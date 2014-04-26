Casper Tablet PC Açılmıyor Çözüm İçeride

Casper'ın hali hazırda 3 model tablet bilgisayarı var. Bunlardan 7 ve 8 inç olanlarda Android mevcut. 10 inç olan ise Windows Tablet. Bu çözüm Android tabletler için geçerlidir.

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Casper VIA Tablet

7” CTA

Casper VIA Tablet

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Bu modellerde açılmama sorunu yaşıyorsanız ufak bir işlemle tableti recovery moduna alabiliyorsunuz. Diğer fason tabletler gibi ses tuşu ve açma kapa tuşuna basmanız gerekiyor. Sadece tek bir farkla. Bilgisayarda boş bir txt sayfası açıp --wipe_data yazarak "tüm dosyalar" şeklinde dosya adı factory_update_param.aml olarak kaydediyoruz. Bu .aml uzantılı dosyayı sd karta atıyoruz. Kartı tablete taktıktan sonra ses+- (bazı yerlerde - diyor ama ben sese basılı tuttum) ve güç düğmesine basınca açılır açılmaz zaten reset atıyor. Sonra kartı çıkarıp normal açabilirsiniz.

Bu dosyayı rar formatında yüklüyorum. Dosyayı indirip klasöre çıkartacak ve klasör içindeki belgeyi hafıza kartına atmanız gerekiyor.

factory_update_param