Galaxy S6 Pil Ömrü Sorunu ve Çözümleri

Galaxy S6 Pil Ömrü Sorunu ve Çözümleri

Mayıs 3rd, 2015 Akıllı Telefonlar 11 comments

Galaxy S6 Pil Ömrü Sorunları

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Pil sorunları genel olarak bütün mobil cihazların sorunu. Teknoloji uzun ömürlü enerjiyi henüz istenilen seviyeye getiremedi. Belki de Nokia 5110 serisinden sonra tam 5 inç ekranlı telefonlardan çok fazla şey bekliyoruz. Ama mevcut şartlar içinde en azından tam bir gün pil ömrü almak çok zor gözükmüyor.

İşte Galaxy S6 ve Edge serisi olası pil sorunlarına çözüm önerileri;

Yüksek Pil Tüketimi Yapan Uygulamaları Bulun

Galaxy-S6

Galaxy S6 Pil menüsünü açtığınızda kullanım detayları dize hangi uygulamanın ne kadar pil sömürü yaptığını gösterecektir. Yüklediğiniz herhangi bir uygulama veya sürekli şifre denemesi yapan bir mail arayüzü pilini oldukça fazla tüketebilir.

Düşük bir ihtimalde olsa pili çıkartıp tekrar takmanız sorunu çözebilir. Fakat bu işlem telefonda uyarılara ve daha önemlisi telefonun garanti dışı kalmasına sebep olacaktır.

Dikkat: Bu işlemler telefonunuzun garanti dışı kalmasına sebep olabilir. Doğabilecek sorunlardan petabayt.com sorumlu değildir. 

Eğer bu riski almaya istekli iseniz Pili çıkarmak için Samsung'un talimatları:

  • Pil çıkartma işlemine başlamadan önce cihazdan SIM kart tepsisini çıkarın
  • Arka kapağı çıkarın
  • Cihazın çevresini gevşetin ve hat vidaları çıkarın
  • Devre kartını çıkarın
  • Akü konnektörünü ayırın
  • Pili çıkarın

Kaynağını bulamadığınız uygulama sorunları sebebiyle pil sorunu yaşayabilirsiniz. Bunu test etmek için telefonu Güvenli modda açın.

Galaxy S6 güvenli modda nasıl açılır?

Cihazı kapatın. Güç düğmesine ve ses kısma tuşuna basılı tutun
Açılmaya başladığında güç tuşundan elinizi çekin ve ses tuşuna basmaya devam edin
Eğer başarıyla yaptıysanız telefon açıldığında sol alt köşede Güvenli Mod yazısını göreceksiniz.

Telefonu Yeniden Başlatın

Bazen sorunlarınız bir yeniden başlatma ile düzelebilir

Bu garip ve anlamsız çoğalan pil tüketimleri için denemeniz gereken bir işlem.

Gereksiz Hizmetleri devre dışı bırakma

Uygulamalarınız sorun değil ve yeniden başlat işinizi görmediyse kullanmadığınız hizmetleri devre dışı bırakın. İhtiyacınız yoksa GPS, NFC, Bluetooth ve hatta Wifi devre dışı bırakın. Tabi en çok tüketim yapan özelliklerden birisi de 3G. Kullanmıyorsanız mutlaka devre dışı bırakın.

3G/ 4G LTE özelliği az çeken bölgelerde arayış yaptığı için çok fazla enerji tüketebilir, ihtiyacınız yoksa bu özelliği mutlaka kapatın.

Bu ayarları kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Parmağınızı en üstten hafifçe aşağıya çektiğinizde hizmetler listesinden açma kapama yapabilirsiniz.

Siyah Duvarkağıdı Kullanın

Samsung'un AMOLED ekranları koyu bir duvar kağıdında daha az enerji tüketmesine yardımcı olabilir.

Cihaz varsayılan siyah duvar kağıdı ile geliyor ama internet üzerinde bir çok duvar kağıdı bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bir duvar kağıdını indirdikten sonra Ayarlar gidin -> Kişisel -> Wallpaper -> Galeri -> ve ardından siyah Galaxy S6 duvar kağıdını ayarlayın.

Galaxy S6 Yazılım Özellikleri kullanmaya başlayın

Samsung Galaxy S6 ile kötü pil ömrü yaşama devam ediyorsanız Samsung Galaxy S6 ile beraber gelen pil tasarruf özelliklerini kullanın.

Telefonda iki farklı pil tasarruf modu var. Birisi Güç Tasarruf Modu, diğeri ise Ultra Güç Tasarruf Modu.

ultra tasarruf modu galaxy s6

Güç Tasarruf Modunu açtığınızda maksimum CUP (işlemci) performansı sınırlanır ve ekran parlaklığı düşer. Ayrıca ekran yenileme hızı, tuş ışıkları, titreşim ile geri bildirim ve bildirim ekranı kapanır.

