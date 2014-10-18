Galaxy Note 4 Sahiplerinin Yapması Gereken 13 İşlem

Phandroid yazarı Rob Jackson sonunda Galaxy Note 4'üne kavuştu. Kutusunu açarken yırtarak açtığını da belirtiyor. Daha sonra cihaz Note 4'ünüzü aldığınızda yapmanız gereken adımı madde madde anlatmış.

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1 - Acil durumlar için telefonunuzu hazırlayın

Çoğu kişi telefonunu olabilecek kötü durumlara karşı hazırlamaz. Tabi bu kötü durumlar başlarına geldiğinde ise çok öfkelenirler. Tam koruma olmasa da herhangi bir panik yaşamadan önce telefonunuzun op an nerde olduğunu GPS uyguları ile yerini tespit edebilrisiniz. Ayrıca telefonunuzun zil sesini yüksek sesle çaldırabilir veya telefonunuzda size ait bulunan bütün özel bilgileri uzaktan silebilirsiniz.

Öncelikle yapmanız gereken Android Aygıt yöneticisini aktif etmeniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.adm buradan Android Cihaz Yöneticisini indirin. Bu uygulamadna işlem yapamıyorsanız buradaki adresi ziyaret etmelisiniz. https://www.google.com/android/devicemanager?hl=tr&u=0

Zili çaldır: Telefonun zilini çaldıracaktır

Kilitler: Telefon girdiğiniz mesajı gösterecek ve belirlediğiniz telefon numarasını aramasına izin verecektir

Sil: Bu komutla telefonunuzdaki kişisel bilgilerin heps silinir. Çalınma durumda en azından bilgilerinizi silebiliyorsunuz.

Not: Bu özelliklerin kullanılabilmesi için Konum özelliğinin açık olması gerekir.

Aynı zamanda yukarıki menünün üzerinde telefonunuz şu an nerede harita üzerinde görebilrisiniz.

2 - Uygulamalarınızı güncelleyin.

Siz telefonunuzu yeni aldınız ama o telefon aylar önce imal edildi. Muhtemelen o gün yüklenen yazılım üzerine bir çok iyileştirme güncellemesi gelmiş bulunuyor. Ayrıca Google Play Store üzerinden de daha önce kullanmış olduğunuz Android telefonun hesap bilgileri yüklenmeye başlayacak. Buna uygulamalarınız da dahil. Google Play Store uygulamasını ziyaret edip sol üst köşeden ayarları ziyaret edin ve güncellemeleri otomatik yapın ve sadece wi-fi üzerinden indirin seçeneğini aktif edin.

3 - Flipboard Briefing'i kaldır

Bu uygulama güzel dursa da sahibi biraz yavaş kalıyor. Boşuna telefonunuzda yer işgal etmesine izin vermeyin. Çok fazla özelleştirilebilir değil. Bunu kaldırmak ise çok kolay.

Briefing'i kaldırmak için:

Multi-tasking düğmesini basılı tutun;

Sağ alt "Ana Ekran Ayarları" dokunun

"Flipboard Brifing" kutusundaki işareti kaldırın.

4 - Ana Sayfa Ekranını özelleştirin

Buradaki bilgiler Android kullananlar için değil ilk defa kullanacaklar içindir.

Galaxy Note 4 üzerinde bu seçenekler sonsuz gibi gözüküyor. Önemli işlelerinizin hepsini ana ekranda kullanabilirsiniz.

Dock Apps özelleştirin -Dökümanlarınızı ekranınızın herhangi bir sayfasına yerleştirebilirsiniz. Ayrıca en çok kullanılan uygulamaları koymak isteyeceksiniz: benim için, Gmail, Chrome, ve Sesli Arama en çok kullanılan uygulamalar. Ama senin için farklı olabilir. Herhangi bir simgeye sadece uzun basın ve dock içine sürükleyin. Ayrıca dock'a klasör ekleyebilirsiniz. Bunun için bir uygulamaya ve ekrana uzun basın ve + tuşunu kullanın.

S Note ve Notlar kolayca erişilebilir hale getirin. S Pen Stylus kullanımınız için oldukça gereklidir.

5 - Ok Google Heryerde

Sen giderek bu kurabilirsiniz:

Ayarlar> Dil ve giriş> Sesli Arama> "Ok Google" Algılama

3 kutuyuda işaretleyin

Ok Google 5 kez söyleyerek sesli tanıma eğitimini tamamlayın.

Kullanım videosu

6 - S PEN Asla kaybetmeyin

S Pen'in güvenli bir girişi var telefon üzerinde ama asıl güvensizlik onu yerinden çıkarttığınızda başlıyor. İşleminiz bittikten sonra kalemi masada unutma olasılığınız çok yüksek. S Pen ayarlarına giridip S PEN alert menüsünü ve Disable Pen Detetction ayarlarını seçin.

