ASUS ZenFone 3 ZE552KL inceleme Orta Sınıfın Yeni Kaptanı

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İşte Asus Zenfone 3 incelemesi.

ASUS ZenFone 3, teknik özellikleri ile mütevazi bir telefon olarak gözüküyor ama bunlarla yargılamak yanlış olacaktır. İyi kamera, güzel pil ömrünün yanında cihaz cidden çok yakışıklı.

ASUS ilk olarak 2014 yılında orta sınıf ZenFone akıllı telefon serisini piyasa sürdükten sonra çıtayı biraz daha yükseltmeye başladı. OnePlus 3 ve Honor 8 benzeri cihazlara rakip olmaya çalışıyor. Bu cihazlar ülkemizde popüler değil hatta Asus için yeni Zenfone 3 modelinde işler iyi gidiyor.

Zenfone 3'ün bir çok modeli var ve bizim tanıtacağımız ASUS ZenFone 3 ze552kl modeli. Bu seri numarasında da cihaz ikiye ayrılıyor. 32 GB dahili hafızalı ve 3GB ram bulunan model. Diğer modeli ise 64 GB dahili hafızası olan 4G ram olan model. Bunun dışında telefonlarda hiç fark yok.

Cihazın her iki tarafı da cam hatta Gorilla Glass 2.5D. Çerçeveler ise metal yapıda. Telefonun güzel olmasını sağlayan da tamamen bu yapı. Ekran en boy oranına göre %77 civarında yer kaplıyor.

Fiyat birz tuzlu giriş yaptı ama düşüş aşamasın çabuk geçti. 32GB olan model 1800 TL'den ülkemizden satışa sunulmuştu şimdilerde 1400 TL civarında satılıyor. Vatan Bilgisayar 1400 TL fiyattan stokları yeni bitirdi. Tekrardan gireceğine emin olabilirsiniz. 64 GB olan model ise ilk ASUS Türkiye garantili olarak 1750 TL civarında satılıyor.

Bu orta sınıfların premium telefonu olan Zenfone 3'ün incelemesine geçelim.

TASARIM

ASUS ZenFone 3, akıllı telefon pazarındaki sıkıcı metalik yapıyı rahatlatan cam bir tasarımla geliyor. Zenfone 3 spor yapıda, meral çerçevelerin tuttuğu 2.5D ön ve arka camlarla inşa edilmiş. (3D edge telefonlarda olan cam, 2.5D ise normal cam ile edge cam arası) İki tarafta Gorilla Glass ile çizilmelere karşı koruyor. Arka kısımda anten bulunmuyor ama arka kamerada hafif bir çıkıntı mevcut. Fakat cam olan iki tarafı da Gorilla Glass koruyor fikri ile kılıfsız kullanmayın. Oldukça narin. Özetle, kılıf sayesinde arka kısımdaki kamera çıkıntısı da gidecektir.

7.69mm inceliğinde ve 144 gram ağırlığındaki telefon oldukça zarif bir görünüş sergiliyor. Tamamen cam tasarım kuru ellerden kayıp düşecek hissi veriyor. Arka kısımda kamera altında parmak izi okuyucu bulunmakta. Bu alanda lekeler birikmekte. Teşhir ürünlere bakarsanız sizde bu durumu fark edeceksiniz.

Ön kısımdaki dokunmatik tuşlar arka plan aydınlatmasına sahip değil. Karanlıkta bulmak için sorun yaşar mısınız belli olmaz ama kimileri sevmeyebilir.

Arka kamera çıkıntısından bahsetmiştik, aynı zamanda lens camının da çizilmelere karşı koruyucu cam taşıdığını belirtelim. İnsanlar bu lens koruma camının çizileceği ve ASUS'un sorun yaşayacağını da iddia ediyorlar.

Cihazın 4 farklı rengi var. Moonlight White yani Beyaz (ay ışığı beyazı), Shimmer Gold yani Altın (parıltılı altın), Aqua Blue yani turkuaz (deniz mavisi) ve Sapphire Black bizce Lacivert (safir siyah). Özellikle Beyaz rengi şık ama feminen bir havası var. Turkuaz keza öyle, Altın olanı görmedik ama erkekler için Lacivert güzel seçim. Bayanlar renk seçiminde daha özgür olacaklardır.

