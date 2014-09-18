Hometech Uydu Alıcısı Türksat 4a Frekansları

Hometech Uydu Alıcısı Türksat 4a Frekansları

Eylül 18th, 2014 Teknoloji 75 comments

Türksat 4a hizmete girdi ve karasal yayın yerine uydu yayını kullananlar yeni uydu üzerinden televizyon izlemek için frekans ayarlarını yeniden yapmak durumunda.

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Eğer sizde HOMETECH marka uydu alıcısı kullanıyorsanız aşağıdaki ayarlara göre uydu alıcınızı düzenleyip yeni kanallara ve yeni HD kanallara ulaşabilirsiniz.

Peki Hometech uydu alıcısı yeni Türksat Ayarları için nasıl kurulmalı

Alıcınızı 11844 frekansında Dikey V polarizasyon 222 Symbol Rate FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansında Yatay H-Polarizasyon 27500 Symbol rate ve FEC 5/6 şeklinde ayarları girmelisiniz. Daha sonra Şebeke / Ağ tarama yaparak kanalların yüklenmesini bekleyiniz.

Yeni Türksat 4a uydusu Doğu 42 derece Türksat 2a ve Türksat 3a uyduları ile beraber hizmet verecektir. Bu sebeple çanak ayarı veya ek çanağa ihityacınız yoktur. Ayrıca yönünüde değiştirmenize gerek yok.

Bu şekilde bir çok yeni kanal, HD kanal ve radyo kanalı televzyonunuza eklenecektir.

Hometech uydu ayarlama hakkında sormak istediklerinizi yorum olarak atınız.

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75 yorum

  1. tuğçe
    18 Eylül 2014 at 22:46 Reply

    Merhaba,

    baştan basamak basamak açıklarmısınız?

  2. admin
    18 Eylül 2014 at 22:52 Reply

    Merhaba, menüden ayarlara girin ve TP ekleme menüsünü açın.

    Orada bulunan eski ayarları silin ve yeni ekle menüsünden yukarıda verilen değerleri girin.

    Girmeniz gereken değerler zaten verdiklerimiz ile eşleşeceği içi kolayca yapabilirsiniz.

    Hometech sayfası açılmadığı için video koyamıyoruz, sabaha eklenecektir.

  3. Halil YILMAZ
    18 Eylül 2014 at 23:46 Reply

    Alalı bir yıl oldu. Hiç memnun değilim. Sürekli sinyal yok. Actiktan bir sure sonra sinyal geliyor

  4. Burcu
    19 Eylül 2014 at 00:35 Reply

    Teşekkürler admin açıklaman çok işimize yaradı güncelleme başarıyla tamamlandı:)

    1. admin
      19 Eylül 2014 at 01:01 Reply

      Rica ederiz, iyi seyirler 🙂

  5. murat şahin
    19 Eylül 2014 at 02:01 Reply

    admin ben yapıyorum dediğin işlemi ama yapılmıyor olmuyor benım cıhazımda hometech 105 benimki bi yardımcı olabilirsen sevinirim 🙂

  6. aysun
    19 Eylül 2014 at 08:45 Reply

    ben yapamadım admin ya tıp silme yapacaz sonra bu verilen frekanslarımı gircez

  7. ömer önder
    19 Eylül 2014 at 11:23 Reply

    usta benim uydu alıcı hometech ht 105. Tp arama menüsünden tp silip mi ekleyeceğiz yoksa üzerinde mi düzeltme yapacağız? Bir de çıkan listede TP, TP Frekans, Sembol oranı, Polarite gibi doldurulması gereken yerler var onlara hangi değerleri gireceğiz?

  8. cihan
    19 Eylül 2014 at 16:17 Reply

    Herkesin sorunu ayni sanirim benimde HT105 fakat ayarlayamadim. Acaba aşama aşama yazabilirmisiniz ayrintili bir sekilde.

  9. Ayaz126
    19 Eylül 2014 at 16:25 Reply

    Merhaba admin, cihazim neo 1100 hd plus.
    Fransada kaliyorum yazdigin sekilde cihazimi turksat 4a ya gunceledim fakat turksat 3a iken çeken ntvspor , startv turkiye.. yi tek tek frekanslari girmeme ragmen bulamiyorum bu konuda yardimci olursan sevinirim tesekkurler

  10. cihan
    19 Eylül 2014 at 16:48 Reply

    Hometech HT105 için :
    İlk olarak fabrika ayarlarına dönün daha sonra kanal listenizi silin.
    Sonra menüye girip TP taramaya girin, burada TP frekansı yerine 11844 sembol bölümüne 2222 polarite V seçili olsun. TP ekleye tıkla. Kör taramaya girip Turksat seçip arayacaksın.

