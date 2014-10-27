HTC One M8 ile ilgili 10 sorun ve çözümü

HTC One M8 ile ilgili 10 sorun ve çözümü

Ekim 27th, 2014 Akıllı Telefonlar 87 comments

HTC'nin yakışıklı telefonu M8, kaliteli tasarımı ve özellikleri ile gözde bir telefon. Sensu UI ile birleşen M8'in performansı da şarşırtıcı derecede iyi. Bazı kullanıcıların rapolarına göre bahsedilen sorunlar bulunmakta ve bunlardan 10 tanesine yer veriyoruz.

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Not: Aşağıdaki sorunlar her HTC ONE M8 model telefonda bulunmamaktadır. Büyük bir ihtimalle bu problemleri yaşamayacaksınız. Listemiz gerçekten şanssız olanlar içindir.

Problem 1 : SIM kart okumuyor

htc_one_m8_review_slots

Sim kartınız doğru ve düzgün yerleştirildiğinden emin olun.
Sim kartınızı tepsiye yerleştirdiğinizde ince geliyorsa, üstüne ince bir tabaka koyun. Altın kısma gelmemesine dikkat edin.
Ayarlarınızı ontrol edin ve Uaçk Modunun kapalı olduğunu kontrol edin.
Cihazdan SIM kartı çıkartın ve mikrofiber bez üstüne küçük miktar damlatıp altın kısmı temizleyin.
Sim kartınızı başka bir cihazda test ederek kontrol edin. Yeni bir SIM kart alma ihtiyacınız olabilir.
HTC ONE M8 nano SIM kart kullanır. Sim kartınızı keserken kenarlarına zarar vermiş olabilirsiniz.

Problem 2: Telefon rastgele çöküyor

htc one m8 crush

Bazı kullanıcılar telefonun rutin kullanım sırasında çöktüğünü belirtiyor. Bu durumlarda ayarlar > Güç kullanım menüsünden hangi uygulamaların yüksek tüketim yaptığını kontrol edin. Bu şekilde bir sonuç çıkmaz ise bütün uygulamalarınızı kaldırıp tekrar test edin.

Bu da çözüm olmadıysa Fabrika ayarlarına geri dönün.

Problem 3 : Telefon çok yavaş çalışıyor

htc one m8 yavas

Bu rapor edilen sorun için "telefon çok yavaş çalışıyor ve uygulamalar hızlı kurulmuyor" gibi şikayetler var.

Olası çözümler:

Cihaz üzerinde son yüklenen uygulamaları durdurmaya çalışın. Uygulamalar > Ayarlar Uygulamayı seçip "zorla durdur" u seçin.
3. parti uygulamalardan gelen olası çakışmaları önlemek için telefonunuzu yeniden başlatın. Sadece güç düğmesine basılı tutarak yeniden başlatma işlemini seçin.

Problem 4 : Çağrı sesi çok düşük

htc one m8 hoparlar

Arama > Çağrı ayarlarını açın
Hoparlörü kulağınızdan uzak tutun ve konumuzunu değiştirin.
Hoparlörün içinde toz parçası veya kırıntı olmadığınıza dikkat, mümkünse basınçlı hava tutun.

Problem 5 : LED düzgün çalışmıyor

Sony-Xperia-Z2-vs-HTC-One-M8-camera

Telefonun LED'i mesaj ve mail bildirimleri gibi durumlarda yanıp sönmesi gerekiyor. Gelen raporlara göre şarj sırasın turuncu veya yeşil led ışık görüntülenirken bildirim ışıkları yanmamakta.

Problem 6 : Wi-fi dzügün çalışmıyor

ONE-M8-16GB-GREY

HTC ONE M8'in sorunlarından biriside kablosuz bağlantının yani Wi-fi bağlantısının düzgün bir şekilde bağlanmadığını ifade ettiler. Bağlantı kesilmesi ve yavaş bağlantı en çok raporlanan sorunlardan.

Olası çözümler:

Ayarlar menüsünden Uçak modunu aç / kapğa yapın daha sonra telefonu yeniden başlatın.
Modeminizi yeniden başlatın
Wifi analyzer ile https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=tr en iyi kanalları görüntüleyin ve modem ayarlarından kablosuz ağınızı en iyi kanala geçirin. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
Ayarlara gidin ve güç tasarrufu açıksa kapatın.
Sistem güncellemesi var mı diyerke kontrol edin. Varsa yüklemeyi yapıp tekrar kontrol edin.
Bütün kablosuz bağlantılarını silin ve tekrardan elle girin.

Problem 7: E-posta uygulaması çalışmıyor

htc_one_m83

HTC, E-posta çözümleri için kendi uygulamasını kullanıcılarına sunuyor. Bu uygulama için bazı sorunlar rapor ediliyor.