EKRAN

ZenFone 3'te bulunan 5.5 inç Full-HD IPS ekranı son derece keskindir. Berrak görseller ve iyi netlik sunar.

(Bölgelere göre ekran değişiklik gösterebilir. Aldığınız telefon 5.2 inç olabilir ithalat ürünlere dikkat etmelisiniz. )

Canlı ve zengin renkler sunar. Yüksek çözünürlükte videolar izlemek ve oyunlar oynamak zevkli olacak. Zenfone 3 600nitlik yüksek parlaklık seviyesine sahiptir ve güneş ışığında okunabilirliği yüksektir. Görüş açısı da mükemmel olan cihazın eldivenle müdahalesi de kolaydır.

Balans, Bluelight Filtresi, Canlı ve Özel renk modları arasından seçim yapmanızı sağlayan dahili Splendid uygulamasıyla ekran ayarlarını denetleyebilirsiniz. Bluelight Filtre modu mavi ışığı keserek ekranın gözler üzerinde daha kolay olmasını sağlar.

PERFORMANS

ASUS ZenFone 3, orta seviyeli bir işlemci olan Snapdragon 625 kullanıyor. Asus Zenfone 3 ZE552KL 3GB ve 4 GB modelleri mevcut. Ayrıca 6G ram bulunan Asus Zenfone 3 Deluxe versiyonu da mevcut. İşlemcisi gücüne göre menüler arasında iyi geçişler sağlıyor. Yoğun grafik gerektiren oyunlarda bile yoğun ısınma ve performans kaybı yaşatmıyor. Günlük kullanımda sorunsuz hizmet veriyor ve parasının hakkını veriyor.

Zenfone 3 parmak izi okuyucusu çabuk tepki alıyor. Çoğu durumda ıslak parmaklarla bile çalışabiliyor. Çağrı cevaplamak için parmak izi sensörüne dokunup basılı tutun ve kamerayı başlatmak için iki kere hafifçe vurun. Kamera uygulaması açık iken sadece bir dokunma ile fotoğraf çekebilirsiniz.

İlginçtir, Snapdragon 625 yonga setinin en önemli özelliklerinden önceki serilere daha düşük güç tüketmesidir. Zernfone 3 3GB 2650mAh pil diğer 64GB 4 GB ram özellikle model ise 3000mAh ile güzel bir performans sunuyor. Kullanılmayan yazılımları silmeniz daha da iyi performans sağlayabiliyor.

DONANIM

ASUS ZenFone 3 kaputun altında entegre bir Adreno 506 GPU ile 2GHz hızında çalışan 64 bit 8 çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 625 işlemciyi barındırıyor. 3GB olan versiyonu da çift hatta ihtiyacınız yoksa güzel bir tercih olacaktır.

32GB rom yüklü Zenfone 3 size 23.5 GB alan bırakıyor. Ayrıca 2 Terabayt'a kadar da microSD yani dahili hafıza kartı desteği sunuyor. ASUS ayrıca Google ile işbirliği içinde iki yıl boyunca 100GB ücretsiz bulut depolama alanı önermektedir.

Zenfone 3 64GB modelini Mikro sim ve Nano Sim kullanabilen bir yapıya sahip. Bu mikro sim bölgesini dilerseniz çift sim kart dilerseniz bir tanesini dahili depoalama için kullanabilirsiniz. Her iki sim girişi de 3G veya 4G desteklemekte ama aynı anda birisi kullanılabilir.

KAMERA

ASUS, ZenFone 3'teki kamerayı akıllı telefonun en önemli noktalarından biri olarak gösteriyor. Kamera iyisi ile kötüsüyle her şeyi yazılımına borçlu. PixelMaster 3.0 ile Asus'un kamerası şekilleniyor.

