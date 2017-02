iPhone’unuz gerçekten sıfır mı sorgulayarak öğrenin

Yeni iPhone satın aldınız ve sıfır olduğu konusunda şüpheleriniz mi var. Jelatini, ekranı veya kasası sie bunun hakkında kesinlik sağlamaz.

Bunun için iTools programını kullanabilirsiniz.

ITOOLS İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ iTools0520E

iPhone'un iTools ile ne zaman etkinleştirildiğini kontrol edebilirsiniz. iTools'u buradan indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza kurduktan sonra açılan ilk menüden iPhon'un ne zaman aktifleştirildiğini görebilirsiniz. Bu işlemi iPhone 4, iPhone4s, iPhone 5, iPhone5s üzerinde deneyebilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise Apple çözüm sayfasından sorgulayarak çözebilirsiniz.

https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do

Adresinde bulunan arama kutusuna cihazınızın seri nosunu girin. Seri nonuzu öğrenmek için ise

Ayarlar > Genel > About to view your serial number, IMEI/MEID, and ICCID. Yolunu takip edin.

Telephone Technical Support: Active

Your product is eligible for complimentary telephone technical support during the first 90 days.

Estimated Expiration Date: June 11, 2014

More about complimentary support

Contact Apple Support

Yukarıdaki gibi bir sonuç ekranı geldiyse cihazının June yani Haziran ayının 1. gününde 2014 yılında aktifleştirildiğini görebilirsiniz.

Cihaz garanti dışı veya farklı sebeplerden tarih vermezse o zaman yine iTools kullanmanız gerekir.