iPhone 5s ısınma ve şarj problemi

Ağustos 6th, 2014 Akıllı Telefonlar, Apple 13 comments

iPhone 5s ısınma ve şarj problemi

Şubat ayında aldığım iPhone 5s 16 gb model telefonun performansından gayet memnundum. Çok süper olmasa da idare ediyordu. Malesef 1 ay kadar önce sorunlar baş göstermeye başladı.  %100 sarjla bıraktığım telefonumu 1 saat sonra kontrol ettiğimde  %50 kusur sarjı kalyordu ve resmen iphone 5 yanıyordu. Telefonu bir müddet uçak moduna aldım. Telefonun ısınması durdu ve arka planda uygulamaları yenilemeyi kapatınca da düzeldi. Sonra bir süre problem yaşatmadı ama 1 hafta önce yine problemler çıkmaya başladı. Önce iphone 5 şarj sorunu olmaya başladı. 15dkda %2-3 sarj alıyordu. Şarjı tak çıkar yaptım düzeldi. Düzeldi ama bu sefer iPhone 5s ısınma problemi ortaya çıktı Verileri silme dışında bütün ayarlarini sıfırladım, şimdilik ısınma problemi de yok gibi.  Fakat bu seferde iPhone 5s'in şarjı hiç gitmiyor. 3g açık sabaha kadar kalıyordu ama
bu kadar kötü bir şarj süresi hiç olmuyordu. 

Sponsorlu Bağlantılar...

iPhone 5S sorunları maalesef bunlar. Eğer sizinde başınıza bu tarz sorunlar geldiyse yapmanız gereken hiç uğraşmadan garantiye yollamaktır. Gsm firmasından aldıysanız oradaya teslim edin onlar göndersin. Ya da cihazınıza garanti veren yetkili servise gönderin. Bu tarz sorunlarla gelen cihazlar büyük ihtimalle değişim yapılıyor.

iPhone 5s ısınma ve şarj problemi hakkında garanti durumu ve servis sonuçları buraya yazacağım.

iphone-isinma iphone5s-isinma iphone-4s-isinma iPhone-5-over-heating

 

13 Yorum

  1. ihsan
    06 Ağustos 2014 11:56 Cevaplayın

    Bence Apple destek ile iletişime geçin Apple in sitesinde teknik destek bölümündeki numarayı arayın bende geçenlerde yaptım güzel bir sekilde yardımcı oluyorlar

  2. eser
    06 Ağustos 2014 11:56 Cevaplayın

    3g kapalı şuan internette takılırken ısınma yok vine instagram veya tumblrda takılırken ısınma oluyo uygulama kaynaklı olabilir mi acaba ?

  3. hayatt
    06 Ağustos 2014 11:57 Cevaplayın

    Şarjı daha önce kullandığım s3 ve Htc One’dan bariz derecede iyi gidiyor .

    30-35 dakika falan oyun oynamadıkçada ısınma yapmıyor . Htc One 10 dakika oyun oynayınca yanardı .

    Yazılımsal bir sorununuz olabilir. Yüklediğiniz bir uygulama yapıyor olabilir . Arka planda çalışan bir progRamdan başkası gelmiyor aklıma

  4. oguz sakarya
    16 Haziran 2015 14:59 Cevaplayın

    5s kullanıyorum 1 ay oncesine kadar mukemmeldi simdi hem ısınıyor hem sarzı kullamasamda 3 saatte bitiyor 2 defa servise verdim sorun cozuldu diye geri alıyorum sorun devam ediyor gene serviste nasip baska yerlere sordum sarz entegresi poreblemli dediler garantisi iptal olacak diye yaptıramıyorum

    1. PetaBayt
      16 Haziran 2015 17:55 Cevaplayın

      Samsung müşteri hizmetlerini arayıp durumunuzu bildirin. http://www.samsung.com/tr/info/contactus.html

  5. HATİCE
    02 Kasım 2015 12:13 Cevaplayın

    Vatan bilgisayardan almış olduğum iPhone 5s i batarya sorunundan dolayı garantiye yolladım nisan ayında 2 kere. Birincisinde problem yok deyip geri yolladılar ikincisinde yine problem yok dediler ama güncelleme yapıp geri yolladılar, bataryada sıkıntı devam etti. 15 gün önce tekrar yolladım bana kullanıcı hatasından dolayı 275 TL batarya değişim bedeli istediler ve garantisi devam ediyoken. Ne yapmalıyım

    1. PetaBayt
      02 Kasım 2015 12:43 Cevaplayın

      Vatan bilgisayar mı size bunu söyleyen? Tüketici hakem heyetine başvurun.

  6. Nazlı
    21 Ağustos 2016 11:41 Cevaplayın

    Peki bişey soracağım şimdi iphone 6 plus kullanıyorum ve şarz etme süresi normalde 2 saate doluyordu baya şarz olma süresi 2 saati aşıyor.Bu durumda garantiye versem yenisi gelir mi acaba?

    1. PetaBayt
      21 Ağustos 2016 11:48 Cevaplayın

      Sadece şarzda sorun varsa gelmez diğer türlü gelme ihtimali yüksek.

  7. berna
    15 Ekim 2016 18:01 Cevaplayın

    telefonum 5s home tuşu çalışmıyor ve çok fazla ısınıyor bu garantiye girermi??

    1. PetaBayt
      15 Ekim 2016 20:01 Cevaplayın

      Kullanıcı hatası değilse girecektir tabi.

  8. Adem
    12 Şubat 2017 06:59 Cevaplayın

    İPhone 5s sekiz aydır kullanıyorum şimdiye kadar bi sorunu olmadı ama şimdi sarji çok çabuk bitiyor vede çok ısınıyor Ne yapmalıyım

  9. Ömer
    12 Şubat 2017 11:50 Cevaplayın

    iPhone ana ekranında iken Ayarlar (Setting) uygulamasını açın.
    Batarya (Battery) seçeneğini seçin.
    Bataryanızı en çok tüketen uygulamaların listelenmesi için biraz bekleyin.
    Üstte yer alan zaman seçeneklerinden son 24 saatte veya son 1 haftada en çok şarj tüketen uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Cevaplayın

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

Petabayt © Teknoloji Haberleri 2017 . All rights reserved.
Petabayt (PB / Petabyte) bilgisayarlarda kullanılan, 1024 terabayt anlamına gelen bir veri büyüklüğü birimidir.