Olası çözümler:

Çoğu zaman yahoo mail hesabı bağlanmasında sorunlar çıkıyor. Varsayılan değerlerde HTC posta servisi Yahoo ile çalışmıyor. Mail ayarlarınızda App diğer IMAP / POP3 ayrlarını girin.
Sorun devam ederse IMAP - Manuel kurulum seçerek

Gelen suncusuna imap.mail.yahoo.com

Bağlantı noktası: 993

Giden suncusu: smtp.mail.yahoo.com
http://www.bandcleaner.com/
Port: 465 Güvenlik türü SSL seçin.

Uygulamayı zorla durduru seçin. Uygulamalar > Posta > Ayarlar > Zorla durdur

Yazılım güncellemesi deneyin. Ayarlar > Yazılım Güncellemeleri kontrol edin.

Problem 8 : Ekran döndürme yavaş veya takılıyor

htc-one-m8

Bazı ONE M8 kullanıcıları ekran döndürmenin aşırı hassas veya yeterince hızlı yanıt vermediğini rapor ediyorlar.

Olası çözümler

Kullanmadığınız uygulamaları zorla kapat seçeneğini seçin.
Güç tuşuna basılı tutarak telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Bu işlem bellekteki dosyaları silecektir.
Sert ve düz bir yüzeye telefonu koyun ve G-Sensor kalbirasyon ayarlarına gidin. Ayarlar > Ekran > Hareketler > G-SENSOR kalibrasyonu
Hiç bir iyileşme olmuyorsa yedeklerinizi alın ve telefonu fabrika ayarlarına alın.

Problem 9: Takılma ve ölü piksel sorunu

htc-one-m8-review-29

Ölü piksel sorunu raporları her telefon için geöerli bir sorundur. Garanti yoluya çözüm arayabilirsiniz. Önce aşağıdaki çözümleri deneyin.

Tam parlaklıkta telefonu 30 dk çalıştırın. Bu ölü pikselleri yakabilir.
Google Play Store üzerinden bir uygulama indirin. Ölü piksel bulma ve düzeltme uygulaması https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htc.chris.blackspotdetect (Bu uygulama için yenitablet.com garanti vermez. Cihazınızı çok fazla açık tutmanız gerekebilir. Telefonunuz sağlamsa bu uygulamayı kullanmayın. Ölü piksellerin sayısını da yükletme olasılığı var.)
Bunların hiçbirisi yardımcı olmuyorsa servis ile görümeniz gerekiyor.

Problem 10: Bluetooth bağlantı sorunları

Best-HTC-One-M8-apps

Arabanız ile cihazı eşleştirirken veya farklı bir cihaza bağlanırken Bluetooth bağlantı sorunları yaşamanız olası. Akıllı telefonların en büyük sorunlarından birisidir.

Olası çözümler:

Bluetooth ayarlarından bütün bağlantıları silin. Daha sonra tekrar bağlanmayı deneyin.
Telefon yazılımını güncellemeyi deneyin.
Cihazı yeniden adlandırın ve özel karakterler kullanmayın. Bu karakterler bağlantı eşleşmelerinde sorunlar yaşatabilir.

Bu sorunlar HTC ONE M8 için rapor edilmiş genel sorunlardan bazılarıdır. Listede görmediğiniz sorunlar varsa bize bildirin yardımcı olmaya çalışalım.

HTC ONE M8 Güvenli Modda açmak için;

Telefonu güç tuşundan basılı tutun ve açılan menüde cihazı güvenli modda başlat tuşunu seçin.

Bu işlem işinize yaramazsa teleofnu tamamen kapatın. Güç tuşuna basılı tutun ve HTC logosu gözükene kadar bekleyin. Güvenli mod ortaya çıkınca tekrar basın ve güvenli moddan çkın.

Fabrika ayarları:

Ayalara gidin ce yedekle reset menüsüne gelin. SAıfırlaya basın, depolama menüsünden tüm verileri silme tuşuna basın. Hafıza kartınıda silmek için tıklayın ve aktif edin. (Yedeklerinizi almayı unutmayın)

HTC ONE M8 Donanım tuşlarını kullanarak resetleme (Format atma)

Güç tuşuna ve ses kısma tuşuan basılı tutun ve Android logosu çıkana kadar bekleyin. Ardından tuşları bırakın ve ses tuşlarını kullanarak Fabrika ayarlarına geri dönme seçeneğini seçin.
Onaylamak için güç tuşunu kullanın.

