Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge Sahiplerinin En Çok Yaşadığı 8 Problem

Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge Sahiplerinin En Çok Yaşadığı 8 Problem

Temmuz 4th, 2015 Akıllı Telefonlar 212 comments

Samsung'un en son amiral gemisi olarak S hattına eklenen Galaxy S6 serisi telefonlar tasarım açısından büyük bir revizyon ile geldi. Daha fazla metal ve kavisli ekran ile oldukça popüler cihazlar haline geldiler. Samsung ayrıca yeni bir Touch Wiz tasarımını da kullanıma sundu. Fakat bu tasarım çıkartılamayan pil ve yükseltilemeyen hafıza ile bazı noktalarda hayal kırıklığına sebep oldu. Sonuç ne olursa olsun Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge serileri akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirdi.

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Ne kadar üstün özellikle telefon olsalar da bu cihazlarda da sorunlar baş gösteriyor. Sizin için en popüler 8 potansiyel Galaxy S6 sorunu hakkında çözüm ve uyarılar sunuyoruz.

Uyarı: Bu sorunlarla her Galaxy S6 serisi kullanıcılarının karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez. Sadece aşağıda listelenen sorunlarla karşılaşmanız olasıdır.

Samsung-Galaxy-S6-Edge-sorunlari

Problem 1: Parmak izi tarayıcısı sorunları

En çok sorulan problem bu oldu diyebiliriz. Kaydedilmiş parmak izi tanıma ve yedekleme şifrelerinde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Aslında yedekleme şifreleri kabul edilmiyor ve parola resetleme çalışmayabiliyor. Parmak izi kullanarak rastgele uygulama açıldığı da oluyor.

Olası çözüm yolları

Parmak izi tarayıcı yazılımında hata var gibi gözüküyor. Gelecekteki bir güncelleme bu sorunu giderecektir. O zamana kadar bir kaç adım daha deneyebilirsiniz.

İlk olarak yedekleme şifresini kurulumda kayıt edin. Parmak izi tarayıcı yedek parolayı sorduğunda açılması gerekir.
Eğer yedekleme parolası kabul edilmiyorsa Google hesabınızda kurtarmayı deneyin. En az 10 kere deneyin. Bu işlemi yaptıktan sonra parmak izi tarayıcıyı sıfırlayın ve yeni şifrenizi tekrar not alın.

Bazı durumlarda Google hesabınız işe yaramayabilir. Samsung sitesini ziyaret edin ve My Mobile hesabınızla oturum açın. Sol taraftaki menüden "Aygıtım" seçimi yapın. Daha sonra yine sol menüden "Ekran Kilidim" seçeneğini genişletin ve kilidi açarak parmak izi tarayıcınızı sıfırlayın.

Cihaz kilidiniz rastgele uygulamalar açıyorsa muhtemelen kullandığınız Nova Launcher Beta ile ilgili bir sorun. Bu sebeple başka bir Launcher uygulaması ya da telefonla birlikte gelen Launcher'ı kullanın.

Parmak izi tarayıcı ile hala sorunlar yaşıyorsanız güncelleme gelene kadar bu özelliği devre dışı bırakın ve PIN veya DESEN KİLİDİ'ne güvenmek daha iyi bir fikir olabilir.

Samsung-Galaxy-S6-Edge--problemleri

Problem 2: Hızlı Ayarlar Menüsü Kaybolma Problemi

Bir çok kullanıcı mobil yani 3G'ye geçişte ve Wifi Hotspot etkinleştirmek gibi uygulamaları hızlı ayarlardan kullanır.

İşte bu ayarların olduğu menü kaybolabiliyor. Bu sorun ile ilgili çözümü aşağıdaki sayfada vermiştik.

Samsung Galaxy S6 Hızlı Ayarlar Menüsü Kaybolduysa Nasıl Düzeltirsiniz 

Samsung-Galaxy-S6-sorunlari

Problem 3: Otomatik Döndürme Çalışmıyor

Bazı kullanıcılar bildirdi, Galaxy S6 üzerinde otomatik döndürme çalışmıyor. Bu sorun daha çok Samsung Galaxy S6 Edge üzerinde daha çok oluyor.

Olası çözümler

Sorun olduğunu bildirenler yine aslında otomatik döndürmeyi kendilerinin kapattıklarını söylüyorlar, bunu kontrol edin.

G-sensor ve ivmeölçer kalibrasyonu ile ilgili bir sorun olabilir. Bir sorunu # * 0 * # arama tuşlarına basarak çözebilirsiniz. Açılan menüde sensörlere bakıp doğru çalışıp çalışmadıklarını test edin. GPS Status gibi uygulamalar indirerek kalibrasyon ayarı yapın.

Bu konu ile uğraşan kullanıcıların raporuna göre cihazın ekran kısmını düz bir yüzey ile temas ederek sorunu çözdüler. Bunu tavsiye etmiyoruz çünkü cihazınız çizilebilir.

