İşte Menekşe Renginde Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 hakkında bir çok şey yazdık çizdik ama bu tarz bir renk değişikliği beklemiyorduk.

Sponsorlu Bağlantılar...

Samsung Galaxy S8 model telefonu Violet yani menekşe olarak tabir edebileceğimiz bir renkte sunmayı tercihlemiş.

Son gelen sızıntılar doğrultusunda Galaxy S8 violet / purple renklerinde karşımıza çıkıyor. Samsung'un bir anket sonucunda bu renge karar verdiğini de hatırlatmak gerek.

Sızıntının sahibi ise aşağıdaki fotoğrafta görülüyor.

Aynı Twitter hesabı ayrıca bu konuda bir video yayınlıyor. Muhtemelen kılıf üretimi için tasarlanmış bir Galaxy S8 maketi ile çekilen video da yeni gelecek olan Samsung Galaxy S8 model telefon hakkında büyük bir fikir edinebilirsiniz.

İşte Samsung Galaxy S8 Videosu

Oldukça farklı bir görünüş sergileyen yeni ana menü butonu bulunmayan Galaxy S8 model telefonlar için ne düşünüyorsunuz?