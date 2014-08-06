Şubat ayında aldığım iPhone 5s 16 gb model telefonun performansından gayet memnundum. Çok süper olmasa da idare ediyordu. Malesef 1 ay kadar önce sorunlar baş göstermeye başladı. %100 sarjla bıraktığım telefonumu 1 saat sonra kontrol ettiğimde %50 kusur sarjı kalyordu ve resmen iphone 5 yanıyordu. Telefonu bir müddet uçak moduna aldım. Telefonun ısınması durdu ve arka planda uygulamaları yenilemeyi kapatınca da düzeldi. Sonra bir süre problem yaşatmadı ama 1 hafta önce yine problemler çıkmaya başladı. Önce iphone 5 şarj sorunu olmaya başladı. 15dkda %2-3 sarj alıyordu. Şarjı tak çıkar yaptım düzeldi. Düzeldi ama bu sefer iPhone 5s ısınma problemi ortaya çıktı Verileri silme dışında bütün ayarlarini sıfırladım, şimdilik ısınma problemi de yok gibi. Fakat bu seferde iPhone 5s'in şarjı hiç gitmiyor. 3g açık sabaha kadar kalıyordu ama

bu kadar kötü bir şarj süresi hiç olmuyordu.

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iPhone 5S sorunları maalesef bunlar. Eğer sizinde başınıza bu tarz sorunlar geldiyse yapmanız gereken hiç uğraşmadan garantiye yollamaktır. Gsm firmasından aldıysanız oradaya teslim edin onlar göndersin. Ya da cihazınıza garanti veren yetkili servise gönderin. Bu tarz sorunlarla gelen cihazlar büyük ihtimalle değişim yapılıyor.

iPhone 5s ısınma ve şarj problemi hakkında garanti durumu ve servis sonuçları buraya yazacağım.