HTC 10 Android 7 Nougat için Başlangıç Güncellemelerini Şimdi İndirin

HTC 10 için Android 7 güncellemesi başladı.

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HTC 10 kilitli olmayan versiyonlar yazılım güncellemesini almaya başlayacak. Eğer güncellemeyi kendiniz yapmak istiyorsanız da dosyalar kullanıma sunulmuş durumda. Şimdilik bu duyuru ABD için yapıldı ama güncellemelerin dünya genelinde başlaması bekleniyor.

Firma ayrıca sunduğu indirme bağlantıları ile yazılımı kendiniz yükleyebiliyorsunuz. Henüz Türkiye'deki kullanıcılardan gelen bir bildirim yok. Elimizde HTC 10 telefon olmadığı için bizde bir şey söyleyemiyoruz. Eğer elinizde ABD menşeeli bir HTC 10 telefon varsa ve aşağıdaki yazılım versiyonundan düşükse güncellemeyi deneyebilirsiniz.

Aşağıda verilen 1.8GB'lık bağlantı için telefon yazılımınız 2.28.617.8 olan versiyon numarasından düşük olmalı. Versiyon bilgisini Ayarlar > Hakkında bölümünden Yazılım Bilgisine girerek öğrenebilirsiniz.

Güncelleme Android 7.0 Nougat ve Kasım 2016 güvenlik güncellemelerini oluşturuyor. Bu güncelleme telefonda bir çok yeniden başlatma yapar ve güncelleme ekranını açar. Düşük şarjda sorun olacaktır ve cihazda geri dönüşü olmayan sorunlar çıkabilir.

Güncelleme için ayrıca HTC SYNC Manager indirmelisiniz. İndirmek için tıklayınız.

HTC 10 Android 7 güncellemesi için tıklayınız