Hometech Uydu Alıcısı Türksat 4a Frekansları

Türksat 4a hizmete girdi ve karasal yayın yerine uydu yayını kullananlar yeni uydu üzerinden televizyon izlemek için frekans ayarlarını yeniden yapmak durumunda.

Sponsorlu Bağlantılar...

Eğer sizde HOMETECH marka uydu alıcısı kullanıyorsanız aşağıdaki ayarlara göre uydu alıcınızı düzenleyip yeni kanallara ve yeni HD kanallara ulaşabilirsiniz.

Peki Hometech uydu alıcısı yeni Türksat Ayarları için nasıl kurulmalı

Alıcınızı 11844 frekansında Dikey V polarizasyon 222 Symbol Rate FEC 3/4 veya 11747 MHz frekansında Yatay H-Polarizasyon 27500 Symbol rate ve FEC 5/6 şeklinde ayarları girmelisiniz. Daha sonra Şebeke / Ağ tarama yaparak kanalların yüklenmesini bekleyiniz.

Yeni Türksat 4a uydusu Doğu 42 derece Türksat 2a ve Türksat 3a uyduları ile beraber hizmet verecektir. Bu sebeple çanak ayarı veya ek çanağa ihityacınız yoktur. Ayrıca yönünüde değiştirmenize gerek yok.

Bu şekilde bir çok yeni kanal, HD kanal ve radyo kanalı televzyonunuza eklenecektir.

Hometech uydu ayarlama hakkında sormak istediklerinizi yorum olarak atınız.