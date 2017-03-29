Galaxy S7 Edge Sahipleri Galaxy S8 Plus’a Geçiş Yapmalılar mı?

Mart 29th, 2017 Akıllı Telefonlar 0 comments

Galaxy S7 Edge Sahipleri Galaxy S8 Plus’a Geçiş Yapmalılar mı?

Geçen yıl, Samsung Galaxy S7 Edge, en iyi telefondu. Note 7 ye ne olduğunu biliyorsunuz. Bu yıl Samsung Galaxy S7 Edge ile Samsung Galaxy S8 tablet telefon versiyonu olan Plus modeli yer değiştirdi.

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Peki geçen yıldan bu yana ne kadar fark ortaya çıktı.

Türkiye Galaxy S8 Plus Fiyatları

Ülkemizde satışa sunulacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin fiyatı 4.399 TL ve 4.999 TL olarak açıklandı. 64GB dahili hafızalı Samsung Galaxy S8 fiyatı 4.399 TL, 64GB Galaxy S8 Plus  fiyatı ise 4999 TL.

Galaxy S8 Plus ile Galaxy S7 Edge Farkı

Özellikler / Telefon  Galaxy S7 Edge Galaxy S8 Plus
Ekran Ebatı: 6,2 inç 5,5 inç
Çözünürlük 2560x1140 2960x1140
İşlemci Snapdragon 820 Snapdragon 835
Ön Kamera 5MP 8MP
Arka Kamera 12MP 12MP
RAM 4GB 4GB
Depolama 32,64,128GB 64GB
Batarya 3600mAh 3500mAh
MikroSD Var Var
Su Geçirmezlik Var Var
USB MikroUsb Type C
Ekstralar Parmak izi Parmak izi, iris tarama

Bu iki telefon çok benzer, ancak dikkat edilmesi gereken birkaç önemli farklılık var. En büyük değişiklik ekran boyutudur. Samsung, 5.5 inç ekrandan kavisli 6.2 ekrana geçti. Fakat bir değişiklik Galaxy S8 Plus'ın daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Küçük çerçeveler sayesinde daha büyük ekranı aynı ebatları sunabiliyor.

Muhtemelen işlemci en büyük değişiklik. Samsung, Snapdragon 820 den yeni Snapdragon 835 e geçti. RAM ve depolama aynı kaldı. Gelişmiş işlemci daha iyi bir performans anlamına gelmelidir, Samsung telefonlarda bu her zaman geçerli değil. Samsung telefonları birçoğu yaşlandıkça yavaş. Umarız aynı şey Galaxy S8 Plus için de geçerli olmaz.

Diğer özellikler de hemen hemen aynı. Arka tarafta aynı boyutta bir fotoğraf makinesinin biraz geliştirilmiş hali ve biraz daha iyi ön kamera alıyorsunuz. Pil neredeyse aynı. Halen bir Micro SD kart yuvasına sahip ve suya dayanıklı bir telefon. Şarj bağlantı noktası USB Type-C'ye yükseltildi ve yeni bir IRIS tarayıcı var.

 

Yükseltmeye değer mi?

Galaxy S7 Edge hala iyi bir telefon. Geçen yıl ellerindeki en iyi Samsung cihazdı. Pil ömrü sorununuz varsa halen de iyi bir seçenek. Ekran boyutu ve performansı sizin için önemli ise Galaxy S8 Plus iyi bir yükseltme seçeneği olarak gözüküyor.

Düşüncelerinizi bekliyoruz, Galaxy S8 Plus alınabilir bir telefon mudur?

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