Casper Tablet PC Açılmıyor Çözüm İçeride

Nisan 26th, 2014 Yazılım Güncelleme 8 comments

Casper Tablet PC Açılmıyor Çözüm İçeride

Casper'ın hali hazırda 3 model tablet bilgisayarı var. Bunlardan 7 ve 8 inç olanlarda Android mevcut. 10 inç olan ise Windows Tablet. Bu çözüm Android tabletler için geçerlidir.

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Bu modellerde açılmama sorunu yaşıyorsanız ufak bir işlemle tableti recovery moduna alabiliyorsunuz. Diğer fason tabletler gibi ses tuşu ve açma kapa tuşuna basmanız gerekiyor. Sadece tek bir farkla. Bilgisayarda boş bir txt sayfası açıp --wipe_data yazarak "tüm dosyalar" şeklinde dosya adı factory_update_param.aml olarak kaydediyoruz. Bu .aml uzantılı dosyayı sd karta atıyoruz. Kartı tablete taktıktan sonra ses+- (bazı yerlerde - diyor ama ben sese basılı tuttum) ve güç düğmesine basınca açılır açılmaz zaten reset atıyor. Sonra kartı çıkarıp normal açabilirsiniz.

Bu dosyayı rar formatında yüklüyorum. Dosyayı indirip klasöre çıkartacak ve klasör içindeki belgeyi hafıza kartına atmanız gerekiyor.

factory_update_param

 

8 Yorum

  1. FarukÖzer
    07 Haziran 2014 17:34 Cevaplayın

    merhaba,txt dosyası nasıl olusturuyoruz acaba? bunun hazır halını yandex.dıske kaydedip indirebilecegimiz bi link atsanız? acil cevaplarsanız,yardımcı olursanız cok hayır duamı alırsın kardes kac gundur yapmaya calısıyorum.

    1. admin
      07 Haziran 2014 18:01 Cevaplayın

      Ekte dosya var. factory_update_param yazılı linke tıklayın.

    2. Gökhan
      29 Mart 2017 18:27 Cevaplayın

      Kardesm TXT Dosyası “Masaüstü/Yeni/Metin Belgesi” Oluşturuluyor

  2. FarukÖzer
    07 Haziran 2014 18:40 Cevaplayın

    tıkladım,”yüklü programı bulmak için WEB hizmetini kullanmak” ve ”Yüklü programlar listesinden açmak” diye seçenek var.hangisini yapıcam? ondan sonraki yapılıcak işlemleride yazarmısınız..

    1. admin
      08 Haziran 2014 15:04 Cevaplayın

      http://www.rarlab.com/rar/wrar501tr.exe bunu yüklemeniz lazım. Daha sonra dosyayı düzgün açabilri ve içindeki istediğiniz yazılımı çıkartabilirsiniz.

  3. ayşin
    25 Kasım 2014 13:49 Cevaplayın

    recovery açılmıo ne yapabilirim

  4. BARAN
    05 Nisan 2015 22:57 Cevaplayın

    abi klasörede çıkartıyorum sd karta atamıyorum acilll yardım

  5. baran
    05 Nisan 2015 22:59 Cevaplayın

    abi sd karta atamıyorum ne yapmalıyım

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