Galaxy S6 Pil Ömrü Sorunu ve Çözümleri

Galaxy S6 Pil Ömrü Sorunları

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Pil sorunları genel olarak bütün mobil cihazların sorunu. Teknoloji uzun ömürlü enerjiyi henüz istenilen seviyeye getiremedi. Belki de Nokia 5110 serisinden sonra tam 5 inç ekranlı telefonlardan çok fazla şey bekliyoruz. Ama mevcut şartlar içinde en azından tam bir gün pil ömrü almak çok zor gözükmüyor.

İşte Galaxy S6 ve Edge serisi olası pil sorunlarına çözüm önerileri;

Yüksek Pil Tüketimi Yapan Uygulamaları Bulun

Galaxy S6 Pil menüsünü açtığınızda kullanım detayları dize hangi uygulamanın ne kadar pil sömürü yaptığını gösterecektir. Yüklediğiniz herhangi bir uygulama veya sürekli şifre denemesi yapan bir mail arayüzü pilini oldukça fazla tüketebilir.

Düşük bir ihtimalde olsa pili çıkartıp tekrar takmanız sorunu çözebilir. Fakat bu işlem telefonda uyarılara ve daha önemlisi telefonun garanti dışı kalmasına sebep olacaktır.

Dikkat: Bu işlemler telefonunuzun garanti dışı kalmasına sebep olabilir. Doğabilecek sorunlardan petabayt.com sorumlu değildir.

Eğer bu riski almaya istekli iseniz Pili çıkarmak için Samsung'un talimatları:

Pil çıkartma işlemine başlamadan önce cihazdan SIM kart tepsisini çıkarın

Arka kapağı çıkarın

Cihazın çevresini gevşetin ve hat vidaları çıkarın

Devre kartını çıkarın

Akü konnektörünü ayırın

Pili çıkarın

Kaynağını bulamadığınız uygulama sorunları sebebiyle pil sorunu yaşayabilirsiniz. Bunu test etmek için telefonu Güvenli modda açın.

Galaxy S6 güvenli modda nasıl açılır?

Cihazı kapatın. Güç düğmesine ve ses kısma tuşuna basılı tutun

Açılmaya başladığında güç tuşundan elinizi çekin ve ses tuşuna basmaya devam edin

Eğer başarıyla yaptıysanız telefon açıldığında sol alt köşede Güvenli Mod yazısını göreceksiniz.

Telefonu Yeniden Başlatın

Bazen sorunlarınız bir yeniden başlatma ile düzelebilir

Bu garip ve anlamsız çoğalan pil tüketimleri için denemeniz gereken bir işlem.

Gereksiz Hizmetleri devre dışı bırakma

Uygulamalarınız sorun değil ve yeniden başlat işinizi görmediyse kullanmadığınız hizmetleri devre dışı bırakın. İhtiyacınız yoksa GPS, NFC, Bluetooth ve hatta Wifi devre dışı bırakın. Tabi en çok tüketim yapan özelliklerden birisi de 3G. Kullanmıyorsanız mutlaka devre dışı bırakın.

3G/ 4G LTE özelliği az çeken bölgelerde arayış yaptığı için çok fazla enerji tüketebilir, ihtiyacınız yoksa bu özelliği mutlaka kapatın.

Bu ayarları kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Parmağınızı en üstten hafifçe aşağıya çektiğinizde hizmetler listesinden açma kapama yapabilirsiniz.

Siyah Duvarkağıdı Kullanın

Samsung'un AMOLED ekranları koyu bir duvar kağıdında daha az enerji tüketmesine yardımcı olabilir.

Cihaz varsayılan siyah duvar kağıdı ile geliyor ama internet üzerinde bir çok duvar kağıdı bulabilirsiniz. Beğendiğiniz bir duvar kağıdını indirdikten sonra Ayarlar gidin -> Kişisel -> Wallpaper -> Galeri -> ve ardından siyah Galaxy S6 duvar kağıdını ayarlayın.

Galaxy S6 Yazılım Özellikleri kullanmaya başlayın

Samsung Galaxy S6 ile kötü pil ömrü yaşama devam ediyorsanız Samsung Galaxy S6 ile beraber gelen pil tasarruf özelliklerini kullanın.

Telefonda iki farklı pil tasarruf modu var. Birisi Güç Tasarruf Modu, diğeri ise Ultra Güç Tasarruf Modu.

Güç Tasarruf Modunu açtığınızda maksimum CUP (işlemci) performansı sınırlanır ve ekran parlaklığı düşer. Ayrıca ekran yenileme hızı, tuş ışıkları, titreşim ile geri bildirim ve bildirim ekranı kapanır.

Eğer gerçekten acı çekiyorsanız Ultra güç tasarrufu modu deneyebilirsiniz. Ultra güç tasarrufu modu Galaxy S6 için gri tonlamalı bir tema ile gelir. Ayrıca bazı uygulamalar için de sınırlama getirir.

Launcher değiştirin

Galaxy S6 yeni UI (arayüz) ile geldi fakat daha faklı arayüzler markette bulunuyor. Test edip başarılı sonuçlar aldığımız NOVA LAUNCHER' ı deneyebilirsiniz.

Ve bir bilgisayarcı klasiği "Formatla Geçer"

Eğer sorununuza çözüm bulamazsanız fabrika ayarlarına sıfırlamayı düşünmelisiniz. İşleme başlamadan önce yedeklerinizi almanızı öneririm. Fabrika ayarları işlemi bütün telefon belleğini silecektir. Sadece son çare olarak denemeniz gereken bu durum bir ihtimal pil sorununuza yardımcı olabilir.

Ayarlar -> Kişisel -> Yedekle ve Sıfırla

Taşınabilir Batarya almakta ayrı bir çözüm olabilir. Artık bir çok firma taşınabilir batarya üretiyor ve çeşitli kampanyalar sunuluyor.

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