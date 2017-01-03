Google Tango Destekleyen Yeni Asus ZenFone AR Telefon Açık Edildi

CES 2017 fuarında tanıtılacak olan telefon Google Tango projesini destekleyen 2. telefon olacak. @evleaks telefonunun render fotoğraflarını Twitter üzerinden doğruladı. Telefonun adı ise Asus ZenFone AR.

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Daha önce açıklanan ilk Google Tango destekli telefon ise Lenovo Phab 2 Pro. Konu ile ilgili adresini ziyaret edebilirsiniz.

Telefon, Ces 2017 fuarında açıklanacaktı fakat Qualcomm Snapdragon 821 chipsetini kullanan telefondan bahsederken henüz açıklanmamış bir telefon olduğunu unuttu! Web sitesinde yayınladığı haberde Asus Zenfone AR'ın, Daydream kulaklık ile Google Street View keyfi yapılabildiği ve Fantastic Beats, VR, Youtube, Netflix, Hulu, HBO, Gunjack 2, LEGO BrickHeadz, Need for Speed gibi uygulamaların ve oyunların tadının çıkarılabileceği söyleniyor.

İşte Evan Blass'ın sızıntısı Asus ZenFone AR

Project Tango (Tango Projesi) Nedir?

Aslında gerçekte masada oynadığınız oyunların sanal versiyonları gerçek masanızın üzerinde oynayabilirsiniz. Masa-ception gibi oldu ama . Telefonunuzda oynadığınız Monopoly, Rıfkı ve milli oyunumuz Okey gibi sanal oyunları evinizde ya da işyerinizde masa üzerinden telefonunuzla oynayabileceksiniz.

Tango Projesi hakkında detaylı bilgi için tıklayın