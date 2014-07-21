Kaybolan veya Çalınan Android Telefon / Tablet Pc Bulma

Temmuz 21st, 2014 Android 60 comments

Kaybolan veya Çalınan Android Telefon / Tablet Pc Bulma

Android Telefonunuz / Tabletiniz kayıp veya çalıntı olduğunda kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz ve android cihazının yerini nasıl bulursunuz.

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Eğer Android telefon veya tabletinizi kaybettiğiniz de ya da çaldırdığınız da gayet pahalı ürününüzü nasıl bulursunuz bunu değil asıl maddiyattan daha önemli olabilecek olan kişisel bilgilerinizi nasıl korursunuz bunu anlatacağız.

Hesap bilgileri, fotoğraflar, mesajlarınız, rehberiniz ve bilgileriniz hepsi risk altında. Bunun için için Google bir Android hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile Android cihazındaki bilgilerinizin korunmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelik geçen yıldan bu yana var olduğunu da eklemek gerek.

Android device manager yani cihaz adını aygıt yöneticisiniden etkinleştirme yapmanız gerekiyor. Bunu yapmak için cihazınızın güvenlik ayarlarına erişmeniz gerekiyor. Cihaz yöneticileri sekmesine gelin ve ayarlarını yapın. Bu özellik cihazdan cihaza farklılık gösterecektir.

Daha son bu adrese gitmelisiniz. https://www.google.com/android/devicemanager

Google hesabınızla giriş yaptıktan sonra Size cihazının en son ne zaman ve nerede görüldüğü bilgisini sunan bir ekran çıkacak. Daha sonra bu ekranda cihazın zil sesini çaldır, cihazı kilitle ve cihazı silmeniz için seçeneklerde aktif olacak.
"Android cihaz bulma menüsü nasıl çalışır" 2.sayfada..

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60 Yorum

  1. can
    02 Şubat 2015 17:08 Cevaplayın

    çalınan lg g3 telefonumu ıp numarası üzerinden bulma şansımız varmı yardımcı olursanız

    1. PetaBayt
      02 Şubat 2015 17:18 Cevaplayın

      Öncelikle geçmiş olsun.

      https://www.google.com/android/devicemanager bu adrese gidip telefonunuzun nerede olduğunu bulma ihtimaliniz var.

      Ayrıca cihazın ip si yoktur. Nereden bağlanırsa oranın ip no sunu alır.

      Emniyet birimlerine başvurmanızı öneririm.

  2. mert
    10 Nisan 2015 18:33 Cevaplayın

    TabletiM çalındı ip adresinden bulabilirmiyim

    1. PetaBayt
      10 Nisan 2015 18:35 Cevaplayın

      Yukarıdaki önlemleri aldıysanız belki. Ama diğer türlü ip adresi değişken bir şey olduğu için mümkün değil. Geçmiş olsun.

  3. Oran
    28 Haziran 2015 10:46 Cevaplayın

    iyi günler lg2 mini telefonumun çalındı en son 24 mayıs 2015 te çevrim oldu yazıyor ne yapmam gerekiyor şuan telefonun nerde oldugunu gösterirmi harita

    1. PetaBayt
      28 Haziran 2015 16:31 Cevaplayın

      Büyük ihtimal yazılımı değiştirmişlerdir. Anlık olarak bulmak için işinize yarıyor.

  4. furkan
    03 Temmuz 2015 21:53 Cevaplayın

    Abi Lenova z500 dizüstü bilgisayarim calindı nasil bulabilirim

  5. furkan
    03 Temmuz 2015 21:55 Cevaplayın

    Ip adresinden flan dediler anlamadim yardimci olurmusun

    1. PetaBayt
      03 Temmuz 2015 22:23 Cevaplayın

      Olayın olduğu bölgedeki karakola başvurun. Yapacak fazla bir şeyiniz yok, ip adresinden bulunamaz. Geçmiş olsun.

  6. furkan
    05 Temmuz 2015 07:38 Cevaplayın

    Tesekkurler

  7. Nisa
    09 Eylül 2015 17:10 Cevaplayın

    Ya tabletim kayboldu bulamıyorum evin içinde kayıp yardımcı olabilirmisiniz?

    1. PetaBayt
      09 Eylül 2015 22:55 Cevaplayın

      Daha önce yukarıdaki işlemleri yaptıysanız yazıyı tekrar okuyun yönlendirecektir.

