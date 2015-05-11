Galaxy S6 Sahiplerinden Yeni Şikayet Mor Leke Problemi

Mayıs 11th, 2015 Akıllı Telefonlar 19 comments

Galaxy S6 Sahiplerinden Yeni Şikayet Mor Leke Problemi

Bazı Galaxy S6 kullanıcıları ön kamera kullanınca çekilen fotoğrafların sağ üst köşesinde küçük bir mor leke beliriyor. Bu oldukça alışılmışın dışında durum için Samsung cephesinden bir açıklama gelmedi.

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Zaten bu konuda internet üzerinde yeni dolaşmaya başladı. İlk defa Reddit üzerinde paylaşılan konuda fotoğraflarda mevcut.

samsung-galaxy-s6-mor-leke

Bazı kullanıcılar bu sorunu fotoğraf kalitesini 5 MP çöznürlükten 3.8 MP çözünürlüğe düşürdüklerinde yaşamadıklarını söylüyorlar. Bu sorun şimdilik Galaxy S6 kullanıcılarında ortaya çıktı. Galaxy S6 Edge kullanıcılarından bir sorun rapor edilmedi.

Eğer sizde de böyle bir problem varsa bize bildirin burada yayınlayalım.

Sizden gelen Galaxy S6 ön kamera mor leke resimleri.

 

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19 Yorum

  1. cihan
    22 Haziran 2015 04:19 Cevaplayın

    S6 edge kullanıcısıyım ve mor leke ile bugün karşılaştım yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum gerçekten sinir bozucu bir durum ne yapmamı önerirsiniz

    1. PetaBayt
      22 Haziran 2015 10:08 Cevaplayın

      4447711 nolu telefondan servis bilgisi isteyip telefonu hemen gönderin. Eğer bir değişim yapılacaksa telefonunuz yeni iken yaptırın. Süre uzarsa parça değiştirip gönderirler. Henüz bu sorunla gönderip değişim alan ya da tamir edilen bilgisi gelmediği için bir şey demek zor.

      1. Emi
        01 Temmuz 2015 18:04 Cevaplayın

        Merhabalar ben de de ayni sorun oldu ve degisim onayi geldi para iadesjni 1 haftada zor aldik 2 haftalik servis surecinin haricinde..

        1. PetaBayt
          01 Temmuz 2015 21:59 Cevaplayın

          Değişim vermesi güzel. Çok bekletmişler ama. Hayırlı olsun.

        2. gül
          10 Temmuz 2015 02:30 Cevaplayın

          Mrb ayni sorun bendede var yollasam garantiye para iadesi yaparlarmi senin cihaz kac aylikti benim cihaz 2 aylik

  2. Hakan
    05 Temmuz 2015 20:00 Cevaplayın

    Bu lekelenmeler bende s6 edge var ondada var resimleriyle rapor edebilirim yeni yeni basladi ve cogalicak gibi ..

  3. mustafa
    30 Ocak 2016 21:58 Cevaplayın

    merhaba aynı sorun bende de vardı serviste 1 gün içinde ön kamera lensi degişti yaklaşık 1.5 aydır kullanıyorum bir sorun veya sıkıntı yok.

    1. PetaBayt
      30 Ocak 2016 21:59 Cevaplayın

      Bildirim için teşekkürler, cihaz Almanya mıydı?

  4. Tolga
    01 Mayıs 2016 00:02 Cevaplayın

    S6 edge kullanıyorum titreşimde iken bir görüşme yaptıktan sonra tlf kendiliğinden sesli ye geçiyor bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

  5. Ugur
    19 Haziran 2016 00:25 Cevaplayın

    Bende de s6 var sol ustte mor renk olustu ve devaminda ekrada kucuk mor kucuk benekler ve komple mor renk olusmaya basladi.bu sizin bahsettiginiz konudan sanki biraz farkli.. degisim verilirmi bu cihaz icin ?

    1. PetaBayt
      19 Haziran 2016 23:15 Cevaplayın

      Verebilirler vakit kaybetmeden başvurun servise.

  6. Arda
    09 Temmuz 2016 22:47 Cevaplayın

    Merhaba arkadaşlar benim teleofnum 17 haziranda 1. Senesine girdi ve şuan bu gece problem başladı sizce alırlar mı daha 1 sene garantisi var

    1. PetaBayt
      09 Temmuz 2016 22:49 Cevaplayın

      Alırlar mı derken iade yi kastediyorsan almazlar. Belki şansına değişim olur.

      1. Arda
        09 Temmuz 2016 23:37 Cevaplayın

        Geri alma değil değişim veya sadece lens değişimi

        1. PetaBayt
          10 Temmuz 2016 00:03 Cevaplayın

          Dediğin gibi tamir olur ya da cihaz değişimi olur.

  7. ümit
    14 Temmuz 2016 23:45 Cevaplayın

    ya s6 edge var bende mikrofonda sıkıntı var ahizede cızırtılı gidiyor ses ama hoparlöre alınca hiç gitmiyor neden olabilir lütfen yardımcı olun

  8. Emine
    18 Temmuz 2016 20:36 Cevaplayın

    aynı sorun 3 4 günden beri bende de oldu s7 kullanıcısıyım telefonumu turkcel den aldım yaklaşık 9 ay oldu sanırsam

  9. burcin
    23 Temmuz 2016 23:10 Cevaplayın

    1 yildir s6 kullaniyorum en son software guncellemesinden sonra bendede on kamerada 3 tane mor leke cikmaya basladi sebebi ne

  10. sezer
    20 Şubat 2017 12:08 Cevaplayın

    arkadaslar beyaz ekranda veya mavi ekranda cihazda enlemesine ya da diklemesine cizgi oluyormu cihazlarınızda
    üç sefer ekren değişimi yaptılar benim cihazımı şu an değişimde

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