Bu sorun bir yazılım hatası olabilir. gelecekteki bir güncelleme ile düzelecektir.

Fabrika ayarlarına almak sorununuzu çözecektir. Unutmayın bu işlemde dosyalarınız silinir, yedek alın.

Samsung-Galaxy-S6

Problem 4: Otomatik parlaklık ayarı kendiliğinden kapanıyor

Bir çok kullanıcı otomatik parlaklık seçeneğinin kendiliğinden kapandığını söylüyor. Otomatik parlaklık açıldıktan 20-30dk sonra tekrar kapanıyor.

Olası çözümler

Eğer bağımsız kitap okuyucu gibi uygulamalar kullanıyorsanız cihazınızın parlaklığına müdahale edebilirler. Bu uygulamaları kaldırıp tekrar deneyin.

Bu sorun araç modu ile alakalı olabilir. Araç modunu kaldırın ya da devre dışı bırakın.

Ön belleği temizleyin. Aşağıda nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Bütün bunlar sorununuzu çözemediyse gelecek olan güncellemeyi bekleyin.

Samsung-Galaxy-S6-edge-pictures

Problem 5: "Yetkisiz bir eylem tespit edildi" hatası

Bir çok kullanıcı telefon açılınca pop-up şeklinde "Yetkisiz bir eylem tespit edildi" uyarısı ile karşılaşmış. Bu sorun yazılım güncellemesi veya fabrika ayarlarına aldıktan sonra ortaya çıkan bir problem.

Olası çözümler

Bunun bir yazılım sorunu olduğu ve gelecek güncelleştirme ile kalıcı bir çözüm sunulacağı Smasung KNOX ekibi tarafından doğrulandı.

Geçici olarak Package Disabler uygulamasını indirin.  Burada da ücretli sürümü bulunuyor.  Bizce güncelleme gelmesini bekleyin. Uygulamanın ücretsiz sürümde kaldırıldı. 

Problem 6: Bağlantı sorunları

Herhangi bir yeni cihaz gibi Galaxy S6 serilerinin de Wi-Fi ve Bluetooth bağlanma sorunları olabiliyor.

Wifi sorunları

Kablosuz bağlanmıyorsa yeniden deneyin, yine olmuyorsa komple kapatıp tekrar deneyin.

Ayarlar > Güç tasarrufu seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun
Wifi Analyzer ile kablosuz ağınızı kontrol edin.
Kablosuz ağınızı önce "unut" yaparak iptal edin daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin. Bağlantıyı unutmak için bağlanmak istediğiniz ağın üzerine uzun basın.
Telefon yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edin.
Telefon ile gelen uygulamaların güncel olup olmadıklarını kontrol edin. Google Play market uygulaması ile bakabilirsiniz.
Modem gelişmiş ayarlarından Wifi ayarlarına gidin ve Mac adresinin bloke olup olmadığına bakın. Modem ile başkası ilgilenmiyorsa bunu yapmanıza gerek yok.

Bluetooth sorunları

Bluetooth cihazın kullanım kılavuzuna bakın ve telefondan bağlantıları sıfırlayın.
Bağlantı için gerekli parçaları kontrol edin.
Bluetooth ayarlarından tüm eşleştirmeleri iptal edin.

Samsung-Galaxy-S6-edge

Problem 7: Galaxy S6 mor leke sorunu

Bu problem bir çok kullanıcıda görüldü ve Samsung tarafından değişim için onay veriliyor.

Konu ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Galaxy S6 Sahiplerinden Yeni Şikayet Mor Leke Problemi 

Problem 8: Galaxy S6 ram sorunu

Bu sorun yazılım problemidir. Bunun için Samsung güncelleme gönderdi.

Galaxy S6 Soft Reset

Cihazın açma düğmesine ve ses kısma düğmesine 10 saniye boyunca basın. Ekran tepkisiz kaldığında çalışacaktır.

Galaxy S6 Hard Reset

Cihazın home tuşuna, açma /kapa tuşuna ve ses kısma tuşuna basılı tutun.
Samsung logosunu gördüğünüzde güç dümesini bırakın. Home tuşunu ve ses düğmesini basılı tutmaya devam edin.
Android sistem kurtarma ekranı geldiğinde tuşları bırakın. Ses tuşları ile "data /factory reset" menüsünü seçin. Onaylamak için güç düğmesine basın.
Seçimler arasında gezinti için ses tuşlarını kullanın.
Sıfırlamanın bitmesini bekleyin ve telefonunuz yeniden doğacaktır.

Galaxy S6 Ön bellek temizleme

Cihazın home tuşuna, açma /kapa tuşuna ve ses kısma tuşuna basılı tutun.
Samsung logosunu gördüğünüzde güç dümesini bırakın. Home tuşunu ve ses düğmesini basılı tutmaya devam edin.
Android sistem kurtarma ekranı geldiğinde tuşları bırakın. Ses tuşları ile "ön bellek bölümünü sil" menüsünü seçin. Onaylamak için güç düğmesine basın.
Seçimler arasında gezinti için ses tuşlarını kullanın.

