Google Play Store Hata 491 Çözümü

Google Play Store Hata 491 Çözümü

Ağustos 25th, 2014 Android, Blog 23 comments

Android akıllı telefonlarının Google Play Store'da verdiği indirme hatası 491 içim çözüm aşağıdaki düzeltmeleri uygulayın.

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22491-Error_491

android_accounts2

android-accounts-sync

1 - Uygulamalar / Hesaplar menüsünde Google Hesabınızı bulun.

2 - Hesabınıza tıklayın ve verileri eşitleme sayfasına ulaşın.

3 - Cihazınızın sürümüne göre üst köşede veya altta bulunan hesabınızı silin butonuna basın.

4 - Cihazı yeniden başlatın.

5 - Daha sonra Google hesabınızı yeniden ekleyin.

6 - Yapamadıysanız buradan destek isteyebilirsiniz

Google Play Store'da indirme hatası 491 içim çözümü okudunuz.

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23 yorum

  1. ramazan
    06 Mart 2015 at 20:27 Reply

    Petabayt nereden indire bilirim.cihaz lg g3

    1. PetaBayt
      06 Mart 2015 at 21:20 Reply

      Anlamadım neyi indirmek istiyorsunuz?

  2. ramazan
    06 Mart 2015 at 20:28 Reply

    Yardım edermisiniz

  3. google
    02 Haziran 2015 at 12:00 Reply

    KESİN OLUYORMU

    1. PetaBayt
      02 Haziran 2015 at 12:36 Reply

      SİZ ADIMLARI YAPIN, OLMAZSA DA SİZE BİR ZARARI OLMAZ.

  4. Çağatay
    06 Haziran 2015 at 17:56 Reply

    İşe yaradı sağolun

    1. PetaBayt
      06 Haziran 2015 at 18:50 Reply

      Çözüme ulaştığınız için memnun olduk. Biz teşekkür ederiz.

  5. Anil
    14 Haziran 2015 at 19:50 Reply

    Bir oyun indirecem neden indirmiyo yardim edin

    1. PetaBayt
      14 Haziran 2015 at 20:23 Reply

      Hangi oyun ve hangi android surumunu kullaniyorsun

  6. a61
    05 Temmuz 2015 at 21:19 Reply

    Ben denedim fakat yinede aynı hatayı veriyor.Lütfen yardım edin.

  7. Ece
    10 Temmuz 2015 at 12:51 Reply

    Ama bütün mesajların , kişilerin, ve diğer verilerin silinmesine sebep olur diyor hesabımi silecek olursam . Başka yolu yokmu ?

  8. onur
    23 Temmuz 2015 at 20:28 Reply

    Hesabi silmekten kastin telefon uzerinden kaldirmak mi yoksa kesin olarak hesabi ortadan kaldirmak mi eger ilk dedigim ise onu denedim ise yaramadi hesabi da pek silmek istemiyorum ama ise yarayacak ise silecegim. Ayrica farkli hesap acip onu da denedim o da ise yaramadi telefonu fabrika ayarlarina sifirladim o da ise yaramadi.Baska bi yolu yokmu bunun,?(ayrica telefon rootlu bunun yuzunden olabilir mi acaba?)

    1. PetaBayt
      23 Temmuz 2015 at 20:30 Reply

      Yok, sadece hesabı telefondan kaldırmak. Genel bir hata olduğu sebebi şu demek zor.

      1. onur
        24 Temmuz 2015 at 12:26 Reply

        Ben dediginiz yolları denedim ama düzelmiyor. Ne yapmam gerekir şuan önerebileceğiniz bir yol var mı?

      2. onur
        24 Temmuz 2015 at 13:02 Reply

        Bu yol işe yaramıyor başka bir yol var mı önere bileceğiniz.

  9. Omer faruk
    25 Temmuz 2015 at 11:49 Reply

    Admin cok saol vallahi oldu

  10. Melih rıcı
    06 Eylül 2015 at 14:01 Reply

    Ben vega ansteri yükleyecektim bana 491 hatası verdi benim tabletim samsung tab
    3

    1. PetaBayt
      06 Eylül 2015 at 14:16 Reply

      Yazıda anlatılanları yaptınız mı?

  11. BlueGamer
    22 Eylül 2015 at 14:33 Reply

    Root olması etkiler mi ayrıca hesap ile güvenilir bir bağlantı kurulamıyor hatası alanlar /system-/etc- hpst dosyasını silin

  12. Sonay Baran
    24 Aralık 2015 at 15:12 Reply

    eğer ayarlar-depolama-önbellek verilerini sildikten sonra böyle bir hata alıyor iseniz hesabınızı silmenize gerek yok yapmanız gereken ayarlar-hesaplar-google hesabı-hesabı senkronize ettikten sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterli olacaktır.

  13. novruz
    05 Mart 2016 at 22:31 Reply

    Bede kod hatasi var

  14. Batıkan Bildilm
    15 Mart 2016 at 16:04 Reply

    İşe yaramıyor.

  15. mehmet
    16 Ocak 2017 at 08:28 Reply

    Olmuyo gencler

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