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87 yorum

  1. yusuf
    16 Temmuz 2015 at 09:37 Reply

    Ben htc one m8 telefonumun şarj aletinin bağlantılarının yönünü ters bağladım ve telefonum titremeye başladı bu sorun neden olabilir bu konu hakkında yardıma ihtiyacım var.

  2. Elay
    13 Ağustos 2015 at 13:36 Reply

    Telefondan bir uygulama silmek istedigim zaman telefon kendi kendine kapaniyor aciliyor ama uygulamayi silemiyorum.bu konuda bana yardim edin

    1. PetaBayt
      13 Ağustos 2015 at 16:19 Reply

      Tek bir uygulama mı yapıyor, hepsi mi?

  3. kubilay
    25 Ağustos 2015 at 23:49 Reply

    merhabalar. htc one m8 cihazımın sensör ayarı bozuldu ve bu sebepten dolayıda motion launch çalışmıyor ne yapabilirim

  4. Eskişehirde Çilingir
    29 Ağustos 2015 at 00:58 Reply

    Uzun zamandır araştırmasını yaptığım bu konu için size teşekkür ederim. Çok sade ve açıklayıcı bir yazı olmuş teşekkürler.

  5. Gurkan
    03 Eylül 2015 at 02:02 Reply

    Programlardan ve oyunlardan resim kaydediyor bi bakiyorum 400 tane resim var hepsi logo bunu nasil duzeltirim bilgisi olan varmi

  6. mehmet
    03 Eylül 2015 at 10:21 Reply

    sistem güncelleöesi istiyor indir dediğimde telefon belleği hazır değil telefon belleği salt okunur modda takılmış oldugundan yazılım güncellmesi kaydetmekte kullanılamıyor . hatalı alıyorum ne yapmalıyım tşkürler

    1. PetaBayt
      03 Eylül 2015 at 13:28 Reply

      Hafıza kartını çıkartıp bir deneyin. Hafıza kartını ayrıca pc ye takıp sağ tıklayarak salt okunur modu iptal edin. Hafıza kartı kullanmıyorsanız belirtin.

      1. Ramazan YÜCEL
        10 Kasım 2015 at 02:04 Reply

        Telefon belleği salt okunur modda olduğu için güncelleme dosyası indirilemiyor. ne demek bu. Sd kart kullanmıyorum cihaz HTC M8 bu ne saçmalık anlamadım, yardımcı olurmusunuz…

  7. ecem
    04 Eylül 2015 at 12:38 Reply

    Gelen mesajlari ve wtsp mesajlarinida ekranda görünürlugunü kaldirmak istiyorum nasil yapabilirim

    1. PetaBayt
      04 Eylül 2015 at 13:24 Reply

      Ekran bildirim mesajının üstüne basılı tutun ayarlar açılacaktır.

  8. vehbi
    06 Eylül 2015 at 02:59 Reply

    htc m8 kullacısıyım alalı 1 hafta oldu.. sistem güncellemeleri yaptım aldığım gibi uğraştım bir kaç saat.. mesenger de donmalar var neden sizce? .. whatsapp ta wifi açıkken resim ve video alışverişi olmuyor.. mobil veri açıkken oluyor bu neden olabilir ?

    1. mustafa
      16 Kasım 2015 at 18:19 Reply

      mesennger donmasını halletmek için Messenger ayarlarına girin ordan bildirim seslerini uyarıları titreşimi kapatın

  9. ertuğrul
    10 Eylül 2015 at 01:11 Reply

    telefon belleği salt okunur modda takılmış oldugundan yazılım güncellmesi kaydetmekte kullanılamıyor . ne yapmam gerekiyor bu sorunu nasıl çözerim

  10. nevzat
    16 Eylül 2015 at 00:05 Reply

    benim htc öne m8 uçak modunda takılı kaldı ne yapabilirim

  11. esat
    23 Eylül 2015 at 13:17 Reply

    htc one m8 telefona güncelleme geldi.dosyayı indirdiğimde salt okunur takılı diyor. bunu nasıl düzeltebilirim.

    1. PetaBayt
      23 Eylül 2015 at 14:30 Reply

      Hafıza kartı kullanıyorsanız tekrar biçimlendirme yapın. Pc den yapmanız daha iyi olur.

