at 14:08 Reply

    ELİMDEKI ASUS ME172V TABLETE UYGULAYABILIR MIYIM?

  5. irfan aydin
    22 Haziran 2016 at 10:49 Reply

    mrb bütün aşamaları tek tek sorunsuz yapıyorum ama en son aşama download işlemi hata veriyor yeşil o gelmiyor nasıl yardımcı olabilirsiniz

  6. ali
    25 Ağustos 2016 at 15:30 Reply

    selam
    yanlışlıkla nand erase yaptık cihaz uçtu yapacak bişe varmı

  7. serdar
    03 Ocak 2017 at 10:05 Reply

    asus memopad 8 ME180A tabletim açılmıyor onun için nasıl rom atabilirim?

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