Google Andorid O indirme ve kurulum (Android 8)

Google, 8. sürüm mobil işletimi olan Android için geliştirici sürümünü yayınladı. Google, Android O adını verdiği bu sürümde alfabetik sırayı bozmadı. Android Nutella tutmadı ama Android Oreo daha iyi duruyor sanırım. Tabi ismi henüz kesinleşmedi.

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Cihazımda mutlaka olmalı dediğiniz bir çok yeniliğin muhtemelen olmadığı bu Android O sürümünü nasıl indirirm diyorsanız size son durumu ve yollarını anlatalım.

Android O (Android 8) hangi cihazlara yüklenir

Öncelikle, aşağıdaki cihazlardan birine ihtiyacınız olacak:

Google Pixel,

Google Pixel XL,

Google Pixel C,

Nexus 5X,

Nexus 6P

Ayrıca Nexus Player kullanıcıları da Android O sürümünü kullanabilecekler.

Adımlara ayak uydurabilmek için televizyonunuza veya monitörünüze takabildiğinizden emin olun.

Yüklemek yapabilmek için biraz zaman ve sabır gerekiyor. Android O henüz tam olarak bitmedi. Gündelik olarak kullanmadığınız bir cihaza yüklemenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca Google, Android Beta desteğini de henüz etkinleştirmedi. Bu yüzden işleri zor yoldan yapacağız. Ayrıca duyuruya göre gelecekteki güncellemeler OTA ayni otomatik olarak güncelleme ile gelecek.

Başlamaya hazır mısınız? Otomatik olarak zaten bu güncellemeyi alacaksanız devam etmek istiyorsanız siz bilirsiniz!

Başlamaya hala hazır mısınız? O zaman başlayalım.

Android 8 nasıl yüklenir

Cihazınızı yedekleyin

Android cihazınızın verilerini istemeden silme riski bulunmakta. Telefon flaşlanırken ve boot yükelnirken telefon silinir. Neyseki bunu yapmak kolay. "Ayarlar" başlığına gidin ve "Yedekle ve Sıfırla" seçimini yapın.

Kullanışlı bir bilgisayarınzı varsa Fotoğralarınızı DCIM klasöründen sürükle ve bırak yapabilirsiniz. Unutmayın Google Fotoğraflar uygulaması ile bütün resmlerinizi ve videolarınızı ücretsiz online da bulundurabilrisiniz.

Geliştirici Ol

Şimdi bir geliştirici olmak için zamanı geldi. "Telefon Hakkında" bölümüne gidin ve "Yapı Numarası" nın listelendiği bölüme gidin. Bu kutuyu 7 kere tıklayın telefonu geliştirici moduna alın.

Bir menü geri gittiğinizde "Geliştirici Seçenekleri" menüsünün açıldığını göreceksiniz.

"OEM Kilit Açma" ve "USB Hata Ayıklama" aktif edin. Bu seçim ile önyükelyicinin sorunsuz açılmasına ve dosya yüklemesine izin vermesini sağladınız.

Android 8 indirin

Şimdi sıra cihazınıza Android O indirmek kaldı. Buradaki bağlantıdan cihazınıza uygun sürümü indirebilirsiniz. Dosya boyutu 1,4 ile 2 GB arasında değişiyor.

Android 8 indir

ve

15 seconds ADB Installer kurun

Bu küçük uygulama telefonunuza yüklenmesi gereken tüm uygulamaları kolayca yüklenir.

Ve yazılımı çalıştırın. ADB ve Fastboot'u yüklemek isteyip istemediğinizi soran bir pencere görüntülenir. Kabul etmek için klavyeye Y seçin. Sistem genelinde ADB'yi yüklemeniz istendiğinde ve aygıt sürücülerini yüklemek isterseniz Y'ye tekrar basın. Sürücüleri yüklemeye başlamak için yeni bir pencere açılacaktır. Buna izin verin, ardından bilgisayarınızı yeniden başlatmak için şimdi yeniden başlat'ı tıklayın.

Program şimdi C: \ adb'ye yüklenecektir

Şimdi, telefonunuzu bilgisayarınıza takmanın zamanı geldi.

Sistem görüntü dosyalarınızı sırayla alın

Cihazınız için Android O görüntüsünü indirdikten sonra onu sabit sürücünüzde farklı bir konuma koymanız gerekecek.

Sağ tıklayın ve 7Zip gibi bir programı kullanarak .zip dosyasını açın ve dosyaları C: / adb yoluna çıkarın. Klasürn nasıl gözükeceğine bir örnek.

Eğlence başlıyor. Telefonunuzu kapatın ve bilgisayarınıza takılı olduğundan emin olun.

Şimdi, fastboot modunda başlatmanız gerekir. Bunu Nexus 6P'de yapmak için ahizedeki Ses Düşük ve Güç düğmelerini kapalı durumdan basılı tutun. Aynı şey Nexus 5X, Google Pixel, Google Pixel XL ve Google Pixel C için de geçerli.

Cihazınız hızlı açılış modunda açıldıktan sonra, Android O görüntüsü çıkardığınız bilgisayarda klasörünüzü açın. Flash-all.bat adlı bir dosya bulana kadar klasöre tıklayın. Yeni yazılımı aygıtınıza yüklemeye başlamak için bunu çift tıklayın.

Bir sonraki ve son adım: Her şey iyi giderse işlem yaklaşık beş dakika sürer. İlerleme çubuğu yok, bu yüzden işlerin iyi gittiğine güvenmek zorundasınız. İşlemi komut istemi menüsünden açabilirsiniz.

Kilitli bir önyükleme yükleyicisi nedeniyle bir hata yaşıyorsanız, kilidini açmanız gerekir. C: / adb klasöründe, shift tuşunu basılı tutun ve boş alana sağ tıklayın. "Burada komut penceresi aç" ı seçin. Şimdi, aşağıdaki komutları yazın.

fastboot devices

Yukarıdaki komut telefonunuzun seri numarasını görüntüler. Bilgisayarınızla iyi iletişim kurduğunun iyi bir işaretidir.

fastboot flashing unlock

Bu işlem, ön yükleyicinizin kilidini açacak ve telefonunuzdaki her şeyi silecektir. Android O yüklendikten sonra ön yükleyiciyi yeniden kilitlemek için aşağıdaki komutu girmeniz yeterlidir.

fastboot flashing lock

Android Nougat'a geri dönmek isterseniz veya ileride yanıp sönmeyi isteyeceğinizi görürseniz, cihazınızı ileri silmek zorunda kalmamak için kilidi açık bırakmak isteyebilirsiniz.

Bununla birlikte, kilit açılmamış bir önyükleme yapıcısı, Android'in önyükleme sırasında kimlik doğrulama için PIN'inizi veya parmak izinizi istemeyeceği anlamına gelir. Dolayısıyla telefonunuz çalınırsa, hırsız silemez.

Android O - 8 Yüklendi

Android O'yı yüklediğiniz için tebrik ederiz. Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, cihazınız şimdi yeniden başlatılmalı ve Google'ın en güncel yazılımını çalışacaktır.