  12. şaban
    28 Eylül 2015 at 20:17 Reply

    Bende yeni htc öne m8s aldım gogle play uygulamaları durdurdu diyor devamlı ekranda: sadece whatsapp ve telefon rehberimi yüklettim cevap verirseniz sevinirim

  13. erkan
    24 Ekim 2015 at 23:19 Reply

    htc m8 aldım ilgün farkettim ki masaj yama yazıları çıktığında gölgeli olarak titreme yapıyor çok kısa servise göndermem gerekiyormu acaba

  14. çiğdem
    31 Ekim 2015 at 22:44 Reply

    htc one m8 telefonum galeriye kendiliğinden fotoğraf indiriyor.özellikle messenger daki smilingler.günde yüzlerce foto siliyorum:(( facebook messenger gbibi uygulamarı silip tekrar yükledim ama değişen bişey olmadı.lütfen bilgisi olan varsa yardımcı olsunn

    1. PetaBayt
      31 Ekim 2015 at 23:51 Reply

      Messenger ayarlarına bakın, whatsappta olduğu gibi medyayı otomatik indir gibi bir seçenek var mı bakın. Kullanmadığım için ben bir şey diyemiyorum.

  15. Mustafa
    24 Kasım 2015 at 08:07 Reply

    Merhaba htc m8 kullanicisiyim telefonumun arka kamerası calismamaktadir sadece selfi seçeneği bulunmaktadır oda fotoğrafı ters çekmektedir Arka kamerayı tekrar kullanmam için ne yapmam gerekli acaba yardım edebilecek biri var mi şimdiden teşekkürler..

    1. PetaBayt
      24 Kasım 2015 at 16:46 Reply

      Sizin yapabileceiğiniz bir şey gözükmüyor. Servise göstermelisiniz.

  16. vedat
    03 Aralık 2015 at 21:47 Reply

    Ekran resmi çekmek istiyorum ama sınırlı alandan dolayı hata veriyor ne yapabilirim

  17. mahmut
    20 Aralık 2015 at 03:55 Reply

    şaban kardeşim o go play sıfırla dondur basdan kur

  18. ZzZ
    08 Ocak 2016 at 14:53 Reply

    Ben HTC M8 kullaniyorum. Satin aldigima 5aydan gecti. Son zaman zaman kendisi kapaniyor ‘ve acilmiyor. Surekli donuyor. En onemlisi fleş kartimi kabul etmiyor, yani çikartilmis falan yaziliyor. Fles kartim baska telefonlarda gozukuyor… Lutfen yardimci olun

    1. PetaBayt
      08 Ocak 2016 at 14:55 Reply

      Fabrika ayarlarına almayı deneyin ya da servisle görüşmeniz gerekecek.

  19. alihaydar
    31 Ocak 2016 at 12:47 Reply

    htc one m8 e yeni bir güncelleme daha geldi fakat telefon hafızasında yer olduğu halde yetersiz alan diyor güncelleme yapmıyor nedeni nedir acaba?

  20. alihaydar
    31 Ocak 2016 at 12:49 Reply

    yeni güncelemede yetersiz alan diyor ama telefon hafızası boşluk var nedeni nedir

    1. PetaBayt
      31 Ocak 2016 at 12:53 Reply

      Recovery yapmayı denediniz mi?

  21. Özlem
    24 Şubat 2016 at 22:23 Reply

    Htc one m8 i garantiye gönderdim lensleri sikintiliydi telefon garanti den geldikten sonra ekranında report issue feedback şeklinde bir uyarı yer alıyor dokundugunuzda ekran görüntüsü alıp geri bildirim yapmaya calisiyor telefondan bunu nasıl kaldirabilirim sürekli ekranda simge olarak durmasından rahatsızım yardımcı olursanız sevinirim

    1. PetaBayt
      24 Şubat 2016 at 23:03 Reply

      Bir uygulama ya da telefonun arayüzü oluşan hatayı bildirmenizi istiyor. Bunun için ya uygulamayı sileceksiniz ya da fabrika ayarlarına geri almanız gerekiyor.

  22. HASAN EVLİYAOĞLU
    23 Mart 2016 at 00:28 Reply

    TELEFON ŞARJDAYKEN EKRAN ÖNCEDEN KAPANMIYORDU GEÇENLERDE SARJ SIFIRA İNDİ KENDİ KENDİNE KAPANDI TÜM AYARLARI BAŞTAN YAPMAK ZORUNDA KALDIM AMA EKRAN AYARINI YAPADIM TELEFONDA GİRMEDİĞİM MENÜ KALMADI NE YAPMAM GEREKİYOR LÜTFEN YARDIMCI OLUN

    1. PetaBayt
      23 Mart 2016 at 00:49 Reply

      Telefon kapanınca neden ve hangi ayarları baştan yapmak zorunda kaldınız. Ayrıca ekran ayarından kastınız nedir? Parlaklık gibi mi?

