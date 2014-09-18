Bütün uydu alıcıları için Türksat 4a frekans ayarları

Bütün uydu alıcıları için Türksat 4a frekans ayarları

Eylül 18th, 2014 Teknoloji 36 comments

Konuda bütün uydular için geçerli frekans ayarları vereceğiz. 

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Bu ayarlarla 18 Eylül'de geçerli olan Türksat 4a uydusu ile gelen bütün kanalları seyredebileceksiniz. Toplamda 600 kanal gelecek. Bunun içinde radyolar ve HD kanallarda mevcut.

Önce eski ayarlarınızı silin. Cihazınız yeni nesil Smart Tv ise fabrika ayarlarına alın. Daha sonra aşağıdaki ayaları yapın. Eğer bu şekilde olmuyorsa her kanalın frekansını tek tek eklemeniz gerekiyor.

Türksat Kanal Listesi

27-08-2014-Sifresiz TURKSAT KANAL LİSTESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

DİKEY

Frekans : 11844 MHz

Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Yukarıdaki olmazsa aşağıdakini deneyin. 

YATAY:

Frekans : 11747 MHz

Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

Geçerli olan uyduların marka listesi ise;

AKİWA

ARÇELİK

ATLANTA

AVERMEDIA

AZEN

BAFF

BEKO

BOTECH

CVS

DENON

DIGILINE

DREAMBOX

GIGABLUE

GOLD MASTER

HARMAN KARDON

JAMESON

KAMASONIC

KAWAI

KORAX

NETA

NOVACOM

PIRANHA

PREMIER

REDLINE

SANSUI

SEOUL

SILVERMAX

SKYBOX

SKYTECH

STARCOM

SUNNY

TRIDENT

TRIMAX

VESTEL

VU+

WOON

dreambox images

 

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36 yorum

  1. Omer
    16 Ekim 2016 at 15:32 Reply

    Merhabalar oncelikle. Uydu alicimda hep turksat1c gorunuyor onu nasil degisecem 4a ya simdiden tesekkurler.

    1. PetaBayt
      16 Ekim 2016 at 15:51 Reply

      Uydunun ismi önemli değil, eski uydularda öyle olabiliyor. Siz verilen frekansları girin yeterli.

  2. murat
    22 Ekim 2016 at 17:31 Reply

    11844 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 2222 Sembol Oranı, FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı yazdım ama olmuyor uydu alıcı skytech bana yardımcı olurmusun PetaBayt

    1. PetaBayt
      22 Ekim 2016 at 19:31 Reply

      Cihazdaki eski TP bilgilerini silin tekrar deneyin.

  3. yusuf
    06 Kasım 2016 at 13:06 Reply

    ne yaptıysam gelmedi başka alanlarda değiştirmem gereken yerler var mı acaba birde video pıd audio pıd falan diyo onlari kaç girmem gerekiyo lütfen acil dönüs yapar misinz?

  4. talha basal
    14 Aralık 2016 at 17:04 Reply

    Acil yardim vestel dijital uydu alıcı DVB 3600 FTA turksat 1c de verdiğiniz bilgileri yaziyorum ama kanal bulmuyor acil yardim

  5. Furkan
    14 Aralık 2016 at 19:47 Reply

    Yeni atv yayin kurumuna ait olan A2 tvyi premier hdmi uyduya kanal ekledim uydumda olan liste sıfırlandı her kanal eklediğimde yeniden liste yapmak zorunda kalıyorum neden böyle

  6. Fazıl
    27 Aralık 2016 at 11:57 Reply

    Merhaba.Star-x uyduda duzenlme yapamiyorum.Yardımcı olurmusunuz?!

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