Eğer gerçekten acı çekiyorsanız Ultra güç tasarrufu modu deneyebilirsiniz. Ultra güç tasarrufu modu Galaxy S6 için gri tonlamalı bir tema ile gelir. Ayrıca bazı uygulamalar için de sınırlama getirir.

Launcher değiştirin

Galaxy S6 yeni UI (arayüz) ile geldi fakat daha faklı arayüzler markette bulunuyor. Test edip başarılı sonuçlar aldığımız NOVA LAUNCHER' ı deneyebilirsiniz.

Ve bir bilgisayarcı klasiği "Formatla Geçer"

Galaxy-S6-fabrika ayarlari

Eğer sorununuza çözüm bulamazsanız fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünmelisiniz. İşleme başlamadan önce yedeklerinizi almanızı öneririm. Fabrika ayarları işlemi bütün telefon belleğini silecektir. Sadece son çare olarak denemeniz gereken bu durum bir ihtimal pil sorununuza yardımcı olabilir.

Ayarlar -> Kişisel -> Yedekle ve Sıfırla

Taşınabilir Batarya almakta ayrı bir çözüm olabilir. Artık bir çok firma taşınabilir batarya üretiyor ve çeşitli kampanyalar sunuluyor.

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11 yorum

  1. Tutku
    03 Mayıs 2015 at 21:49 Reply

    Ram sorunları da baş göstermeye başlamış. Galaxy S6 Edge satın almayı düşnüüyorum, konu hakkında da bilgi verir misiniz?

  2. aa
    18 Haziran 2015 at 13:04 Reply

    kardeş bu yorumu okuyorsan sakın alma! ben aldım rootladım bi iki şey yükledim. hem ısınıyor hem de akşam olmadan pil bitiyor. Hızlı şarj özelliği de öyle söylendiği gibi kısa sürmüyor gayet de 1-2 saati bulabiliyor.

    1. PetaBayt
      18 Haziran 2015 at 13:06 Reply

      Pil kullanımda ekran kaç saat gösteriyor?

  3. burak
    15 Mart 2016 at 23:55 Reply

    kısa süredir s6 edge kullanıcısım cihazı aldığım günden beri derin bir araştırma yaptım gerek internet olsun gerek tahtakale aksaray kadıköydeki telefonculardan ve şunu söyleyenler oldu samsung 5.1 sisteminde bir yazılım sorunu olabiliyor ve bu sorun sadece türk cihazlarında mevcut avrupa cihazları sıkıntısız calısıyor sarj icin yapılması gereken ilk etken usb sarj değil de doğrudan şarj kablosu kullanmanız önemli cünkü akıllı sarj sistemi usb kablo ile devreye tam giremiyor cihazı şarja bağlamadan arama yerine *#0228# yapıyorsunuz cihaz kendini yedine başlatacak daha sonra google play storeden super fast charger yazılımını indirip kurun cihazı sarja yakın ve programı acın start yapıp bırakın ekranı kendisi kapansın cihazın siz tuskilidi yapmayın sarjı gec dolan arkadasların artık sarjı hızlı dolacak 1.5 saat de full yapıyor cihazın sarjı net dolduğunda cihazı baya bir yorun oyun video gibi sarj %15 olduğunda normal bir sekilde bağlayın artık cihazınız hızlı sarj olup sarjı hemen bitmeyecek bircok cihazda denedim dilerseniz sizde uygulayın kaybedecek birseyiniz yok 🙂

  4. Mehmet
    22 Temmuz 2016 at 11:53 Reply

    Ya ben s6 edge plus kullaniyom 2 hafta oldu alali telefonumu aksam sarj ettikden sonra guc tasarrufuna koyup internetide kapatiyom ve uyuyom sabah kalktigimda sarj %20 %15 ve telefonu kapanmis halde buluyom kendi kendine sarj gidiyo birsey anlamadim anlayan varsa yardimci olursa cok sevinirim….

  5. Alim
    24 Temmuz 2016 at 07:55 Reply

    Bende s6edge plus kullanıyorum Android os şarjı çekip alıyor bekleme modunda şarj bitiyor cihaz sıfır ne yapmam gerekir acil yardım teli geri vericem

    1. PetaBayt
      24 Temmuz 2016 at 08:59 Reply

      Donanım sorunudur, servise verin hemen

  6. hasan
    09 Ağustos 2016 at 00:15 Reply

    benim telefon da pice heo kimisrida

  7. cobillet
    01 Eylül 2016 at 18:11 Reply

    gambırın fiyat diyele :V

  8. murat
    30 Eylül 2016 at 09:17 Reply

    güvenli mod da kaldı telefon eski ayarlara nasıl dönecem Allahım sinir oldum….

  9. Nazir
    24 Aralık 2016 at 23:18 Reply

    Samsung s6 kullanicisiyim sarjim cok erken bitiyor ve sarjdayken telefon cok isiniyor neden??

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