  23. Demir
    25 Mart 2016 at 14:57 Reply

    Benim telefonu bu gün kapattım 1 saat sonra açtım açılmadı 4 – 5 kere denedim ondan sonra açılmaya başladı acaba neden böyle oluyor

    1. kemal
      25 Mart 2016 at 21:58 Reply

      Sarj 20 nin altina dusunce genelde 18 14 10 kaldgnda tl kapniyor tekrar acilmior sarja takmak gerkiyor sarza takip tekrar actgmda ise telefonn tanitim bilgileri tekrar gelior tl ilk defa acmis gibi guc seceneklerindeki ayarlar falan degisiyor fabrika ayarlarina geri yukledim ama sorun devam ediyor.

      1. PetaBayt
        25 Mart 2016 at 22:02 Reply

        Batarya sorununa benziyor. Ucuz pillerden alıp test edebilirsiniz.

  24. kemal
    26 Mart 2016 at 00:13 Reply

    2 aylk telefonin bataryasinda sorun olmamasi lasm ama banada bataryadan gibi geliyor servise gondersem bataryayi degistirirlermi sizce

    1. PetaBayt
      26 Mart 2016 at 00:26 Reply

      Bataryalar garanti kapsamına girer. Pil tamamen bitmeden cihazın kapanması batarya sorununu gösteriyor.

  25. Orkun
    28 Mart 2016 at 22:43 Reply

    Telefonum güncelleme yapıldıktan sonra yeniden başlatıldığında veya şarj bittikten sonra telefon açıldığında zil sesi, erişebilirlik ayarları (güç tuşuyla telefonu kapatma) bluetooth ayarları ve motion launch hareketleri sıfırlanıyor. bunun çözümü nedir?

    1. htcci
      28 Mart 2016 at 23:29 Reply

      buyuk ihtimalle programlar sd karta kurulu oldugu icindir.. telefonu baslatirken varsayilan olarak sectigin uygulamalari telefona tasi.. veya ise yararmi bilmiyorum ama ayarlar/ gizlilik /yedekle geriyukle ayarlari isaretli olsun.. ilgili olabilir diye dusunuyorum..

  26. ahmet
    01 Nisan 2016 at 17:13 Reply

    merhaba.. htcm8 kullanıcısıyım. telefon orjinal kulaklığı ilk önce ses iyice gitti hatta kulaklıkla hiç konuşulamaz oldu, şimdi ise kulaklığı tanımıyor. kulaklık başka telefonlarda ya da bilgisayarda çalışıyor. belki sorun kulaklıktadır diye yeni orjinal bir kulaklık aldım, onda da ses çok az çıkıyor, resmen fısıltı gibi.. bunu nasıl çözebilirim?

  27. nur
    01 Nisan 2016 at 20:07 Reply

    kolay gelsın benım ıkı gun once telefonum lavobaya dustu ama suyla teması cokk az ama arkadasların zoruyle hemen kapatıp kurulayıp kurutuca prınce koydum bır gun durdu cıkardım actım sorun yoktu ama tek hattı kabul etmedı sonraa sımdı acılmıyor oksıtlenme nasıl oluyor bırde sarj olmuyor %18 VE HEMEN %1 Gosterıyor garantı kapsamında. garantıye gondersem bılınırmı daha borcu bıtmedı vodafonde almıstımm sımdıden ılgılendıgınız tesekkur ederım.

  28. kaan
    08 Nisan 2016 at 13:26 Reply

    Merhaba HTC M8S telefonun kızılötesi gözünün çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim. Googleplay’den bir sürü kumanda programı indirip denedim, ayrı ayrı tv markalarıyla denedim bir türlü kumanda özelliğini çalıştıramadım.

  29. Kemal arslan
    16 Nisan 2016 at 19:36 Reply

    Iyi gunler ben sistem guncellemelerini yuklemek istedgmde yukleme bittikten sonra telefon yeniden basliyor ve mavi siyah bir ekran cikiyor icerisinde menuler var ve burdan guncellemeyi nasil yukleyebilirim?

    1. PetaBayt
      16 Nisan 2016 at 19:38 Reply

      Güncellemeden önce telefonu fabrika ayarlarına alıp deneyin.

  30. duran
    24 Nisan 2016 at 18:34 Reply

    selamlar htc 8 telefonum ekranı sağ taraafı 1 cm genişliğinde dokunmatiği basmıyor, bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaş varmı aceba

  31. Mehmet
    27 Nisan 2016 at 09:00 Reply

    Merhaba telefonumun ekranina sürekli res atma talebi geliyor, yani power tuşu ile ses tusunun üst tuşuna 10 saniye basın falan diyor yapiyorum acilinca tekrar diyor, sürekli ekranima bu geliyor ne yapmam lazim

    1. PetaBayt
      27 Nisan 2016 at 15:09 Reply

      Telefonu kapatın. Güç tuşuna ve ses kısma tuşuan basılı tutun ve Android logosu çıkana kadar bekleyin. Ardından tuşları bırakın ve ses tuşlarını kullanarak Fabrika ayarlarına geri dönme seçeneğini seçin.
      Onaylamak için güç tuşunu kullanın.

