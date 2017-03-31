Google Haritalar Nisan 1 Şakası Pac-Man Oldu

Google Haritalar 2017 yılı Nisan 1 şakası için Pac-Man oyununu seçti.

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Google Haritalara girdiğinizde İstanbul sokaklarında PAC-MAN oyununu oynayabiliyorsunuz. Pac-Man'ı web tarayıcınızda, iOS ve Android Google Haritalar uygulamasında nasıl oynayacağınızı anlatalım.

Google Haritalara sinir bozucu bir bağımlılık kazandıran yeni bir güncelleme sayesinde klasik arcade oyunu Ms Pac-Man artık İstanbul'daki herhangi bir caddede oynanabilir. Bayan Pac-Man, internete bağlı iOS ve Android mobil uygulamalarının güncellenmiş bir sürümüyle oynatılabilir.

Nasıl oynanır

Haritalar sayfasına girdiğinizde sol alt kısımda oyun için bir resim gözükecek. Bu resme tıkladığınız anda sokaklar PAC-MAN oyununa dönüşüyor. Eğer yatay sokakların olduğu bir bölgedeyseniz PAC-MAN'nin de yatay olarak idare edilmesi gerekiyor. Buna dikkat etmelisiniz.

Ayrıca güzel harita seçerken bazı boş caddelerde de oynayamıyorsunuz ve Google size klasik cevabı verdiriyor.Kendimi şanslı hissediyorum! tuşuna basınca size uygun bir harita sunuluyor.

Oyuna başladıktan sonra klavyenizin yön tuşlarını kullanmanız yeterli. Kiraz vb meyveleri mutlaka yemeye çalışın ve beyaz hapları yuttuktan sonra sivri dişleri siz kovalamaya başlayın.

https://www.google.com.tr/haritalar