  8. Yilmaz
    13 Eylül 2015 02:32 Cevaplayın

    Not 4 telefonum calindi napmam lazim imei deistirilemezmis dogrumu bulunur diyolar

  9. muhammed
    13 Eylül 2015 13:21 Cevaplayın

    tabletim çalındı yardımcı olabilirmisiniz

  10. muhammed
    19 Eylül 2015 17:51 Cevaplayın

    lütfen yardımcı olun tabletim çalındı

  11. mehmet
    25 Eylül 2015 21:32 Cevaplayın

    merhaba samsung galaxy s6 edge’m çalındı nasıl bulabilirim

    1. PetaBayt
      25 Eylül 2015 23:53 Cevaplayın

      Geçmiş olsun öncelikle. Daha önce yukarıdaki işlemleri yaptıysanız bir kontrol edin. Cevapları konuda bulabilirsiniz.

  12. yakup
    13 Aralık 2015 20:23 Cevaplayın

    merhaba samsung galaxy tab3 tabletim kayboldu tabletim kapalı olduğu için konumu çıkmıyor ne yapmalıyım

  13. yakup
    13 Aralık 2015 20:25 Cevaplayın

    merhaba samsung galaxy tab 3 tabletim kayboldu ama tabletim kapalı konumuna ulaşabilirmiyim

  14. yakup
    13 Aralık 2015 20:31 Cevaplayın

    Tableti uzaktan kontrol edebilirmiyim

    1. PetaBayt
      13 Aralık 2015 22:08 Cevaplayın

      Kapalı tablete ulaşamazsınız

  15. uyhtgfr
    31 Mart 2016 16:40 Cevaplayın

    Teşekkür ederim

  16. salim
    26 Nisan 2016 11:25 Cevaplayın

    imei numarası değiştirilmiş cihaza erişebilirmiyiz.

    1. PetaBayt
      26 Nisan 2016 11:31 Cevaplayın

      Telefonlara imei ile ulasilmiyor. Yaziyi tekrar okuyun. Telefon acik, formatsiz ve konum ozelligi acik olmali.

  17. ali
    02 Mayıs 2016 19:34 Cevaplayın

    meraba bn lg g4 kullanıyorum calınmasına ve kaybolmasına engell olan bu özelligi nasıl aktıf ederim

    1. PetaBayt
      02 Mayıs 2016 19:35 Cevaplayın

      Yazıdaki yönergeleri uygulayın.

  18. Mehtap
    07 Mayıs 2016 01:38 Cevaplayın

    Lg g3 calindi ama tel kapali oldugu icin verileri silemiyorum.ne yapmam lazim

  19. Mehtap
    07 Mayıs 2016 01:40 Cevaplayın

    Lg g3 calindi ama tel kapali oldugu icin verileri silemiyorum bunun baska yolu yokmu cewap vermenizi bekliyrm tsk edermm

    1. PetaBayt
      07 Mayıs 2016 01:40 Cevaplayın

      Kapalı telefona bir şey yapamazsınız. Geçmiş olsun.

  20. Nursel
    10 Haziran 2016 04:58 Cevaplayın

    Benim samsung tab 4 calindi ve cihazın gmail hesabını bilmiyroum ama cihazın seri numarası var ne yapmam gerekli yardimci olur musunuz ..Teşekkürler

    1. PetaBayt
      10 Haziran 2016 12:25 Cevaplayın

      Bu yazı önceden alınan önlemle ve çalınma ya da kaybolma anında müdahale ile ilgilidir.

  21. Meltem
    26 Temmuz 2016 03:13 Cevaplayın

    Lg g3 tlfnum aksam üzeri kayboldu hala açık nerde olduğunu nasıl.bulabilirim

    1. PetaBayt
      26 Temmuz 2016 09:56 Cevaplayın

      Yazıda açıkça anlatılıyor.

      https://www.google.com/android/devicemanager

  22. Birgul acar
    06 Ağustos 2016 00:17 Cevaplayın

    Tabletimiz kayıp oldu nasıl bulabiliriz

  23. Vestel Venüs
    10 Ağustos 2016 21:57 Cevaplayın

    Tabletimi çok özledim

  24. Vestel Venüs
    10 Ağustos 2016 22:00 Cevaplayın

    Bana tabletimi verin nolur bulun tabletimi çok özledim tabletimi verinnnnn

  25. Seyma
    18 Ağustos 2016 14:20 Cevaplayın

    Tabletim kayboldu veya

  26. Berat
    22 Ağustos 2016 12:26 Cevaplayın

    Tabletimi saklamistim disarda bisiklet surdum geldigimde yoktu

    1. PetaBayt
      22 Ağustos 2016 12:28 Cevaplayın

      başka bir cihazdan yukarıda söylenenleri yaparsan bulursun. kapalıydı olmaz.