  32. turgay
    30 Nisan 2016 at 14:16 Reply

    Güncelemeden sonra ekran zaman aşımı süresini değiştirmeme rağmen, sürekli eski haline dönüyor (15saniye) telefonu kullanmaktan bıktım, güncellemeden onceki hali çok güzeldi, güvenli moda alınca sorun olmuyor fakat öyle de telefonumu kullanamam, yardımcı olabilirmisiniz..

  33. UmaySfk
    27 Mayıs 2016 at 00:01 Reply

    Telefonumda konuşma esnasında hoparlörü açınca karşıya ses gitmiyor ya da bunun gibi görüntülü konuşma yapınca da sesim gitmiyor. Kulaklık takınca da çalışmıyor bu sistem. Ne yapmalıyım?

  34. Tevfik
    15 Haziran 2016 at 09:13 Reply

    böyle problemler var mıymış bu telefonda?? 1 yıldır hor kullanıyorum 😀 maaşallahı var, bozulmadı henüz ama sıkıldım 😉 htc 10 alıcam, htc nin üst modelerini tavsiye ederim 5 yıldır htc kullanıcısıyım. çevremde de ciddi problem yaşayan yok

  35. Hasan
    18 Haziran 2016 at 11:30 Reply

    Merhaba. 1 senedir HTC One M8 kullanıyorum,telefondan gayet memnunum fakat Facebook uygulamasında bildirim sorunu yaşıyorum.Arkadaşlık isteği talebi geldiğinde sense ara yüzünde hiç bir şekilde görünmüyor.Bütün herşeyi denedım,araştırmalar yaptım fakat sonuç aynı.Mail hesabıma ‘Şu kişi size arkadaşlık isteğinde bulundu’ diyor fakat benim istediğim ekran kilitliyken arayüzde görünmesi..Bu durum sanırım yazılımsal..Yardımcı olursanız sevinirim..

  36. Mamed
    22 Haziran 2016 at 20:48 Reply

    merhaba benim Htc m8de ayarlar kisminda yazilim guncelleme sozu yok neden ola bilir bu ?????????

  37. Gökhan
    23 Haziran 2016 at 04:15 Reply

    Telefonum htc one m8. Telefon kendi kendi bir şey güncelledi şarjda olduğu için göremedim telefona baktığımda sanki işletim sistemini güncellemişim gibi android uygulamaları yükleniyor şeklinde uyarı veriyordu yükleme bitti telefon açıldı. sürekli hata raporu gönder, gönderme uyarısı almaktayım. hangisine basarsam basayım gitmiyor sürekli ekranda. Telefonu kapattım açtım şimdide ekrana sürekli “Maalesef sense giriş durdu” yazıyor alttada tamam var ve tamamdan başka hiç bir şey diyemiyorum!!!!! ne yapmam gerek?

    1. Eylül
      04 Ağustos 2016 at 02:14 Reply

      Bende aynı sorunu yaşamıştım. Telefonun bütün uygulamaları hata raporu veriyordu. Virüs bulaştığını düşünerek bildirim penceresinden ayarlara girdim ve format attım. Bir sonra düzeldi.

  38. sevgi
    28 Haziran 2016 at 11:04 Reply

    Merhaba bir buçuk yıldır HTC One M8 kullanıcısıyım. Telefonumdan gayet memnundum ta ki düne kadar. Çok yavaşladı ve hiçbir şekilde fotoğraf çekme video yükleme yapamıyorum bu durumda ne yapmam gerekiyor?

    1. emre
      28 Haziran 2016 at 21:31 Reply

      HTC ONE M8 ve HTC ONE A9 iki cihazıda kullanmaktayım. Gayette memnundum fakat iki cihazımda da dün akşam itibari ile fotoğraf video çekememe, Kamera ekranında hiç bir seçeneği aktif edememe gibi durumlar söz konusu. Ve bu durum cihaz kullanımına dayalı değil. Öyle olsa bir cihazda olurdu fakat ne hikmetse dün akşam iki cihazımda da aynı anda aynı sorunu yaşamaya başladım.. Bu konu da her hangi bir çözüme ulaşabilen var mı ?

      1. PetaBayt
        28 Haziran 2016 at 21:33 Reply

        İkisine birden aynı uygulamayı yüklemek gibi benzer bir işler buna sebep olmuştur.

