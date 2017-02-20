fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması online izlenip oylanacak

Türkiye’nin en köklü gençlik organizasyonu Liselerarası Müzik Yarışması 20. yılında fizy ile gerçek kimliğine kavuşuyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki liseli gençlerin profesyonel müzik hayatlarına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren fizy Liselerarası Müzik Yarışması’nda bu yıl finale kalan yarışmacıların videoları fizy uygulaması üzerinden izlenip oylanabilecek.

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Bu yıl 20. senesine giren Türkiye’nin en köklü gençlik organizasyonu Liselerarası Müzik Yarışması, gençlerin en beğendiği müzik uygulaması fizy tarafından destekleniyor. fizy ile gerçek kimliğine kavuşan yarışmayla Türkiye’nin dört bir yanındaki liseli gençler, profesyonel müzik hayatlarına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştürecekler. fizy Liselerarası Müzik Yarışması’nda finale kalan gençlerim videoları fizy uygulaması üzerinden izlenebilirken, bu yıl ilk kez internet oylaması da gerçekleştirilecek.

Müzik yarışmasına fizy farkı

Müzik aşkıyla yanıp tutuşan gençler gerçek müzik deneyimini bu sene fizy ile yaşayacaklar. fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması’nda bu yıl jürinin seçtiği finalistlere ek olarak 5 finalist daha ekleniyor. Yarışmadaki adayların performans videoları fizy uygulaması üzerinden izleyicilerin beğenisine sunulurken, videolara eklenen “beğen” özelliğiyle de internet oylaması yapılacak. Ayrıca, aday grupların destekçileri sevdikleri performansları fizy üzerinden paylaşarak milyonlara ulaştırma fırsatı da yakalıyorlar.

Yarışmanın duyurusu tüm Türkiye’nin dört bir tarafındaki okullara gönderilen posterlerle yapılmaya başlandı. Eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek fizy 20. Liselerarası Müzik Yarışması; icra, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansı ve enstrüman dallarında yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki elemelerde başarılı olan okullar, 22 Nisan 2017’de, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki finalde yarışma hakkını elde edecek. Adaylar başvurularını http://fizy.com/lmy/ adresinden yapabiliyorlar.

fizy kullanıcıları kendi finalistlerini belirleyecek.

Finalistlerin belirleneceği elemeler 24-25 Mart’ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 31 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 7 Nisan’da İzmir Arena’da gerçekleştirilecek. Ankara, İstanbul ve İzmir elemeleri tamamlandıkça adayların videoları fizy’de yayınlanacak ve 12-19 Nisan tarihlerinde fizy üzerinden internet oylaması yapılarak, finalistlere ek, beş grup daha belirlenecek. fizy üzerinden yapılan oylama ve jüri değerlendirmesi neticesinde büyük finale katılacak okullar 19 Nisan’da açıklanacak. 22 Nisan 2017’de, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki finalde dereceye giren gruplar para ödülü kazanırken, 3 başarılı okula da müzik stüdyosu kurulacak.

Liselerarası Müzik yarışması Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından fizy’nin katkılarıyla düzenleniyor.