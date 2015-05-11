Galaxy S6 Sahiplerinden Yeni Şikayet Mor Leke Problemi

Bazı Galaxy S6 kullanıcıları ön kamera kullanınca çekilen fotoğrafların sağ üst köşesinde küçük bir mor leke beliriyor. Bu oldukça alışılmışın dışında durum için Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi.

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Zaten bu konuda internet üzerinde yeni dolaşmaya başladı. İlk defa Reddit üzerinde paylaşılan konuda fotoğraflarda mevcut.

Bazı kullanıcılar bu sorunu fotoğraf kalitesini 5 MP çöznürlükten 3.8 MP çözünürlüğe düşürdüklerinde yaşamadıklarını söylüyorlar. Bu sorun şimdilik Galaxy S6 kullanıcılarında ortaya çıktı. Galaxy S6 Edge kullanıcılarından bir sorun rapor edilmedi.

Eğer sizde de böyle bir problem varsa bize bildirin burada yayınlayalım.

Sizden gelen Galaxy S6 ön kamera mor leke resimleri.