7 - Ayarlara Erişimi Optimize Edin

Samsung Galaxy Note 4 üzerindeki bir kaç ayarlama ile telefon kullanımınızı maksimize edebilirsiniz. Hzı ayarları açın ve Kare tuşuna basın. Açılan menüden sürekli kullandığınız Notification panel düğmelerini ayarlaryın.

8 - Dokun ve ödeme yap etkinleştirin.

Ülkemizde henüz bu özelliği kullanamıyoruz. Ama Apple, Apple Pay'ı bu kadar büyük gümbürtü kopartarak tanıttığı için daha önce tutmamış bu sistem yeniden gündeme gelebilir. NFC özelliğini kullanan bu sistem ile telefonunuzu ödeme noktasına yakınlaştırarak ödemenizi yapabilirsiniz.

Kredi kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrel uygulamasını da indirmeniz gerekiyor.

9 - Note 4 Performansını Arttırın

Eğer titiz bir telefon kullanıcı iseniz Tocuh Wiz size bazı zamanlarda sıkıntı yaratabilir. Bu lag benzeri eslerden kurtulmak için cihazınızda geliştirici menüsünü açmanız gerekiyor. Bu menü mayınlı topraklara benzer ve bazı değişiklikler cihazınıda büyük sorunlara yol açabilir.

Galaxy Note 4 üzerinde Geliştirici Seçeneklerini aktif etmek için Cihaz hakkında menüsünden ayarlar gidin ve Build Number'a 5 kere arka arkaya basın. Bu işlem Geliştirici Seçeneklerini aktif edecektir.

Menü içine girin ve

"Pencere animasyon ölçeği" dokunun ve Kapalı ayarlayın

"Geçiş animasyonu ölçeği" dokunun ve Kapalı ayarlayın

"Animator süresi ölçek" dokunun ve Kapalı ayarlayın.

Default olarak x1 olan ayarları dilerseniz .5x e'de alabilrisiniz. Menü animasyonları ve pencere geçişlerinde yavan kalabilir. Bu ayarları yaptığı için telefonu arızalanan henüz görmedim. Rahatlıkla değiştirebilirsiniz.

10 - Pili Geliştirin

Galaxy Note 4 üzerinde gayet iyi bir pil var. Ama biz her zaman pil ömrünü uzatmak için arayış içindeyiz. Yeri geldiğinde Note 4 pili de istenmeyen zamanlarda yetmeyecektir. Güç tasarruf modunda nelerin açılık kalıp nelerin kapanacağını belirlerseniz zor durumda kalmazsınız. Ayrıca telefonu dilediğiniz zaman güç tasarruf moduna geçirebilirsiniz. Eğer telefonunuzu bir müddet kullanmayacaksanız Güç tasarruf moduna alın ve pil gücünden maksimum faydalanın. Ayrıca bu menüye geçişi kısayol tuşu olarak atayabilirsiniz.

11 - Ayarlarınızı mükemmeleştirin

Samsung Note 4'ü ayarlamak biraz uzun sürdü ama son maddelere geldiyoruz.

AÇIK: Çoklu pencere kullanımı.

Bu note 4 için en iyi özelliklerden birisi. Bunu açık tutmak bir zorunluluk diyebiliriz. Sinir bozucu tarafı çok pencere modu görünümde açın uyarıları gelmesi. Pop up görünümü kısayollardan kapalı tutmalısınız.

AÇIK: WI-FI Smart switch

Bu otomatik performans optimize edici bir uygulamadır ve otomatik olarak 3g ve Wifi arasında geçiş yapıyor.

AÇIK: Passport

Bu uygulama ile açık alan bağlantılarına otomatik bağlanacaktır.

KAPALI: Hareketler (Motions and gestures)

Bu çok yararlı biz özellik değildir ve pil gücünü yüksek olarak kullanır.

AÇIK / KAPALI: Smart Stay Akıllı bekleme

Pil tasarrufu için oldukça iyi olan bu özelliği ihtiyacınıza göre sürekli açık ve kapalı tutmalısınız.

KAPALI: Sesle ve klavye sesleri

Kullanım seslerini ve dokunma tuşlarını kapatın ve bu sinir bozucu seslerden dünyayı kurtarın.

AÇIK: Engelleme modu

Bu mod ile otellerde bulunan Rahatsız etmeyin notunu asmış gibi hissedebilirsiniz.

12 - En iyi Galaxy Note 4 Uygulamasını İndirin

Samsung Galaxy Note 4 multitasking ve S PEN özellikleri ile eşsiz bir cihazdır.

13 - Galaxy Note 4 için yenilikler yenitablet.com'da .

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