    Ben simdi ayarlayabildim.

  11. musa
    19 Eylül 2014 at 18:48 Reply

    slm benimki neo gold 105 bu uydu alıcısında fec diye bişey yok onu nasıl yapacağız

  12. belgin
    19 Eylül 2014 at 19:45 Reply

    mrh.
    neo gold 105 bu uydu alıcısında fec diye bişey yok

    belirtilen frekansları ayarladım 950 kanal var fakat ATV,kanal D,SHOW,NTV,STAR vb.kanalların hiç biri yok.bunları nasıl bulabilirim.

  13. Harun
    19 Eylül 2014 at 20:20 Reply

    Selam uydu alıcım Hometech HD 8800.TP’yi (11844 sembol: 2222 polarite: V ) verilen değerlerde ekledim fakat kayıtlı TP dedi.Taradım ama yine sonuç alamadım.Nasıl yapabilirim ?

  14. Cagdas
    20 Eylül 2014 at 00:55 Reply

    Admin 9800 var bende ama uydu ekllemek istediğimde hiç alışık olmadığım bir ekrqn var girilecek değerlerle alakası yok. Acilk yardımcı olabilir misin

  15. Hazar
    20 Eylül 2014 at 11:33 Reply

    Admin benim hometech neo 105 mini uydu alıcısı var bana turksat 4a frekanslarını nasıl yapacağımı detaylı anlatır mısın

  16. wolkan35
    20 Eylül 2014 at 14:44 Reply

    Merhaba admin hometech 550 uydu alıcısı için usb’den Kanal Listesi Yükleme Yazılımı olsa sitede kolayca aktarabilsek. Herşeyi denedim olmuyor bir türlü bulamıyor kanalları. Hometech web sitesindeki yazılımı güncel değil.

  17. Fatih
    20 Eylül 2014 at 22:51 Reply

    Bende neo gold 105 yukarıdaki söylenenlerin hicbiri işe yaramıyor. Admin den ses çıkmıyor. sanırım muhatap bulamıyacağız…? Ayrıntılı anlatım yok, video yok vs…

  18. yücel
    20 Eylül 2014 at 23:54 Reply

    Star ve ntv cikmiyor

  19. Mutalip
    21 Eylül 2014 at 04:54 Reply

    Arkadaşlar

    1.Tüm Kanalları silin

    2.Uydunuzu (TÜRKSAT) diye yazar onu da silin

    3.Yeni uydu ekleyin

    4.Yeni TP ekleyin ve yeni değerleri yazın .FEC diye bişey yok yazmanızada gerek yok
    5.otomatik arayın çıkacaktır.

  20. ikbal
    21 Eylül 2014 at 12:27 Reply

    hometech sitesinde videolu açıklama var

  21. arzu
    21 Eylül 2014 at 19:04 Reply

    slm banada yardimci olabilirmisiniz

  22. hakan
    22 Eylül 2014 at 20:07 Reply

    hometech 9800 kurulumunda yardımcı olunuz. Verılen degerlerı yazdıgımda 41 tane kanal geldı, onlarda olmasa olur kanallar

    1. Abdullah
      21 Ekim 2014 at 22:25 Reply

      Hometech 9800 Turksat 4a kurulumu
      Fabrika ayarlarına dön
      Frekans 11844 sembol 02222 Polarizasyon V gir
      Frekans 11747 sembol 27500 Polarizasyon H gir girdiklerini kaydet. Fabrika ayarlarına dokunma. Blind arama yaptır. Bitince OK tuşuna bas.

  23. hasan
    24 Eylül 2014 at 11:02 Reply

    cihan diye bir arkadaş var bende onun sayesinde yaptım dediği gibi önce fabrika ayarlarına geri dön deyin tv kanalı radio kanalı hepsini silin sonra verileri girin tarama yapıın ozaman oluyor kanalları silmeden olmuyo dediğim gibi radio kanalları dahil hepsini silin sonra tarama yapın.. eyvallah cihan gerçekten işe yaradı

  24. mustafa
    29 Eylül 2014 at 18:50 Reply

    Hometech 105 de ota guncellemede pid silinmis bunu bilen var mi

  25. mustafa
    27 Ekim 2014 at 20:19 Reply

    merhaba,

    hometech neo 100 uydu alıcısında Turksat 4A ayarlarını dışarda yaptırdım. cihaz taşınabilir olduğundan başka yerlerde kanallar gösteriliyor. fakat eve gelip taktığımda diğer uydu kanalları çalıştığı halde Turksat 4A yine göstermiyor. bu cihaz için yardımcı olabilir misiniz. yeni uyduya geçildiğinden bu yana düzeltemedim bir türlü.

    1. admin
      27 Ekim 2014 at 20:33 Reply

      3 farkli frekans ile kanallari alan var 11747 olan buyuk ihtimalle olur size.ayarlarina bir bakin ne yaziyor

  26. KeNaN
    30 Ekim 2014 at 08:10 Reply

    Mutalip arkadasa tesekkür ederim cok yardımcı oldu.

  27. kadir
    22 Kasım 2014 at 13:02 Reply

    Slmlar ben hometech mini uydumu fabrika ayarlarına girdim tüm sinyal gitti nasıl düzeltebilirim Türksat yeni frekansları yükledim yine olmadı

  28. idris
    06 Ocak 2015 at 02:04 Reply

    değerli arkadaşlar homatech fabrika ayarlarına gidiyorum sıfırlıyorum ok yapıp çıkıyorum kanalları silmiyor mevcut uyduları silmiyor tp aramaya verilen frekansları yazıp arama yaptırıyorum kanal bulunamadı diyor.kör arama yaptırıyorum kanalları buluyor çogu kanal sinyal yok diyor bıktım usandım uğrasmaktan yeni bir uydu cihazı alacam galiba bilindik bir marka bu nasıl cihaz .

  29. idris
    06 Ocak 2015 at 05:07 Reply

    fabrika ayarlarına girdim tüm kanalları sildim.tp ye geldim 11747 27500 horzantıl olarak işaretledim .arama yaptım kanal bulunamdı dedi.kör arama yaptırdım 534 kanal taradı atv-star-shov velhasıl ulusal kanallar çıkmıyor kafayı yiyecem yada cihazı parçalayacam.

    1. admin
      06 Ocak 2015 at 08:27 Reply

      534 kanalda cikmamasi enteresan olmus. Tek tel el ile ekleyin kalanlari.

  30. serkan
    12 Ocak 2015 at 13:52 Reply

    Admin mrb bnde ht1020 var lnb ayari ne olmali bu sistemi becemedm yardmci olursan sewinirim

    1. admin
      12 Ocak 2015 at 14:14 Reply

      Cihazı fabrika ayarlarını alıp otomatik arama yapın.

  31. Kaan
    02 Şubat 2015 at 22:33 Reply

    Yaptim ama yine olmadi sadece 2A3A aradi 4A bir turlu olmuyor. Siteniz guzel ama cok esksik yaziyor adim atlamadan yapar misiniz ?

    1. PetaBayt
      03 Şubat 2015 at 00:01 Reply

      Kullandığınız ürün bende mevcut değil ama aşağıdaki iki frekansı da deneyin. 4a yazması şart değil.

      Manuel arama gibi bir yer olması gerek.

      Frekans : 11844 MHz
      Polarizasyon : Dikey (V)
      Sembol orani : 2222
      Fec : 3/4

      Frekans : 11747 MHz
      Polarizasyon : Yatay (H)
      Sembol orani : 27500
      Fec : 5/6

  32. murat
    01 Mart 2015 at 03:51 Reply

    hometech 1050 se aldım tv bağladım hiç kanal yok bütn kanallarda sinyal yok mesajı var ne yapmalıyım

  33. sedat
    06 Mart 2015 at 18:27 Reply

    merhaba hometech ht 5000 cihaz aldım cihazı açtım fakat trt hd kanalında sinyal yok yazıyor ayrıca kanal d hd ve star hd kanallarında şifreli yazıyor ne yapmam lazım yardımcı olurmusunuz lütfen

    1. PetaBayt
      06 Mart 2015 at 18:32 Reply

      Frekanslarınızı değiştirin. Şu an kaç kullanıyorsunuz.

  34. kubilay
    06 Mart 2015 at 19:23 Reply

    ya ne gıcık bir uydu alıcısı iki üç aya bir sinyal yok diyor internetten uydu kurulumunu tekrar tekrar yaptırıyor berbat bir uyudu alıcısı

  35. kamil tokat
    14 Mart 2015 at 10:57 Reply

    Bende HOMETECH HT 1200 var iki gün önce televizyonda tüm kanallar gitti trt hariç tüm uğraşlarımıza rağmen görüntü sağlayamıyoruz lütfen adım adım yeni yüklemeyi gösterir misiniz? iyi günler.

  36. kamil tokat
    14 Mart 2015 at 11:33 Reply

    Ne zaman cevap yazacaksınız.

    1. PetaBayt
      14 Mart 2015 at 12:17 Reply

      Bu cihaz yok bizde. Başka yere bakın.

  37. Nazlı
    24 Mart 2015 at 13:31 Reply

    Ulusal kanallarım biranda gitti ne yaptıysam geri gelmiyor.yenden tek tek frekans giriyorum tp mevcut diyor kanal bulunamıyor.Kanalların ismi bile gitti Avrupa’dan çekiyor ama ben artık alman reklamlarını izlemek istemiyorum Lütfen bilen arkadaşlardan yardım bekliyorum.Yardımcı olursanız şimdiden teşekkür ederim.Birde ayrıntılı anlatırsanız sevinirim.

    1. PetaBayt
      24 Mart 2015 at 15:24 Reply

      TP mevcut uyarısı veriyorsa başka bir problem olabilir. Fabrika ayarlarına alıp deneyin.

  38. Ruzgar
    07 Nisan 2015 at 13:06 Reply

    Admin ben bu cihazı yeni aldım kurulu diye ama cogu kanalın hd si yok nasıl hd lerini bulcaz bu kanlların

  39. Nazlı
    07 Nisan 2015 at 19:28 Reply

    Evet tp mevcut diyor kanal bulunamıyor.Ama olmayan başka kanalları manuel ayarlıyorum o hemen bulunuyor.Daha doğrusu Avrupa kanalları hep çıkıyor ama türkiyeden çeken kanalların hiç biri bulunamıyor.Bu arada fabrika ayarları diye bir seçenek yok ben hep manuel ayarlama yapıyorum .Bilen arkadaşlardan yardım istiyorum .Sizce sebeb ne olabilir.Yardımcı olursanız sevinirim

  40. ertan
    16 Nisan 2015 at 18:07 Reply

    Hometech neo hd smart 1500 uydu alıcısında saat ayarını yapıyorum. Daha sonra değişiyor. Bu nedenle programladığım saatteki kayıtları yapmıyor. Sansui uydu alıcısında Transponderlar da kanal d yi seçince elektrik kesilmesinden sonra dahi uydu açılınca tarih ve saat kendiliğinden ayarlanıyor. Bu uyduda böyle ayarlanacak bir yer varmıdır. Teşekkürler.

  41. admin
    30 Haziran 2015 at 16:46 Reply

    Arkadaşlar kanalların bazıları eksikti bende fabrika ayarlarına dondum.kanallar baştan yüklendi fakat sinyal yok yazıyor acilmiyorlar yardımcı olurmsunuz

  42. ömer
    06 Eylül 2015 at 13:53 Reply

    kanalları nasıl taşınıyor anlamadım yardımcı olursanız sevinirim

  43. betül
    25 Eylül 2015 at 22:13 Reply

    Benim ki de neo gold 105 ama sinyal yok diyor ne yapabilirim ??

  44. Aydin
    28 Eylül 2015 at 23:27 Reply

    Ht hd 1020 aldim kanallar var ama sinyal yok fabrika ayarlarina dondum yine sinyal yok diyo nasil yapicaz bu isi yardimci okurmusunuz

    1. PetaBayt
      29 Eylül 2015 at 17:45 Reply

      Alıcınızı 11844 frekansında Dikey V polarizasyon 222 Symbol Rate FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansında Yatay H-Polarizasyon 27500 Symbol rate ve FEC 5/6 şeklinde ayarları girmelisiniz. Bu ayarları yapınca sinyal alacaktır.

  45. Hry
    31 Ekim 2015 at 22:43 Reply

    Ne kadar denersek deneyelim bir turlu uydu bulamiyor tum adimlari izliyorum kanal bulunamadi diyor yazilim guncellemesi yapmiyor bence buyuk bir problem var uyduyu degistirmeyi dusunuyorum.

    1. Vefa
      20 Mart 2016 at 19:24 Reply

      Hometech HT1200 için DISEqC 1.0 olarak aktif olsun. A olarak seçtim. Kapalıyken bulmuyordu. Belki faydası olur.
      Frekanslar yukarıda zaten verilmiş, ben yeni uydu ekleyin yaptım

  46. Günay
    21 Kasım 2015 at 20:33 Reply

    Trt kanallarını bulmuyor ayarlarını yaptığım halde

  47. Muhammed
    29 Haziran 2016 at 18:21 Reply

    Hometech 1010 aldım birtürlü kurulum olmuyor diğerleri gibi de değil kurulumu bir trt çekiyor diğer kanallar çekmiyo bir trt çekmiyor diğerleri çekiyor

  48. Ali
    05 Ağustos 2016 at 23:06 Reply

    Hometech neo gold 105 bina merkezi sisteme geçtikten sonra kanal bulmuyor tüm ayarları yeniden yaptım türksat frekanslarını yukarıdaki şekilde girdim yine de olmadı yeni uydu alıcısı almam gerektiği bunun yetersiz kaldığı söylendi doğru mudur yardımcı olur musunuz

    1. PetaBayt
      06 Ağustos 2016 at 07:50 Reply

      Herseyi sifirlayin otomatik bulmasini saglayin.

  49. ibrahim erdogan
    14 Ağustos 2016 at 13:20 Reply

    HD kanala rin adi sesi var goruntusu yok hometech neo max 550 cihazim

  50. Mert soylu
    08 Eylül 2016 at 16:31 Reply

    Arkadaşlar neo gold benimki de. Ulusal kanallar gitti atv kanal d star vs vs . Dışarda ayarlarını yaptırdığımız hale eve gelince tekrar eski kanallar gorunuyor atv kanal d felan sinyal yok diyor ama başka tv de gösteriyor. Sebebi ne olabilir acil yardim

  51. Ali Özyurt
    22 Eylül 2016 at 17:40 Reply

    neo gold un görüğntü çıkışı SD yazıyor
    ve nedendir bilmiyorum polarizasyon Horizantal(yatay) olan kanalları göstermiyor örneğin
    KanalD, NTV, STAR, ATV, SHOW, FOX, HİLAL, TLC, TV8, Kanal7

    SD çıkış olduğu için galiba
    türksat sitesinde SD çıkışlarda frekansları yazmıyor
    sadece HD olan frekanslar var

  52. Ali
    25 Eylül 2016 at 16:55 Reply

    Türksat 2a3a4a yı seçiyorum. Lnb tipini, Lnb frekansını ve transponderi bilmiyorum. Yardımcı olur musun Allah rızası için.

    1. PetaBayt
      25 Eylül 2016 at 17:20 Reply

      Bilmiyorsanız otomatik ayarlama yaparsanız kanallar çıkacaktır.

  53. Özkan gülsever
    14 Ekim 2016 at 16:43 Reply

    Trt hd yayınları neden çıkmıyor sinyal yok diyor diğer hd yayınların tümü var yardım lütfenn

  54. Emre
    30 Ekim 2016 at 20:36 Reply

    Bu verdiğin ayarları denedim oldu kanal tarama yapıyorum ama transporder de çıkıyo tarama bittiyo kanal gözükmüyo

  55. Süleyman
    04 Aralık 2016 at 18:26 Reply

    Arkadaşlar trt nin hic bir kanalını alamıyorum yardımcı olurmusun

  56. atif akant
    16 Aralık 2016 at 22:43 Reply

    homrtech ht1050 aldım yanlızca star ntv ntvspor star gs ntv hz kral pop kral tv startv ntv çıktı çift çift nasıl yapacağım tüm kanallari

    1. PetaBayt
      16 Aralık 2016 at 22:59 Reply

      Favori listesi oluşturun ve istediğiniz kanalları ekleyin.

  57. Misafir
    27 Aralık 2016 at 19:08 Reply

    A2 frekansini ararken tum kanallarin yeri degisti duzeltemiyoruz yardimci olur musunuz

  58. Evren
    02 Ocak 2017 at 13:36 Reply

    homrtech ht1050 yanlızca star ntv ntvspor star gs ntv hz kral pop kral tv startv ntv çıktı çift çift nasıl yapacağım tüm kanallari

  59. Evren
    02 Ocak 2017 at 13:38 Reply

    homrtech ht1050 aldım yanlızca star ntv ntvspor star gs ntv hz kral pop kral tv startv ntv çıktı çift çift nasıl yapacağım tüm kanallari

    1. PetaBayt
      02 Ocak 2017 at 13:41 Reply

      Favori kanallari ayarlayin veya bastan kurun.

  60. derya
    18 Ocak 2017 at 20:10 Reply

    Şu gold105’i kullanıyorum uzun zamandır , yeni uydu için güncelleme yapmıştım ama son 1 haftadır sinyal yok diyor. Burada yazılan herşeyi yaptım sadece trt’ler çıktı. Tp var ama kanal yok diyor .

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