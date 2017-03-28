Büyük Domain Satışı MNG Holding MNG.com’u 500 bin TL’ye satın aldı

Türkiye’nin en önemli şirket topluluklarından biri olan MNG Holding, biraz önce aldığımız bilgiye göre ülkemizde şimdiye kadar duyduğumuz en büyük alan adı (domain) yatırımını yaparak MNG.com’u satın aldı.

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Mehmet Nazif Günal tarafından kurulan ve bugün 7 farklı sektörde faaliyet gösteren MNG Holding, aldığımız bilgiye göre MNG.com için tam 140 bin dolar yani 500 bin TL’nin biraz üzerinde bir bedel ödemiş. Dolayısıyla bu satın alma için Türk lirası bazında ve tek seferde yapılmış alan adı yatırımı diyebiliriz.

Satışa aracılık eden Alanadlari.com‘un kurucusu Okan Yıldırım da bu işlemin “Türkiye’de şimdiye kadar açıklanan tüm satışlar arasında TL bazında en büyük satış” olduğunu söylüyor ve 10 günlük bir pazarlık sürecinden sonra satın almayı sonuçlandırdıklarını paylaşıyor ve “Bireylere yüksek gözükse de bu rakam kurumsal bir şirketin yıllık reklam harcamaları yanında çok küçük bir miktar. İnternet kullanıcıları için .com çok güçlü bir simge. Alan adına yapılan bu yatırım sayesinde şirketin diğer pazarlama faaliyetlerinden daha fazla verim alacağını söyleyebiliriz.” diyor.

Henüz MNG Holding’den resmi bir açıklama gelmiş değil ancak yakında Dnjournal.com’da bu satışı göreceğimizi ve Mng.com.tr’nin MNG.com’a yönlendirildiğini görebiliriz. MNG’nin yurtdışında Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da da faaliyet gösteren bir marka olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

Yeni bilgiler almamız halinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Dipnot: 2011’de UcakBileti.com’un 250 bin dolara satıldığını paylaşmıştık ancak o günün dolar kuruna göre 410 bin TL gibi bir tutar yapıyor.

Kaynak: http://webrazzi.com/2017/03/27/mng-holding-mng-comu-500-milyon-tlye-satin-aldi-son-dakika/