IMEI Numaram Silindi Sinyal Yok IMEI Yazma

Ağustos 31st, 2014 Akıllı Telefonlar, Blog 22 comments

IMEI Numaram Silindi Sinyal Yok IMEI Yazma

Çin malı replika telefonların çoğunda işe yarayan bir sistemdir IMEI yazma.

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1.Yöntem  ( en kolay yöntem) Mobileuncle tools programını indirip crack GPRS lock a Tıklıyoruz ve oluyor :-)

2.Yöntem Telefonunuzun engineer moduna giriyoruz engineer moduna ya mobile uncletools programı ile veya bir kod ile giriyoruz (telefondan telefona değiştiği için yzamıcam) engineer modunu yazınca çıkan menüden GPRS ye tıklıyoruz.Orada 18 haneli bir numara yazıyor eğer elinizde bir IMEI varsa oradaki numarayı silip elimizdeki IMEI kodunu yazıyoruz sonra write IMEI butonuna basıyoruz ve telefonu kapatıp açıyoruz.işlem tmm.

3.Yöntem (bluteooth veya kablo bağlantısı gerektirir) Bu yöntem android java cin mali telefon hepsinde oluyor  öncelikle  linkteki uygulamayı indiriyoruz http://letitbit.net/download/30864.30763c93587c4e55a5e76de00e17/SNIM_RW_1.0.4.rar.html

İndirdikten sonra rardan çıkarıp programı calıstırıyoruz  pc ile telefonu kablo veya bluetooth ile bağlıyoruz bağladıgımız com portu giriyoruz ve read IMEI 1 diyoruz okuyor ise bağlantıda sorun yok sol taraftaki imei 1 kısmına IMEI numaramızı yazıyoruz ve write IMEI e basiyoruz.

Bilinenler için not:IMEI yi eski ve kullanmadığınız telefonlardan temin edebilirsiniz, kapağını açıp bataryanın altındaki kısma bakabilirsiniz orada IMEI numarası yazıyor.

iphone-imei-code-about

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22 Yorum

  1. mehmet Yılmaz
    07 Mart 2015 13:59 Cevaplayın

    Slm bende samsung s2 var ime i numarasi klonlandi ve ben de imei numarası atrrdim ve telefon bir ay sonra tekrar siliniyor devam li aynı oluyor yardım edin lütfen

    1. PetaBayt
      07 Mart 2015 16:18 Cevaplayın

      2 ay içerisinde imei ler kontrol edilir ve kayıtlı değilse kapatılır. Pasaport kaydı yaptırmalısınız.

  2. ahmet
    25 Temmuz 2015 00:02 Cevaplayın

    Galaxi es im var imeisi silindi yeni IMEI attirdim ve az çekmeye başladı.

  3. mustafa
    25 Temmuz 2015 00:34 Cevaplayın

    Slm arkadaslar 2 ay once samsun galaksi aldim telefonumun i meisi silindi yeni i mei atildiktan sonra sebeke problemi yasamqya basladim ne yapmaliyim?

    1. PetaBayt
      25 Temmuz 2015 00:37 Cevaplayın

      Telefon modeli nedir?

      1. mustafa
        25 Temmuz 2015 01:28 Cevaplayın

        Gti9000 es1

        1. PetaBayt
          25 Temmuz 2015 01:42 Cevaplayın

          O modelle ilgili pek yazı bulamadım. Benimde tecrübem yok. Buradaki foruma gidip başlık açarsan yardımcı olan çıkacaktır. http://forum.andronova.net/forumdisplay.php?21-Samsung-Galaxy-S-i9000-Teknik-Destek

  4. başak
    12 Ağustos 2015 02:32 Cevaplayın

    meraba ben lg g3 kullanıyorum ımeılm degısmıyor yardımcı olurmusunz

    1. PetaBayt
      12 Ağustos 2015 10:02 Cevaplayın

      Hangi menüden değiştirmeye çalışıyorsunuz da değişmedi?