  39. bora
    29 Haziran 2016 at 18:55 Reply

    m8 kullanıcısıyım telefonum sarjdayken sarjı bitmeye başladı bazen çok fazla güç kulllandığınızdan telefonunuzu sarj edemiyorsunuz lütfen uygulamarı kapatın uyarısı alıyordum gidip şarj soketini değiştirdim şarjından hala verim alamıyorum şarjım çok geç doluyor

    1. PetaBayt
      30 Haziran 2016 at 13:40 Reply

      Pil yetersiz gibi gözüküyor, farklı pil denediniz mi?

  40. İbrahim
    30 Haziran 2016 at 12:53 Reply

    Son zamanlarda benim telefonda da ciddi bir yavaşlama söz konusu. İşin ilginç kısmı, bu gün fotoğraf uygulaması hata verince başka sorun yaşayan var mı diye forumlara girdiğimde; Emre bey ve sevgi hn’da aynı sorunları yaşamaları konunun yazılımsal olduğunu gösteriyor. Son dönem yapılan güncellemelerin durumuna bakmak lazım.

  41. Murat
    01 Temmuz 2016 at 00:15 Reply

    2 senedir kullanmakta oldugum htc m8’de 28 Haziran itibariyle kamera problemi yasamaya basladim. Video ve kamera cekimi yapmiyor ve kamera ekrani kullanilmiyor. Yazilimsal oldugunu dusundum ancak, son kamera guncellemesi cok once idi.

    1. gorkem
      05 Temmuz 2016 at 18:24 Reply

      merhaba,
      ben de 2 yıldır M8 kullanmaktayım ve aynı tarihte benim de başıma geldi kamera ve video çalışmadı. fabrika yarlarına geri döndürdüm düzeldi ancak ekranda dokunmatık sorunlar olmaya başladı.

      1. emre
        08 Temmuz 2016 at 14:04 Reply

        Bu sorun HTC Konuş özelliğinin hatalı bir güncellemesinden kaynaklanıyordu, şu an düzelmiş durumda.

  42. Kerem
    18 Temmuz 2016 at 23:19 Reply

    Merhabalar benim sorunum son güncelleme ile başladı, güncellemeyi tam hatırlamadığım için isim veremeyeceğim. Soruna gelirsek, telefonum hızlı batarya tüketmeye başladı ve batarya göstergesi %20’nin altına düştüğü an telefonum direkt olarak kendini kapatıyor ve bazen fabrika ayarlarına dönüyor. Ayrıca Telefonumun sadece kendi ayarları değil ek olarak indirdiğim uygulama ayarları da sıfırlanıyor. Sıfırlanmış ayarları kısayoldan nasıl eski haline getireceğimi bilmediğim için de eski ayarlarımı baştan başlamak suretiyle uzun yoldan ayarlamak zorunda kalıyorum. Bilmiyorum belkide benden başka böyle bir sorunla karşılaşan olmamıştır fakat olmuşsa eğer yada bu soruna çözüm bulabilmiş arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum, teşekkürler.

    1. Altuğ
      01 Ağustos 2016 at 17:57 Reply

      Ayni sorun bende de var servise mi yollasam diye dusunuyorum telefon saeji bitip kendi kendine kapandigin da sifirlanmis sekilde aciliyor deliricem artik.

  43. Fadime
    27 Temmuz 2016 at 11:05 Reply

    Merhaba lar benim tl ekranı kendi kendine her yöne dönüyor ama ekran dondurması kapalıyken her arama geldiğinde hoparlörler Kendi kendine açiliyor

    1. Erol
      27 Temmuz 2016 at 13:23 Reply

      aynı sorun bendede dün başladı ve halen çözüm bulamadım.çözüm bulursanız paylaşın lütfen

      1. PetaBayt
        27 Temmuz 2016 at 14:04 Reply

        1-Ayarlar > uygulamalar > Çalışan Hizmetler sekmesine girin.
        2-üstte en sağ tarafta bulunan “çalışan hizmetler” sekmesini seçin
        3-google ve navigasyon ile ilgili tüm çalışan uygulamaları tek tek seçip durdurun.

    2. PetaBayt
      27 Temmuz 2016 at 14:04 Reply

      1-Ayarlar > uygulamalar > Çalışan Hizmetler sekmesine girin.
      2-üstte en sağ tarafta bulunan “çalışan hizmetler” sekmesini seçin
      3-google ve navigasyon ile ilgili tüm çalışan uygulamaları tek tek seçip durdurun.

