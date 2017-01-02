iPhone 7 Plus Jet Black 3 ay içinde çizik buzdolabına döndü

iPhone 7 Plus Jet Black telefonun kolay çizilebilir olduğunu duyurmuştuk. Fakat bu kadar çok çiziği biz de beklemiyorduk.

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2016 yılının en popüler iPhone modellerinden birisi olan Jet Black (simsiyah) kapaksız veya kılıfsız kullanıldığında kolayca çiziliyor. Aşağıda resimlerini gördüğünüz gibi cihaz çizikler içinde kalmış durumda. 3 ay için telefonun geldiği durum içler acısı diyebiliriz.

Reddit kullanıcısı "robhue" tarafından paylaşılan bu fotoğraftaki iPhone 7 Plus'ın kapağında oluşan çizikler rahatça görünüyor. Kılıfsız kullanılan iPhone 7 Plus Jet Black'lara ait benzer görüntülere daha önce de rastlanmıştı ama bu kadar çok olmasını kimse beklemiyordu.

İşte çizikleri için de iPhone 7 Plus Jet Black