Asus ZenFone AR 8GB RAM ile CES 2017’ye Fırtına Gibi Girdi

Asus yeni telefonları ile Ces 2017'de adından çok söz ettirdi.

Sponsorlu Bağlantılar...

8GB RAM ve Google Daydream'e hazır ilk telefon olan Asus ZenFone AR yarıca Tango Project içinde hazır olan 2.telefon. İlk telefon Lenovo Phab 2 olmuştu.

Tayvanlı şirket Zenfone satışlarından memnun olmalı ki telefon işine iyiden iyiye yatırım yapmaya başladı. Las Vegas'ta yapılan Ces 2017 etkinliğinde tanıtılan Asus ZenFone AR, bir kaç gün önce Qualcomm tarafından yanlışlıkla açıklanmıştı.

Cihaz ilklerin telefon

8GB RAM ile dünyanın en çok ara belleğine sahip telefon oldu. Cihaz ayrıca Google Daydream ve Google Tango Projesini de destekleyen ilk cihazlardan. Açıkçası 8GB RAM'in şimdilik akıllı telefonlar için fazla olduğunu düşünüyorduk. Fakat Tango Projesi ve Daydream gibi ürünlere ayrılacak olan RAM ile gayet makul gözükmeye başladılar.

Ayrıca "Asus ZenFone 3 Zoom" modeli de fuarda tanıtılan başka bir Asus telefon oldu.

Tango projesi ile telefon sayesinde derinlik algınız oldukça genişleyecek. Yeni bir teknoloji olan Tango Projesi ile sunumlarınız ve hesaplamalarınız çok daha kolay olacak. İki telefonda parmak izi okuyucusu ile beraber geliyor. 5.7 inç Super AMOLED (1440x2560 piksel) ekrana sahip cihazlardan Asus ZenFone AR'ın ekran oranının %79 olduğu söyleniyor. Etkinlikte Asus, şirketin PhotoCollage, Gallery ve ZenCircle uygulamalarında özel Asus ZenUI VR 360 derece uygulama desteği vereceğini doğruladı.

Qualcomm Snapdragon 821 işlemci ise Tango Projesi için özel olarak üretilmiş. Adreno 530 grafik işlemcisi, 8GB RAM, 23MP arka / 8mp ön kamera ve Android 7.0 Nougat cihazın ana özelliklerinden.

Asus ZenFone 3 Zoom özellikleri

Snapdragon 625 işlemcisi ve 5.5 inç ekranıyla ZenFone 3 Zoom daha mütevazi. Arkada Sony IMX362 sensörlü 12MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram kamerabulunuyor. 12X optik zoom desteği sağlayan bu kamera 0.03sn gibi bir sürede hızlı çekim yapabiliyor. Ön kamera ise 13megapiksel Sony IMX214 sensör, f / 2.0 diyafram ve led flaş özelliği taşıyor. Asus ZenFone 3 Zoom üzerinde 5.000mAh pil ile gelecek. Zenfone 3 Zoom arkasında iPhone 7 benzeri bir kamera tasarımı bulunmakta. Cihaz fuarda fotoğrafçılık için yapılandırıldı sloganıyla tanıtıldı.

2017 yılının 2. çeyreğinde satışa sunulacak olan ürünlerden Asus ZenFone AR'IN tüm özellikleri açıklanmadı.