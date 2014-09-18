Bütün uydu alıcıları için Türksat 4a frekans ayarları

Konuda bütün uydular için geçerli frekans ayarları vereceğiz.
Bu ayarlarla 18 Eylül'de geçerli olan Türksat 4a uydusu ile gelen bütün kanalları seyredebileceksiniz. Toplamda 600 kanal gelecek. Bunun içinde radyolar ve HD kanallarda mevcut.
Önce eski ayarlarınızı silin. Cihazınız yeni nesil Smart Tv ise fabrika ayarlarına alın. Daha sonra aşağıdaki ayaları yapın. Eğer bu şekilde olmuyorsa her kanalın frekansını tek tek eklemeniz gerekiyor.
Türksat Kanal Listesi
27-08-2014-Sifresiz TURKSAT KANAL LİSTESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
DİKEY
Frekans : 11844 MHz
Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Yukarıdaki olmazsa aşağıdakini deneyin.
YATAY:
Frekans : 11747 MHz
Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
Geçerli olan uyduların marka listesi ise;
AKİWA
ARÇELİK
ATLANTA
AVERMEDIA
AZEN
BAFF
BEKO
BOTECH
CVS
DENON
DIGILINE
DREAMBOX
GIGABLUE
GOLD MASTER
HARMAN KARDON
JAMESON
KAMASONIC
KAWAI
KORAX
NETA
NOVACOM
PIRANHA
PREMIER
REDLINE
SANSUI
SEOUL
SILVERMAX
SKYBOX
SKYTECH
STARCOM
SUNNY
TRIDENT
TRIMAX
VESTEL
VU+
WOON