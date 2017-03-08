Beşiktaş Vodafone Arena’daki 50. Golünü Kutladı

Beşiktaş JK'nın Vodafone Arena'da hazırlık maçları hariç resmi maçlarda attığı toplam gol sayısı 50 oldu. Vodafone Arena'daki 50. gol, Beşiktaş JK - Hapoel Beer-Sheva maçında Cenk Tosun'dan geldi. Başarılı futbolcuya ödülünü, Beşiktaş JK - Çaykur Rizespor maçı öncesi Beşiktaş JK Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi. 50. gol için özel olarak tasarlanan ödül heykelciğinin bir örneği Beşiktaş Müzesi'nde de sergilenecek.

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Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş JK, yaklaşık 10 ay önce kavuştuğu yeni yuvası Vodafone Arena'da 50. gole ulaştı. Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak 11 Nisan 2016 tarihinde kapılarını açan Vodafone Arena'daki 50. gol, başarılı futbolcu Cenk Tosun'dan geldi. Cenk Tosun, 23 Şubat'ta oynanan Beşiktaş JK - Hapoel Beer-Sheva maçında attığı golle, Beşiktaş JK'nın Vodafone Arena'da hazırlık maçları hariç resmi maçlarda attığı toplam gol sayısını 50'ye çıkardı.

Beşiktaş JK'nın Vodafone Arena'daki 50. gol sevinci, 4 Mart'ta oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı öncesi Vodafone Arena'da düzenlenen törenle kutlandı. 50. golün sahibi Cenk Tosun'a 50. gol için özel olarak tasarlanan heykelciği Beşiktaş JK Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Törende konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Beşiktaş JK ile 4 yıl önce 150 milyon doları aşan toplam değeriyle sadece Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına değil, aynı zamanda uzun soluklu bir gönül birliğine imza attık. Bugün de Beşiktaş JK'nın Vodafone Arena'daki resmi maçlarda attığı 50. golün sevincini yaşıyoruz. Beşiktaş'ın en büyük destekçisi olarak, başta 50. golün sahibi Cenk Tosun olmak üzere bizlere bu sevinci yaşatan takımımızı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyoruz."

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise,şu şekilde konuştu:

"Biz yıllar önce Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi stadına kavuşturacak dev bir projenin hayallerini kurarken, Vodafone bizim hayallerimize inandı. Şimdi Vodafone Arena'daki ikinci sezonda adım adım ikinci şampiyonluğumuza doğru yol almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Bu muhteşem statta bizlere 50. gol sevincini yaşatmak da, unutulmaz gollerin adamı Cenk Tosun'a çok yakıştı. Cenk başta olmak üzere bizleri zaferden zafere taşıyan tüm oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayrıca Vodafone'a da her zaman olduğu gibi bu özel anda da yanımızda olduğu için teşekkür ediyor ve nice 50 golleri birlikte kutlamayı diliyorum."

Müzede sergilenecek

Vodafone Arena'daki 50. golün atıldığı pozisyona uygun olarak hazırlanan ödül heykelciğinin bir örneği, Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek.