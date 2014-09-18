Hometech Uydu Alıcısı Türksat 4a Frekansları

Hometech Uydu Alıcısı Türksat 4a Frekansları

Eylül 18th, 2014 Teknoloji 71 comments

Türksat 4a hizmete girdi ve karasal yayın yerine uydu yayını kullananlar yeni uydu üzerinden televizyon izlemek için frekans ayarlarını yeniden yapmak durumunda.

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Eğer sizde HOMETECH marka uydu alıcısı kullanıyorsanız aşağıdaki ayarlara göre uydu alıcınızı düzenleyip yeni kanallara ve yeni HD kanallara ulaşabilirsiniz.

Peki Hometech uydu alıcısı yeni Türksat Ayarları için nasıl kurulmalı

Alıcınızı 11844 frekansında Dikey V polarizasyon 222 Symbol Rate FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansında Yatay H-Polarizasyon 27500 Symbol rate ve FEC 5/6 şeklinde ayarları girmelisiniz. Daha sonra Şebeke / Ağ tarama yaparak kanalların yüklenmesini bekleyiniz.

Yeni Türksat 4a uydusu Doğu 42 derece Türksat 2a ve Türksat 3a uyduları ile beraber hizmet verecektir. Bu sebeple çanak ayarı veya ek çanağa ihityacınız yoktur. Ayrıca yönünüde değiştirmenize gerek yok.

Bu şekilde bir çok yeni kanal, HD kanal ve radyo kanalı televzyonunuza eklenecektir.

Hometech uydu ayarlama hakkında sormak istediklerinizi yorum olarak atınız.

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71 yorum

  1. Ali Özyurt
    22 Eylül 2016 at 17:40 Reply

    neo gold un görüğntü çıkışı SD yazıyor
    ve nedendir bilmiyorum polarizasyon Horizantal(yatay) olan kanalları göstermiyor örneğin
    KanalD, NTV, STAR, ATV, SHOW, FOX, HİLAL, TLC, TV8, Kanal7

    SD çıkış olduğu için galiba
    türksat sitesinde SD çıkışlarda frekansları yazmıyor
    sadece HD olan frekanslar var

  2. Ali
    25 Eylül 2016 at 16:55 Reply

    Türksat 2a3a4a yı seçiyorum. Lnb tipini, Lnb frekansını ve transponderi bilmiyorum. Yardımcı olur musun Allah rızası için.

    1. PetaBayt
      25 Eylül 2016 at 17:20 Reply

      Bilmiyorsanız otomatik ayarlama yaparsanız kanallar çıkacaktır.

  3. Özkan gülsever
    14 Ekim 2016 at 16:43 Reply

    Trt hd yayınları neden çıkmıyor sinyal yok diyor diğer hd yayınların tümü var yardım lütfenn

  4. Emre
    30 Ekim 2016 at 20:36 Reply

    Bu verdiğin ayarları denedim oldu kanal tarama yapıyorum ama transporder de çıkıyo tarama bittiyo kanal gözükmüyo

  5. Süleyman
    04 Aralık 2016 at 18:26 Reply

    Arkadaşlar trt nin hic bir kanalını alamıyorum yardımcı olurmusun

  6. atif akant
    16 Aralık 2016 at 22:43 Reply

    homrtech ht1050 aldım yanlızca star ntv ntvspor star gs ntv hz kral pop kral tv startv ntv çıktı çift çift nasıl yapacağım tüm kanallari

    1. PetaBayt
      16 Aralık 2016 at 22:59 Reply

      Favori listesi oluşturun ve istediğiniz kanalları ekleyin.

  7. Misafir
    27 Aralık 2016 at 19:08 Reply

    A2 frekansini ararken tum kanallarin yeri degisti duzeltemiyoruz yardimci olur musunuz

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