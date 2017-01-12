Dirt Showdown Oyunu Humble Dumble’dan Ücretsiz

Güzel bundle ve oyun setleri ile ünlü humbledumble.com bugün Dirt Showdown'ı ücretsiz veriyor.

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Dirt Showdown oyunu Codemaster tarafından geliştirilen ödüllü Dirt oyunun serilerinden olup ek paket değildir. Oyun vurdulu kırdılı ve uçmalı kaçmalıdır. Yani asksiyon içeren bir spor araba yarışıdır. Bölünmüş ekran ile evde ayrıca 8 oyunculu online oynanabiliyor.

Tokyo, Londra ve San Francisco'da yarışabiliyorsunuz. Dirt'in kumlu yollarını sevmeyenler için oldukça iyi bir tecrübe olacak.

Oyunu indirmek için acele etmelisiniz. Çünkü sınırlı sayıda bir kampanya. Bugün 12 Ocak 2017. 48 saat süreniz var.

DIRT SHOWDOWN indirmek için sitenin sayfasını ziyaret edin.

humbledumble Dirt Showdown indir

Dirt ile arasındaki farkı aşağıdaki videodan görebilirsiniz.

Need For Speed tarzı araba yarışı oynuyorsanız biraz zorlanacaksınız. Vites ve frenleri virajlarda iyi kullanmaya alışmanız gerekebilir. Direksiyon ile oynanış tavsiye edilir.

Oyun Steam şu an için 24 TL. Büyük indirimlerde 10 liranın altına düşebiliyor.