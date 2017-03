Fizy en çok dinlenen şarkılar listesi belli oldu Çağatay Akman lider Şubat 2017

Çağatay Akman fizy’de iki aydır zirvede

Türkiye’nin en büyük müzik platformu fizy kullanıcısının tercihleri sonucunda ortaya çıkan en çok dinlenen yerli ve yabancı şarkı listelerinde Şubat ayının sonuçları belli oldu.

fizy kullanıcılarının yabancı şarkı tercihi ise son günlerin popüler şarkısı Ed Sheeran’ın Shape of You isimli parçası oldu. Yabancı müzikseverlerin albüm tercihi de yine aynı isimli albüm oldu. Şubat ayında fizy’de en çok dinlenen yabancı şarkıcı ünvanını ise Sia aldı.

14 Şubat’ta sevgililerin tercihi Mustafa Ceceli

Romantik şarkı denince akla gelen ilk isimlerden Mustafa Ceceli’nin yeni aşk şarkısı Kıymetlim 14 Şubat Sevgililer Günü’nde fizy’de en çok dinlenen şarkı oldu. Sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli yeni albüm çalışması Zincirimi Kırdı Aşk ile de Şubat ayının en çok dinlenen sanatçıları arasında yerini aldı.

Şubat ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yerli)

Gece Gölgenin Rahatına Bak – Çağatay Akman

Canavar – Derya Uluğ

İhanetten Geri Kalan – Sezen Aksu

Kıymetlim (feat İrem Derici) – Mustafa Ceceli

Manifesto – Sezen Aksu

Şubat ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yerli)

Sezen Aksu

Mustafa Ceceli

Buray

Sagopa Kajmer

Müslüm Gürses

Şubat ayında en çok dinlenen 5 albüm (yerli)

Biraz Pop Biraz Sezen – Sezen Aksu

Zincirimi Kırdı Aşk – Mustafa Ceceli

Gece Gölgenin Rahatına Bak – Çağatay Akman

Sahiden – Buray

Aura – Norm Ender

Şubat ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yabancı)

Shape of You – Ed Sheeran

Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit

Tuesday – Burak Yeter

Stanga – Sagi Abitbul & Guy Haliva

Cheap Thrills (feat. Sean Paul) – Sia

Şubat ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yabancı)

Sia

Ed Sheeran

Adele

Clean Bandit

Burak Yeter

Şubat ayında en çok dinlenen 5 albüm (yabancı)

Shape of You – Ed Sheeran

Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit

Tuesday – Burak Yeter

This Is Acting (Deluxe Version) – Sia

NR1 Hits 2017 – Sagi Abitbul & Guy Haliva