16 megapiksellik arka kamera f / 2.0 diyaframa sahip. 6P Largan lens ile objeye çabuk odaklanıyor. ASUS'a göre, ZenFone 3'teki TriTech otomatik odaklama teknolojisi, cihazın her koşulda sadece 0,03 saniyede odaklanmasını sağlayan lazer, faz tespiti ve sürekli otofokus özelliklerini bir araya getiriyor. Ayrıca zor ışık koşullarında video çekerken ve hala çekim yaparken oldukça kullanışlı olan Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) gibi Optik Görüntü Sabitleme (OIS) de var.

Açık havada, ZenFone 3'ün arka kamerası harika bir performans sergiliyor. Konular ya da yakın çekimler olsun renk üretimi mükemmel. Ancak, düşük ışık koşullarında çekimlerin çoğu fena değil ama ayrıntı kaybı oluyor.

ZenFone 3'teki 8 megapiksel ön kamera da işini iyi kameralardan. Zenfone 3 kamera uygulaması DSLR benzeri ayarlarla donatılmış durumda. Düşük ışıklı çekimler için ışık hassasiyetini arttıran düşük ışık modu ile müdahale etmek için manuel mod da bulunmaktadır. Süper Çözünürlük modunda, 4X'e kadar çözünürlükte kompozit görüntüler alabilir ve neden buna ihtiyacınız olduğunu merak edebilirsiniz. GIF animasyon modunu rasgele eğlencelik GIF'ler için çok kullanmaya başlıyorsunuz. Oldukça eğlenceli.

Kamerası özetle kusursuz değildir ve fotoğrafçılar bazı yerlerde eksiklik görebilirler.

YAZILIM

ASUS ZenFone 3, şirketin tescilli ZenUI 3.0'ünün yeni sürümüyle birlikte Android 6.0.1 Marshmallow'ı kutudan çıkardı.

ZenUI'nin daha eski sürümleri, genel kullanıcı deneyimini etkileyen bloatware ile doluyordu. Şimdi işler biraz daha sadeleşmiş ama halen Asus yapımı bir çok uygulama var. Bazılarını kadlırabilir ve bazılarını devre dışı bırakabilirsiniz ama yinede depolamanızdan çalmaya devam edecekler. Kaldırılamayan uygulamaları kadoırmanın yolu root yapmaktan geçiyor ama tabiki önermiyoruz.

Klasik Android kullanımı ile mende anlatılacak şimdilik pek bir şey yok.

Telefonu aldığınızda Asus güncellemeleri ve peşine Android 7 güncellemesini de alacaksınız.

Özellikler

İşletim sistemi: ASUS ZenUI 3.0 ile Android 6.0 Marshmallow (Android 7 güncellemesi çıktı)

Ekran: 5.2-inç Full HD (1920 x 1080) süper IPS + | 2.5D Corning Gorilla Glass 3

İşlemci: 64-bit Qualcomm Snapdragon Octa-Core 625 2.0GHz | Adreno 506 GPU

RAM: 3 GB

Dahili depolama: 32 GB / 64 GB MicroSD kart ile 2 TB'a kadar genişletilebilir

Pil: Sökülemez Li-Ion 2650mAh / 3000mAh

Arka kamera 16 MP PixelMaster 3.0 kamera | F / 2.0 diyafram | Optik Görüntü Sabitleme (OIS) | Çift LED

Ön kamera: 8MP | F / 2.0 diyafram | 84˚ görüş alanı

Ebatlar: 146.87 x 73.98 x 7.69 mm

Ağırlık: 144 gram

Artıları:

Harika tasarım

Performans

Harika pil ömrü

İyi ön ve arka kamera

Eksileri;

Biraz pahalı (düşmeye başladı)

Parmak izi okuyucu yapısı iyi değil

Çok fazla Bloatware uygulaması var

Sistemi yoran gereksiz denilebilecek uygulamalara Bloatware denir.

10 üzerinden puanlarsak Asus Zenfone 3 ortalama 8.2 puan alıyor.

Pil 8.5

Ekran 8.5

Kamera 8.5

Yazılım 7.0

Tasarım 8.5