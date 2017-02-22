iPhone 8 ilklerin telefonu olacak 1000$ fiyat ve AMOLED Ekran

Apple'ın 2017 iPhone kampanyasının nasıl işleyeceği son gelen raporlara göre şekilleniyor. Apple ile üretim hattına 100 milyon adet iPhone 8 ekleyecek. Apple toplamda ise 230 milyon adet iPhone 8 satmayı planlıyor.

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iPhone 8 Tasarımı

Mevcut seri iPhone 7s modeline benzeyecek olan iPhone 8'ler de bazı iç değişiklikler olacak. Önemli değişikliklerden birisi ise Super AMOLED ekran.

5.8 inçlik AMOLED ekranı kullanması bekleniyor. iPhone 8, 5.8 inçlik ekranı iPhone 7 kasasında nasıl kullanacak? Mevcut ana menü butonu yani "Home Button" kaldırılıyor. Yıllardır eleştirilen ekran kasa oranı yerlerde olan, neredeyse telefonun dörtte biri buton ve hopralör olan iPhone kasalarında sonra iPhone gerçek bir premium telefon haline getirmesini bekliyoruz. Yıllardır eleştirilen dediğime bakmayın tabi. Genel iPhone kullanıcıları bu tarz şeyleri kafaya takmaz. Ne kadar RAM var, ekran kasa oranı nedir. Telefonu ve markayı bilirler, beğenirler parayı verir alırlar. Bu işler biraz Android severlerin işleri olsa gerek.

AMOLED ekranın nimetlerinden yararlanacak olan Apple yeni iPhone 8 telefonu muhtemelen 2k çözünürlükte sunacak. iPhone'un kronik şarj problemi ekrandan kaynaklanıyorsa sorun yok, ama sorun iOS ise 2k lık bir AMOLED ekran zaten düşük olan pil ömrünü hepten ezecektir. Aksi takdirde yapılmış olan en iyi telefonlardan birisi geliyor diyebiliriz.

BGR

iPhone 8 Özellikleri

Yeni iPhone 8'in kavisli bir ekrana sahip olması beklenmiyor. Telefon 3GB RAM'e sahip olacak ve dahli hafızası ise 256GB'a kadar destekleyecek.

KGI Securities analisti Ming-chi Kuo'ya göre Apple iPhone 8 çok özellikli bir ön kamera ile gelecek. Mevcut özelliklerin yanında 3D algılayıcı bir kamerası olacak. Bu özellik sadece Apple has olabilir. Ayrıca Apple Pay, Touch ID ve yüz tanıma gibi özellikler de telefonda bulunan önemli özelliklerden olacak.

Kızılötesi bileşenler Foxconn Sharp tarafından sağlanırken kamera sensörü ise Sony modül olacak.

Piyasadaki ciddi anlamda konuşulan bilgiler bunlar. Bu sefer Apple herkesin istediği telefonu üretecek gibi gözüküyor. Fakat fiyat herkesin istediği bir rakam olacak gibi gözükmüyor. 1000$ fiyat etiketine sahip (vergiler dahil değil) iPhone 8'i satın alır mıydınız?

Yorumlarınızı bekliyoruz.