  27. Murat
    22 Ağustos 2016 16:49 Cevaplayın

    Note 4 telefonum çalındı nasıl bulabilerim

  28. Sinem
    27 Ağustos 2016 11:28 Cevaplayın

    Konum kapalıysa da geçerli mi bu

    1. PetaBayt
      27 Ağustos 2016 11:45 Cevaplayın

      Hayır konum ile çalışır sistem.

  29. Gokhan
    31 Ağustos 2016 04:22 Cevaplayın

    Diyelimki cihaz calindi ve formatladilar,dolayisi ile cihazdaki google hesabimda silinmis olacaktir.ozaman baska bir cihazdan google hesabim ile giris yaptigimda format atilimis olan cihazima yine de erisebilirmiyim?

  30. Uğur
    31 Ağustos 2016 12:02 Cevaplayın

    Çok saçma çalınan telefonun hiç interneti açık olurmu?Allah aşkına telefonun interneti açık olmadan bulabilmesi gerekir..

    1. PetaBayt
      31 Ağustos 2016 12:33 Cevaplayın

      İnternetten değil uydudan buluyor.

  31. Beyda Arslan
    07 Ekim 2016 18:53 Cevaplayın

    tabletimiz kayıpv e kapalı nasıl bulabilirz

  32. hasret
    20 Ekim 2016 17:34 Cevaplayın

    Evde kayıp tablet bulamiyorum acill

    1. Ömer Tarık kızıltaş
      24 Kasım 2016 08:36 Cevaplayın

      Tabletin evde kayıp

      1. Şevval naz
        04 Aralık 2016 00:12 Cevaplayın

        Annem tabletini evde sakladı cihaz kapalıykende işe yarar mı acaba

        1. PetaBayt
          04 Aralık 2016 00:19 Cevaplayın

          Kapalıyken maalesef işe yaramıyor.

  33. Nurten Kasman
    25 Ekim 2016 19:07 Cevaplayın

    Asus ZenPad 7 inç tabletim iki aydan fazla bir süredir kayıp ancak kaydettirmedimiştim imei numarasını google’ye, nasıl bulacağız?

  34. Ali osman ekber
    27 Ekim 2016 05:42 Cevaplayın

    Hp elitepad 1000 G2 tabletim çalındı bulma şansım varmı varsa acaba lütfen yardımcı olun bana

  35. Ali osman ekber
    27 Ekim 2016 05:47 Cevaplayın

    Hp eliteped 1000G2 çalındı dün onu bulma imkanım varmı varsa ne yapmam lazım lütfen yardımcı olun cevap bekliyorum

  36. Sengul akayca
    08 Kasım 2016 18:58 Cevaplayın

    Asus k017 cihazim kayip gmail hesabim da yok nasil bulabilirim

    1. PetaBayt
      08 Kasım 2016 19:11 Cevaplayın

      Kaybolmadan önce ayarlamanız gerekiyordu. Kapalıysa da zaten bulunamaz.

  37. Arda
    02 Aralık 2016 16:20 Cevaplayın

    Acil bisiklette iken montuma koydum kaybolmuş heryeri aradım telefonun wifisi açık değil diye bulamıyorum napcam

    1. PetaBayt
      02 Aralık 2016 16:22 Cevaplayın

      Wiresless degil gps gerekli. https://www.google.com/android/devicemanager adresinden açıksa ulaşabilirsiniz. Yazıyı okuyun.

  38. az
    19 Aralık 2016 17:50 Cevaplayın

    google play üzerinden veya herhangi bir yöntemle tabletin içinde bulunan bir uygulamayı aktif edebilir miyim o uygulama üzerine değişiklik yapabilir miyim yardımcı olur musunuz?

    1. PetaBayt
      19 Aralık 2016 18:18 Cevaplayın

      Maalesef yapamazsınız.

  39. magdur
    10 Şubat 2017 20:41 Cevaplayın

    Tabletim bide bilgisayarım kayıp oldu bulamadım hala ne yapmalıyım lütfen yardım olun

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