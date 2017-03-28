Google Play Durduruldu Hatası için Olası 8 Çözüm Yolu – Mart 2017

Google Play Durduruldu hataları için olası 8 adet çözüm ile karşınızdayız.
Artık hepimiz biliyoruz, Google Play kullanışlı bir uygulama marketi. Google Play ve Google Market isimleri de kullanıyor.
Google Play (eski adı Android Market), Google'nin Android işletim sistemi için geliştirdiği bir paket yöneticisi ve elektronik medya dağıtım/satış platformudur. Kullanıcılara Android SDK ile geliştirilen ve Google üzerinden yayınlanan uygulamalara göz atmasına ve indirmesine olanak tanır ve Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olarak hizmet vermektedir.
Google Play Neden Durduruldu Hatası Veriyor?
Bu sorunlar, yerel depolama alanındaki uygulamanın önbelleğinden kaynaklanmaktadır. Aslında bir uygulamanın işlemi hızlandırması ve sunuculardaki yükü azaltması için önbellek ihtiyacı vardır. Bu hatalar genellikle sunucular ve aygıt senkronize olmadığında gerçekleşir.
1. Google Play Store Uygulamasındaki Verileri ve Önbelleği Temizleyin
Denemeniz gereken ilk şey budur.
Akıllı telefonunuzdan ayarlara gidin
Uygulamalara gidin
Google Play Store'u bulun
Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla" veya Force Stop seçin
Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına girerek "Verileri Temizle" ve Önbelleği Sil" yapın
Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın
Çalışıp çalışmadığını test edin. Düzelme yoksa diğer yöntemlere geçin.
2. Google Play Store Güncellemelerini Kaldırın
Bu seçenekte uygulamanın güncellemeleri sileceğiz yani alt versiyona geçiş yapacağız. Aşağıdaki adımları izleyin.
Akıllı telefonunuzdan ayarlara gidin
Uygulamalara gidin
Google Play Store'u bulun
"Devre Dışı Bırak" seçimini yapın
Güncellemeler kaldırılınca telefonu yeniden başlatın
3. Google Hesabını silin ve Yeniden ekleyin
İlk iki seçenek işe yaramadıysa bu adımı deneyin.
Ayarları açın
Hesaplara girin
Google'ı seçin
Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan hesabı silin
Telefonu yeniden başlatın
Hesabınızı yeniden ekleyin
4. Bazı işlemleri etkinleştirin
Bazı işlemler devre dışı bırakıldıysa ve bu işlemler Google Play Store için gerekliyse Google Play Durduruldu hatası alabilirsiniz.
Google Play Store'daki tüm hata mesajlarını kaldırmak için mobil cihazınızı Uçuş Modunda ayarlayın
Ayarlara gidin
Uygulamalara gidin
Tüm uygulamalar sekmesine gidin
Aşağıya doğru takip edin ve devre dışı kalmış uygulama /işlem var mı kontrol edin
Varsa etkinleştirin
Uçuş modunu kapatın
5. Google Play Store için farklı bir ap yüklemesi yapın
Android cihazınızda farklı bir sürüm olabilir. Bu sebeple farklı versiyon bir Google Play Store deneyebilirsiniz. Bunun için ApkMirror sitesi işinizi görecektir.
6. Google Hizmetler Çerçevesini temizleyin
Ayarlara gidin
Uygulamalara gidin
Tüm uygulamalar sekmesine gidin
Bulamazsanız Sistemi de göster seçin
Google Hizmetler Çerçevesini bulun (Google Services Framework)
Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla" veya Force Stop seçin
Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına girerek "Verileri Temizle" ve Önbelleği Sil" yapın
7. Fabrika ayarlarına geri alın
Bu işlemi yapmadan önce yedeklerinizi aldığınızdan emin olun. Cihazınızda dahili depolama ile beraber uygulamalarınız silinecektir.