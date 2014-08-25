Google Play Store Hata 491 Çözümü

Android akıllı telefonlarının Google Play Store'da verdiği indirme hatası 491 içim çözüm aşağıdaki düzeltmeleri uygulayın.
1 - Uygulamalar / Hesaplar menüsünde Google Hesabınızı bulun.
2 - Hesabınıza tıklayın ve verileri eşitleme sayfasına ulaşın.
3 - Cihazınızın sürümüne göre üst köşede veya altta bulunan hesabınızı silin butonuna basın.
4 - Cihazı yeniden başlatın.
5 - Daha sonra Google hesabınızı yeniden ekleyin.
6 - Yapamadıysanız buradan destek isteyebilirsiniz
Google Play Store'da indirme hatası 491 içim çözümü okudunuz.