General Mobile GM 5 Plus 12 Ay Taksitle Türk Telekom’da

​Türk Telekom, 4.5G uyumlu akıllı telefonlarda sunduğu avantajlı kampanyalarına devam ediyor. Türk Telekom, yeni kampanyası kapsamında General Mobile’nin GM5 Plus akıllı telefonunu peşin fiyatına 12 ay taksitle müşterileriyle buluşturuyor. Türk Telekom’un mobil müşterileri, geniş ekranı ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla öne çıkan General Mobile GM5 Plus’a vade farksız sahip olabilecek.

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Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, mobil müşterilerine yönelik sunduğu avantajlı cihaz kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni kampanya kapsamında, Türk Telekom’un mobil müşterileri General Mobile’nin GM5 Plus model akıllı telefonuna peşin fiyatına 12 taksitle sahip olabilecek.

General Mobile GM 5 Plus Kaç Lira

Türk Telekom mobil müşterileri, peşin fiyatı 1.199 TL olan General Mobile GM5 Plus’a vade farksız 12 ay taksitle, ayda 99 TL’ye sahip olabilecekler. Türk Telekom telefon kampanyası 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Birinci sınıf şık tasarımının yanı sıra üstün teknolojisi ile öne çıkan General Mobile GM5 Plus’un; 5,5 inç Full HD ekranı ve 13 MP çözünürlükteki flaşlı selfie kamerası bulunuyor. Google & General Mobile iş ortaklığı ile geliştirilen GM5 Plus, işletim sistemi olarak Android’in en güncel yazılımı olan Android 7.1.1 Nougat’ı kullanıyor. 3 GB bellek (RAM) taşıyan GM5 Plus, güçlü performansı ile üst düzey bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Ayrıca 4.5G’yi Cat 7 ayrıcalığı ile kullanırken birçok uygulamayı kesintisiz ve hızlı kullanma deneyimi yaşatıyor.

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