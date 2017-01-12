English Club TV ile İngilizce Öğrenin (Turkcell Tv)

Dünyanın sayılı İngilizce eğitim kanallarından English Club TV Turkcell TV+’ta

Sponsorlu Bağlantılar...

Turkcell TV+ İngilizce öğretiyor

Turkcell’in kişisel televizyon platformu Turkcell TV+, 2017 yılının ilk günlerinde içeriğini uluslararası kanallarla zenginleştirmeyi sürdürüyor. Dünyanın sayılı İngilizce eğitim kanalları arasında yer alan English Club TV’yi platformuna ekleyen Turkcell TV+, eğlendirirken İngilizce öğretiyor.

Turkcell’in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, tüm dünyada büyük ilgi uyandıran kanalları kullanıcısıyla buluşturmayı sürdürüyor. Son olarak dünyanın sayılı İngilizce eğitim kanallarından English Club TV’yi platformuna ekleyen Turkcell TV+, bu sayede eğlendirerek İngilizce öğretmeye başladı. Tüm dünyaca kabul görmüş İngilizce eğitim materyallerinin yanı sıra öğrenmeyi kolaylaştıran film, dizi, belgesel gibi içeriklerin yer aldığı English Club TV, TV+’ta 99.kanaldan izlenebiliyor.

Çocukların vazgeçilmezi Duck TV de Turkcell TV+’ta

Sevilen çocuk kanallarını platformunda bulunduran Turkcell TV+, dünyada çocuk kanalları arasında önemli yer edinmiş Duck TV’yi de 114. kanalda izleyicisiyle buluşturuyor. Çocuklara özel öğretici ve eğlendirici içerikler sunan Duck TV, çocuk gelişimine de katkı sağlıyor. Turkcell TV+’ın yeni kanalı Duck TV, çocukların yanı sıra ebeveynlerin de vazgeçilmezi olacak.

Turkcell TV+ hakkında

Hem evde hem mobil cihazlarda televizyon keyfi sunan Turkcell TV+, yüzlerce film, spor, belgesel, çocuk ve haber kanalını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Farklılaşan içeriğiyle Turkcell TV+, “Kayıt Etme” özelliği ile programları istenilen zamanda ve istenilen yerde izleme fırsatı verirken, “Geriye Alma” özelliği sayesinde kaçırılan içerikleri izleyicisine sunuyor. Uygulamayı yükleyen her kullanıcının 1 ay boyunca deneyimleyebildiği TV+, herkesin kullanımına açık olup Turkcell’lilere 5GB ek mobil internet paketiyle birlikte sunuluyor.