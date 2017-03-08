Fizy en çok dinlenen şarkılar listesi belli oldu Çağatay Akman lider Şubat 2017

Çağatay Akman fizy’de iki aydır zirvede
Türkiye’nin en büyük müzik platformu fizy kullanıcısının tercihleri sonucunda ortaya çıkan en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkı listelerinde Şubat ayının sonuçları belli oldu.
Türkiye’nin en büyük müzik platformu fizy kullanıcısının tercihleri sonucunda ortaya çıkan en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkı listelerinde Şubat ayının sonuçları belli oldu. Yılın ilk ayında olduğu gibi Şubat’ta da fizy’de en çok dinlenen şarkı Çağatay Akman’ın Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli parçası zirveyi bırakmadı. fizy’de en çok dinlenen sanatçı sıralamasında, yeni albümünü çıkardığı günden bu yana ilk sıradaki yerini koruyan Sezen Aksu, aynı zamanda en çok dinlenen albüme de imzasını attı.
fizy kullanıcılarının yabancı şarkı tercihi ise son günlerin popüler şarkısı Ed Sheeran’ın Shape of You isimli parçası oldu. Yabancı müzikseverlerin albüm tercihi de yine aynı isimli albüm oldu. Şubat ayında fizy’de en çok dinlenen yabancı şarkıcı ünvanını ise Sia aldı.
14 Şubat’ta sevgililerin tercihi Mustafa Ceceli
Romantik şarkı denince akla gelen ilk isimlerden Mustafa Ceceli’nin yeni aşk şarkısı Kıymetlim 14 Şubat Sevgililer Günü’nde fizy’de en çok dinlenen şarkı oldu. Sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli yeni albüm çalışması Zincirimi Kırdı Aşk ile de Şubat ayının en çok dinlenen sanatçıları arasında yerini aldı.
Şubat ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yerli)
Gece Gölgenin Rahatına Bak – Çağatay Akman
Canavar – Derya Uluğ
İhanetten Geri Kalan – Sezen Aksu
Kıymetlim (feat İrem Derici) – Mustafa Ceceli
Manifesto – Sezen Aksu
Şubat ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yerli)
Sezen Aksu
Mustafa Ceceli
Buray
Sagopa Kajmer
Müslüm Gürses
Şubat ayında en çok dinlenen 5 albüm (yerli)
Biraz Pop Biraz Sezen – Sezen Aksu
Zincirimi Kırdı Aşk – Mustafa Ceceli
Gece Gölgenin Rahatına Bak – Çağatay Akman
Sahiden – Buray
Aura – Norm Ender
Şubat ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yabancı)
Shape of You – Ed Sheeran
Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit
Tuesday – Burak Yeter
Stanga – Sagi Abitbul & Guy Haliva
Cheap Thrills (feat. Sean Paul) – Sia
Şubat ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yabancı)
Sia
Ed Sheeran
Adele
Clean Bandit
Burak Yeter
Şubat ayında en çok dinlenen 5 albüm (yabancı)
Shape of You – Ed Sheeran
Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit
Tuesday – Burak Yeter
This Is Acting (Deluxe Version) – Sia
NR1 Hits 2017 – Sagi Abitbul & Guy Haliva