  5. samet
    08 Ekim 2015 01:35 Cevaplayın

    iyi gunler ikinci el aldıgım bır telefona rom atmak ıstıyordum fakat rom ıslemını tamamladıktan sonra imei numarası gozukmuyor sımdı ve dedıgınız programı kullandım fakat işe yaramadı baska bir çözüm var mı suanda baska bır telefonun ımeı numarası elimde mevcut

    1. PetaBayt
      08 Ekim 2015 10:47 Cevaplayın

      Her telefonda farklıdır. Telefonun modeli ile beraber yazıp arama yapın.

  6. özkan
    15 Ekim 2015 11:37 Cevaplayın

    replika g3 gprs ımeı bölümüne giriyorum ama ımeı yazılan yer donuk hiç bişey yazamıyorum nasıl ımeı atarım

  7. kemal
    29 Ocak 2016 09:54 Cevaplayın

    Merhaba dediğin yontemi yaptim ancak imei deismiyor hata veriyor gm discovery rom attim orada silindi

  8. murat
    23 Mart 2016 22:47 Cevaplayın

    merhaba cihaza root atmaya çalışırken yazılımını sildim sonradan yeniden yükledim ama imei 000000000000/01 oldu yedeği yok kurtarma imkanı varmı

  9. fatoş
    09 Haziran 2016 10:56 Cevaplayın

    benim telefonumda huawei g7 aynen ımeı numarası silindi şimdi telefoncuda yapmasını bekliyorum neden silinirki sıfır aldım hat üzerine aldım

  10. evren
    23 Haziran 2016 02:52 Cevaplayın

    samsung alpha telefonum darbe gordu ve sebeke sorunu yasamaya basladim tel cekmiyor ve imei null oldu. garanti kapsamina girmiyor darbe gormus diye servis yapnadi. daha dogrusu anakart degisecek dediler 716 tl istediler. disardaki servislerde yapamiyorlar. ne yamam gerekiyor. yardim lutfen

  11. Ensar
    13 Ağustos 2016 23:47 Cevaplayın

    Telefonumun imeisi silindi.Ama telefonumun imeisini biliyorum.Onu oraya yazsam olurmu?

    1. PetaBayt
      14 Ağustos 2016 00:36 Cevaplayın

      Yazabiliyorsanız olması lazım.

  12. Emeullah
    25 Ağustos 2016 02:24 Cevaplayın

    Sa arkadaşlar bende telefonum var enginer modeye gidiyorum gpsy e gidiyorum imei yazılmıyor yaşıyorum yaşıyorum yazılmıyor yardım

  13. Serdar ERTEKİN
    09 Kasım 2016 14:23 Cevaplayın

    Kolay gelsin.2014 yılında vadofone bayiinden almış olduğum lg g3 model telefonumda 1 haftadır. Whatsaap üzerinden yazışmama ve full çekim göstermesine rağmen arayan kişi bana ulaşamıyor.Aynı zamanda ise whatsaap üzerinden yazışabiliyoruz.Telefonumu kontrol ettiğimde imei numarası yerine 0 gözükmektedir. Androit sistem g3 lerde 6.0 iken benim telefonumda 5.0 olarak gözüküyor.servisi aradığımda lg merkeze gideceği ve en yakın servise bırakmam söylendi. Bugün gittim bıraktım.Garantinin bitmesine 1 ay kaldı.yaptığım araştırmalarda emei numara kaydı btk ve e-devlet üzerinde kayıtlı gözükmekte.Ancak lg üzerinde ne kendime ait numara nede emei numarası kayıtlı değil denmekte.Yaptığım diğer bir araştırmada cihazın bedeli yada birebir değişimi yahut üst modeli ile değişimi gerektiğini öğrendim. Sizce ne olmuş olabilir.Yanıtınızı aşağıda belirteceğim e-mail adresinede yazabilirsiniz. Saygılar

    1. PetaBayt
      09 Kasım 2016 14:43 Cevaplayın

      Neden olduğunu söylemek zor. Muhtemelen IMEI telefona eklenir ve güncelleme ile düzelir. Servis dedi mi size değişim ya da para iadesi yapılacak diye?

  14. Vardy
    28 Ocak 2017 18:09 Cevaplayın

    Samsung chat gts 5270k imei numaram sıfırlandı tekrar nasi imei atarım numara ile

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