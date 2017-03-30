Galaxy S7 Sahipleri Galaxy S8’e Geçiş Yapmalılar mı?

Kullandığınız telefon modelinin yenisi çok farklı bir özellikle geldiğinde 1 senede neler kaçırdığını düşünebiliyorsunuz. Galaxy s7 sahipleri de yeni çıkan Galaxy S8 serisi hakkında böyle düşünmüş olabilirler. Fakat telefonları halen muhteşem bir durumda.

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Bu sebeple Galaxy S7 sahiplerinin yeni model Galaxy S8 serisine geçiş yapmalılar mı cevap arayacağız.

Türkiye Galaxy S8 Fiyatları

Ülkemizde satışa sunulacak olan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin fiyatı 4.399 TL ve 4.999 TL olarak açıklandı. 64GB dahili hafızalı Samsung Galaxy S8 fiyatı 4.399 TL, 64GB Galaxy S8 Plus fiyatı ise 4999 TL.

Galaxy S8 ile Galaxy S7 Farkı

Özellikler / Telefon Galaxy S7 Galaxy S8 Ekran Ebatı: 5.1 inç 5,8 inç Çözünürlük 2560x1140 2960x1140 İşlemci Snapdragon 820 Snapdragon 835 Ön Kamera 5MP 8MP Arka Kamera 12MP 12MP RAM 4GB 4GB Depolama 32GB 64GB Batarya 3000mAh 3000mAh MikroSD Var Var Su Geçirmezlik Var Var USB MikroUsb Type C Ekstralar Parmak izi Parmak izi, iris tarama

Bu iki telefon çok benzer ama önemli farklılık ekran boyutu. Samsung nihayet ekran büyütme yolunu seçti ve 5.1 inçlik ekrandan 5.8 inç büyüklüğünde bir ekrana geçti.

Tabi bu ekran farkı S8'in daha büyük olduğunu aklınıza getirmesin.

İşlemci farkı da oldukça belirgin. Samsung, Snapdragon 820'den yeni Snapdragon 835'e geçti. RAM konusunda ise bir değişiklik bulunmuyor. Gelişmiş işlemci daha iyi bir performans anlamına gelmelidir, Samsung telefonlarda bu her zaman geçerli değil. Samsung telefonları birçoğu yaşlandıkça yavaş. Umarız aynı şey Galaxy S8 için de geçerli olmaz.

Diğer özellikler de hemen hemen aynı. Arka tarafta aynı boyutta bir fotoğraf makinesinin biraz geliştirilmiş hali ve biraz daha iyi ön kamera alıyorsunuz. Pil neredeyse aynı. Halen bir Micro SD kart yuvasına sahip ve suya dayanıklı bir telefon. Şarj bağlantı noktası USB Type-C'ye yükseltildi ve yeni bir IRIS tarayıcı var.

Yükseltmeye değer mi?

Bu sorunun cevabı sizde saklı. Muhtemelen elinizde tuttuğunuz telefon harika işler yapmaya devam ediyor. Gelen güncellemelere ve güç yükseltmelerine ne kadar ihtiyacınız var?

Düşüncelerinizi bekliyoruz, Samsung Galaxy S8 alınabilir bir telefon mudur?