Galaxy S6 Güvenli modda açın

Cihaz kapatıldığında tekrar açmak için basın ve tuşu Güvenli Mod butonu çıkana kadar bırakmayın

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212 yorum

  1. Mesut temir
    19 Ekim 2016 at 23:18 Reply

    Samsung S6 edge kullanicisiyim cihazi bataryasindan dolayi servise gonderdim servis sonra si batarya degisimi be yeni guncelleme attiklari soylendi ama servis sonrasi cihazin kilavye sorunu basladi msj yazarken klavye sag tarafindaki harfler basmamaya basladi bir kac defa ust uste tekrarlandi bu sorunu neden acaba ?

    Bizleri bilgilerinizle aydinlattiniz icin simdiden tesekkur ediyorum ……..

  2. Naim
    11 Kasım 2016 at 10:31 Reply

    Bende s6edge aldm cihaz internettyken ve sarjdayken anlamsizca isiniyor fakat oyun oynarken isinmiyor anliyamadim

  3. Burak
    23 Kasım 2016 at 03:42 Reply

    Benim s6 edge de 1200 tane müzik vardı 6 7 aydır bi sıkıntı yoktu dün ne olduysa müziklerim gözükmüyor ve whatsappdan gelen resim video müzik galeriye inmiyor veya herhangi indirmeye çalıştığım veya kaydettiğim bir şey galeriye gelmiyor nasıl çözecem bu sorunları

    1. Özcan
      28 Kasım 2016 at 17:49 Reply

      Telefonu sifirla sifirlamadan once bilgisayara bagla muzik falan ne varsa al onun programi var swipt ne ydi

  4. Naz görür
    03 Aralık 2016 at 08:37 Reply

    Ben ikinci el s6 edge aldım restlememe rağmen aldığım kişinin ustune Gmail istiyor nasıl düzeltilebilir

  5. Nese
    06 Aralık 2016 at 10:16 Reply

    Merhaba samsung s6 edge kullanicisiyim. 2 senedir kullaniyorum. 2 gundur sebeke sorunu yasiyorum. Gidip geliyor. Vodafone musteri temsilcisini aradim. Sorun olmadigini telefonumun hatti kabul etmedigini soyluyorlar arada gelip gidiyor. Mobil internetide kullaniyorum nedendir bilen cevap versin. Fabrika ayarlarinida yukledim degismedi

    1. PetaBayt
      06 Aralık 2016 at 10:17 Reply

      Telefon hattı kabul etmiyorsa IMEI sorunu olabilir. IMEI nizi kontrol edin. https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama *#06# yaparak IMEI noyu öğrenebilirsiniz.

  6. Kamuran
    09 Aralık 2016 at 18:09 Reply

    Mrb lar s6 edge kulllaniyorum alali 1 ay oldu geri dokunmatiginin isigi ve diger pano acma dokunmatigi isigi yanmiyo ama gayet normal calisiyo sadece isik yanmiyo

    1. Neco
      12 Aralık 2016 at 22:19 Reply

      Güç tasarrufunu devre dışı bırakın

  7. Kamuran
    09 Aralık 2016 at 18:15 Reply

    S6 edge kullaniyorum 1 aylik telefon
    Geri dokunmatik tusunun isigi yanmiyo doger soldaki menu isigida yanmiyo ama caliyo
    Sorun ne olabilir tskler

  8. ugur bingul
    14 Aralık 2016 at 12:56 Reply

    2 yıllık s6 kullanıcısıyım hiç bir sıkıntısı yoktu dünden beri aradım kişiler ses in gelmiyor diyor apolye de sesim net gidiyor apolye yi kapat timda ses gitmiyor

  9. Samet
    17 Aralık 2016 at 23:47 Reply

    Ben s6 edge kullanıcısıyım 1 haftadır face de kendi fotolarıma bakarken beğen yorum olan yer yanıp sönmeye başladı bu neden yapabilir bilginiz varmı

  10. recep demirel
    21 Aralık 2016 at 02:02 Reply

    merhabalar 6 aylık s6 edge kullanıyorum. ekran döndürme sorunu yaşıyorum. araştırdım ivme sensörü çalışmıyormuş garantiye götürsem yaparlar mı?

    1. X MAN
      21 Aralık 2016 at 10:34 Reply

      Galaxy S6 Edge’de ivmeölçer sensörünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için arama uygulamasında “* # 0 * #” tuş kombinasyonunu girdikten sonra “Sensor.” X -32768’i kontrol edin. Sorumluluk size aittir

      1. recep demirel
        22 Aralık 2016 at 00:01 Reply

        peki kontrol edeyim ama neyini nasıl kontrol edeyim. o değer yoksa ne yapmalıyım

        1. PetaBayt
          22 Aralık 2016 at 00:09 Reply

          Bu hata Galaxy S6 Edge telefonlarda görülmeye başladı. Güncellemelerinizi kontrol edin, varsa yüklemesini yapın.

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