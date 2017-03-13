Gamecell 2017 Yeni Güncellemeleriyle Büyümeye Devam Ediyor

Yeni Yüzü ve Bol Ödüllü Etkinlikleriyle Kullanıcılarla Buluşan Gamecell 2017’de Büyümesini Sürdürüyor

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Şubat ayı içerisinde yeni tasarımı ve bol ödüllü turnuvalarıyla oyuncularla buluşan Gamecell kullanıcılarını yeni sürprizler bekliyor.

Kullanıcılar, artık büyük ödüller ve yüzlerce katılımcının yer aldığı Gamecell turnuvalarını detaylı bir şekilde takip edebileceği turnuva bölümüne ve e-spor hakkında güncel video içerikleri, makaleler ve sektörel haberlere Gamecell Hive sayfasından ulaşabilecekler.

Ayrıca yeni tasarımda kullanıcılar Buzz tarafında oyunlara ait haberlere ve incelemelere daha kolay ulaşırken, e-spor kısmında da detaylı içeriklere erişim sağlayabiliyorlar. Market kısmında ise istenilen oyuna Turkcell cep telefonu faturasına taksit imkanı ile sahip olabiliyorlar.

Geçtiğimiz ay Gaming İstanbul Oyun Fuarında Monster teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen Gamecell Hive League of Legends turnuvası, Gamecell FIFA 17 Türkiye Şampiyonası ve Vainglory turnuvalarında toplamda 81.290 TL ödül dağıtımı gerçekleştirildi. Bütün turnuvalar kalabalık bir izleyici kitlesi ile gerçekleştirilirken, oyuncular Gamecell standındaki Monster Notebook deneyim alanında 2016’nın en iyi oyunlarıyla bu oyun canavarlarında, Samsung monitörlerin zengin görüntü deneyimi ve Logitech G ekipmanlarının kullanım keyfiyle oyun zevkini en üst seviyede yaşadılar.

İkinci sezonu nisan ayında başlayacak olan Gamecell Hive turnuvalarında büyük ödüllerin sahibi olmak için sayfayı buradan takip edebilirsiniz.

Gamecell Hive Hakkında

En popüler ve rekabetçi oyunları tek bir çatı altında toplayan ve katılımcıların çevrimiçi ve çevrimdışı turnuvalara katılabileceği bir e-spor platformudur.

Resmi Web Sitesi: http://www.gamecell.com/

Twitch Kanalı: twitch.tv/gamecell_hive

Gamecell Hakkında

Gamecell, 2016 yılında kurulmuş entegre bir oyun platformudur. Oyun endüstrisinin farklı dinamiklerini tek bir çatı altında birleştirerek bir ilki gerçekleştiren Gamecell, beş farklı bileşenden oluşmaktadır. Buzz, Hive, Pin, Market ve App içerikleriyle tüm oyuncuları kapsamayı hedeflemektedir.

İlk yerel e-spor servis markası olan Hive, Hive ekibi tarafından düzenlenen ödüllü turnuvalara, oyuncular tarafından oluşturulan turnuvalara ev sahipliği yapar. “Herkes için e-spor” mottosuyla hareket eden Hive, aynı zamanda üçüncü parti firmalara da 360 derece turnuva ve organizasyon hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır. Hive, bir diğer Gamecell bileşeni Buzz ile e-spor yayıncılığı üzerine de içerik üretir.