  44. tahir
    28 Temmuz 2016 at 15:08 Reply

    selam arkadaşlar htc m8 telefonumda kameradaki simgelerden 1 tanesi yok zengin çekim modları awb yazısının sağında olan internettekilere bakıyorum onlarda var mesela kamerayı açınca fotoğraf simgesi var kamera simgesi var awb var ev var diğrei yok zengin çekim modu yani resimi derinleştirici ve halka içine alıp resimi daraltma

  45. Eylül
    04 Ağustos 2016 at 02:11 Reply

    Bende bu yılın başında aldım telefonumu. İlk başlarda hiç sorun yaşamadım. Bir ara kamera çalışmadı. Telefona format attıktan sonra düzeldi. Şimdi de yaklaşık 1-2 haftadır telefonun şarjı bitip kapandığında sıfırlanmış olarak açılıyor. Bir kere uygulama sayfasının düzeni değişti, klasörler falan gitmişti. Yeniden başlatmama rağmen eski haline dönmedi tek tek düzenlemek zorunda kaldım. Sadece bu da değil uygulamaları, oyunları sanki ilk kez yüklemiş gibi hepsine yeniden giriş yapıyor, hepsini yeniden ayarlıyorum. Bu sorunla karşılaşan ve çözüm bulan biri var mı acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

    1. PetaBayt
      04 Ağustos 2016 at 02:21 Reply

      Hizlandirici koruyucu vb program var mi telefonda

      1. Bilge
        18 Ağustos 2016 at 23:56 Reply

        Aynı sorun bende de var. Hızlandırıcı felan ne var ne yok kaldırdım resetledim ama hala şarj bitince sifirliyor

  46. ali
    05 Ağustos 2016 at 15:54 Reply

    Merhaba,
    HTC one mini 2 kullanıyorum, aracın radyosuna bluetooth ile bağlanabiliyorum ve burdan telefon konuşması yapabiliyorum ancak telefondaki müziği bluetoohth üzerinden aktarmak istediğimde olmuyor, telefondan müzik çalıyor gibi görünüyor ancak sesi hoparlöre aktarmıyor, bluetoohth u devre dışı bıraktığımda telefondan dinleyebiliyorum ancak, çözümü bilen var mı ?

  47. uğur
    06 Ağustos 2016 at 13:20 Reply

    m8 telefonumuda güncelleme yaparken bir karışıklık oldu ve telefon herhangi bir güncelleme yapamıyor bazen yaparken play store durduruldu hatası veriyor.sistem güncellemesi ise hiç yapamıyor telefon salt modda olduğu için yapılamıyor diyor lütfen yardım edin

    1. PetaBayt
      06 Ağustos 2016 at 13:24 Reply

      Fabrika ayarlarına aldınız mı hiç?

  48. Cagatay
    19 Ağustos 2016 at 21:49 Reply

    1 senedir m8s kullaniyorum 6.0 guncellemesinden sonra cihazin ses seviyesi cok dustu ne yapabilirim

  49. Mehmet
    26 Ağustos 2016 at 08:30 Reply

    HTC one m 8 e Dana guncelleme gelmedi Daha 4 4 2 De kullaniom HTC one m 8 telefonum

  50. Caner
    04 Eylül 2016 at 09:05 Reply

    Mrb.. htc ailesine bende HTC M8S ile katdım markayi seviyorum ama bu telefondan hic memnun degilim sarji hic dayanmiyor full dolduruyorum sarj aletini cikarir cikarmaz internete girmemle %97 oluyor bu normalmi

  51. Melisa
    07 Eylül 2016 at 02:28 Reply

    htc one m8 kullanıyorum bugünden itibaren ekranın üst tarafından 1-2 cm dokunmatiği basmıyor yardımcı olur musunuz

  52. nur
    03 Kasım 2016 at 11:04 Reply

    htc one m8 kullanıyorum son günlerde sık sık kendiğilinden kapanıyor ve açılmıyor telefoncuya götürünce hemen açılıyor akşamına gene kapanıyor sorun nedir napmalıyım ?

  53. Sema
    20 Kasım 2016 at 23:48 Reply

    2 yıldır htc one mini kullanıyorum. Son 5 aydır sıkıntı yaşıyorum. Geçersiz sim kart uyarısı veriyor. Başka bi hat takıp denedim hiç bi sorun olmadı. Hattan olduğunu düşünüp yeni hatla değiştirdim. Fakat bunda da aynı problemi yaşıyorum. Nasıl duzeltilebilir? Problem nedir? Yardımcı olabilir misiniz?

  54. numan
    07 Aralık 2016 at 01:37 Reply

    telefon ekranı kapandı ve farklı bi ekran cıktı benden güvenlik şifresi istiyo

  55. ahmet girgin
    17 Aralık 2016 at 19:56 Reply

    M8 kullanıyorum on kamera acilmiyor sadece simsiyah oluyor ekran

  56. Ersin
    06 Ocak 2017 at 16:20 Reply

    Htc m8 tlf num sim kartı tanımıyor yardımcı olabilirmisiniz farklı sim kartları da denedim sizce teknik arizami

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