En Gelişmiş Google Klavyesi GBOARD

Google en sonunda Android klavyesini indirmeye sundu

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Ayrıca Android klavyesini yeni bir isimle indirmeye sunmaya başladı; Gboard.

Gboard sadece yeni ismi ile değil yeni özellikleri ile de geliyor. GIF'ler, Emojiler ve daha pek çok şey de klavye sayesinde yapılabiliyor.

Android kullanıcıları için entegre Google arama ile beraber gelen yeni Android Klavye neredeyse bütün Android telefonları destekliyor.

Ayrı emoji butonu da var. Güncellemelerden hoşlanmıyorsanız, ayarları menü aracılığıyla kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Google Klavye ile ilgili sevdiğiniz her şey (hız ve güvenilirlik, kaydırarak yazma, Google sesle yazma ve daha birçok özellik) Gboard'da var. Üstelik Gboard'da Google Arama yerleşik olarak mevcut. Uygulamadan uygulamaya geçmenize gerek yok, sadece klavyenizi kullanarak arama yapıp paylaşabilirsiniz.

Gboard ayrıca emojileri daha kolay bulmanızı sağlayacak emoji arama özelliğine, GIF arama özelliğine ve diller arasında anında geçiş yapmanız için çok dilli yazma özelliğine sahiptir.

Kaydırarak Yazma — Parmağınızı harften harfe kaydırarak daha hızlı yazın.

Google sesle yazma — Hareket halindeyken metninizi söyleyerek kolayca yazdırın.

Google'dan istediğinizi arayıp paylaşın:

• Yakındaki mağazalar ve restoranlar

• Videolar ve resimler

• Hava durumu tahminleri

• Haber makaleleri

• Spor karşılaşmalarının skorları

• Ayrıca Google'da arayabileceğiniz diğer her şey

Emoji Arama — Aradığınız emojiyi daha hızlı bulun

GIF'ler — Tam umduğunuz tepkiyi uyandıracak GIF'leri arayıp paylaşın. GIF paylaşma özelliği sadece görsel klavye desteği kullanan uygulamalarda mevcuttur.

Çok dilli yazma — Artık diller arasında manuel olarak geçiş yapmayacaksınız. Gboard otomatik olarak düzeltir ve yerküre tuşuna dokunmanıza gerek kalmadan etkin dillerinizden birini önerir.

Profesyoneller için ipuçları:

• Herhangi bir uygulamada yüzlerce emoji arasından seçim yapmak için Enter tuşunu basılı tutun (Android 4.4 ve sonraki sürümler).

• Siz yazdıkça öğrenir: Kişisel sözlüğünüze kelimeleri manuel olarak eklemeniz gerekmez. Bir kelimeyi bir kere yazdıktan sonra, bir dahaki sefere onu hareketle yazabilir veya öneriler arasından bulabilirsiniz. Bir önerinin üzerine uzun basarak onu "öğrenilen kelimeler" listenizden veya klavye sözlüğünden kaldırabilirsiniz.

• Daha iyi öneriler almak için öğrenilen kelimelerinizi cihazlarda senkronize edin (etkinleştirmek için Gboard Ayarları→ Sözlük → Öğrenilen kelimeleri senkronize et seçeneğine gidin).

• Hareketle imleç denetimi: İmleci hareket ettirmek için parmağınızı boşluk çubuğu üzerinde kaydırın.

• Hareketle silme: Birden fazla kelimeyi hızlıca silmek için parmağınızı sil tuşundan sola doğru kaydırın.

• Rakam satırının her zaman kullanılabilir olmasını sağlayın (etkinleştirmek için Ayarlar → Tercihler → Rakam Satırı seçeneğine gidin).

• Simge ipuçları: Uzun basarak simgelere erişmek için tuşlarınızda hızlı ipuçları gösterin (etkinleştirmek için Gboard Ayarları → Tercihler → Simgeler için uzun basın seçeneğine gidin).

• Tek el modu: Büyük ekranlı telefonlarda Enter tuşuna uzun basıp başparmak simgesini seçerek klavyeyi ekranın soluna veya sağına sabitleyin.

• Hızlı simgeler: Geçici olarak simge klavyesine geçmek ve bir simge eklemek için “?123” tuşundan hareket edin.

• Hızlı büyük harf: Büyük harf yapmak için ÜST KARAKTER tuşundan bir karaktere hareket edin.

• Temalar: Stilinize uyacak şekilde tuş sınırları olan veya olmayan bir tema seçin.

120'den fazla dil desteklenir.

Bu video aracılığıyla yeni GBoard özelliklerine bakın: