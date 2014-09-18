Bütün uydu alıcıları için Türksat 4a frekans ayarları

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LG G3 KAPANMA SORUNUNA ÇÖZÜM LG G3 32GB olan modellerde ve yine bazı 16GB olan modellerde cihaz uyku modundan uyanamıyor ve...